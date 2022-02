Pak že nevydrží. Někdo najel s moderním Peugeotem 852 tisíc km a ještě ho prodává před 2 hodinami | Petr Miler

Peugeot s takovým kilometrovým nájezdem je na trhu ojetin naprostá rarita, drtivá většina aut z Francie končí svou pouť životem mnohem dřív. A když náhodou ne, jde o dekády staré vozy. Tento jezdil něco přes 8 let, přesto má najeto tolik. Takže vrak? Ani ne.

Čas od času píšeme o extrémně ojetých autech na prodej. Ne snad, že bychom vám je ukazovali jako dobrou koupi, třebaže i tak tomu někdy může být. Děláme to spíše proto, abychom zlepšili povědomí o faktu, že 200 tisíc najetých kilometrů opravdu nemusí být zase tak moc, jak se traduje. Tedy alespoň pro některá auta.

Na trhu použitých vozů totiž příliš pestrou směsici extrémně ojetých automobilů nenajdete. Většinou jsou to vozy německého původu - vzpomeňme např. na loňský případ Mercedesu třídy E s 1 milionem km najetým za pouhých 10 let. To byl naprostý extrém, vídáme ale také podobná Audi, BMW, Volva, Toyoty, Volkswageny, ale dál? Prakticky nic.

Když zkusíte najít třeba hodně ojeté korejské auto, dopadne to svérázně. Podobně tomu bývá u italských aut a hodně ojetý „Francouz” je též skoro neexistující věc. Pokud pominete dodávky a vozy se špatně udaným stavem km, budete mít problém najít v prodeji v celé Evropě Peugeot, který by měl na tachometru alespoň 500 tisíc km. Často se neprodává ani jeden, dnes vidíme aspoň ten jen - model 406 s 575 tisíci najetými kilometry, jde ovšem o kousek z roku 1999.

Před sebou máme něco docela jiného. Jde o vůz, který půl milionu km najel tak dávno, že si to možná ani nepamatuje. Celkově totiž urazil za necelých 9 let přes 850 tisíc km a nezdá se, že by s tím chtěl přestat.

Pikantní je, že nejde o žádnou velkou limuzínu, žádný cesťák, ale vcelku prťavý crossover 2008 s naftovým motorem o objemu 1,6 litru a (na tak časté ježdění) neobvykle manuální převodovkou. A přes nulovou přípravu svým faktickým stavem překvapuje podobně jako stavem tachometru. Až na mizerně přelakovaný přední nárazník, šrám na tom zadním, patou boty proděravený kobereček na straně řidiče a zjevně více než obvykle ohlazený volant nevypadá zvenčí ani zevnitř vůbec špatně. Marně hledáme potrhanou sedačku či manžetu řadicí páky, ani pedály nevypadají bůhvíjak zdevastovaně.

Ani po stránce výbavy tohle auto není nezajímavé. Klimatizace, elektrická okna, navigace, to každá ojetina za tyhle peníze nemá. Vše včetně klimatizace je prý navíc bezvadně funkční a motor prý šlape jako zamlada. Auto je prý fakticky v tak dobrém stavu, jak vypadá a jezdí s bez neplánované péče jen mezi servisy, veškerá klíčová technika je pak stále původní.

Cenu už jsme naťukli, je nízká, třebaže vzhledem k extrémnímu kilometrovému proběhu není zase tak nízká. Prodávající žádá 5 499 Eur, tedy asi 138 tisíc Kč. Je to bezpečně nejlevnější pojízdná a nebouraná 2008 s dieselem, druhý nejlevnější kus v Evropě je ale jen o 30 tisíc dražší a najel o nějakých 680 tisíc km méně. To možná bude i lepší koupě. Nicméně o to tu nejde.

Nechceme od stolu ani přes krátkou komunikaci s podávajícím hádat, kolik života tomuto autu zbývá, jako důkaz podceňování moderních Peugeotů ale tento nezmárek možná poslouží. Nakonec by si ho mohl koupit sám Peugeot - auto křičí do světa, že se zvěstmi o mizerné trvanlivosti italských, francouzských a dalších vozů to nemusí být tak žhavé, lidé s nimi možná nejezdí tolik z jiných důvodů.

Tenhle Peugeot 2008 toho má za sebou za 9 let opravdu hodně, ale není to na něm zase tak vidět. Prodáván je za jasně nejnižší cenu za podobný kousek v Evropě, nájezdem se mu ale žádný nemůže rovnat ani z čtvrtiny. Foto: Kaya Autos, publikováno se souhlasem

