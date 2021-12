Pancéřované auto nemusí být drahá německá limuzína, tohle je obyčejné a v podstatě levné před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: LS-Cars Exclusive, publikováno se souhlasem

Pokud se o sebe někdo bojí až do té míry, že touží po obrněném autě, obvykle je to člověk mocný či bohatý, k čemuž se obvykle váže možnost pořídit si adekvátně drahé auto. Proto jsou také obrněné vozy obvykle něco jako Audi, tady si někdo nechal pancéřovat Renault.

Když se řekne pancéřované auto, lidé si obvykle představí drahé německé limuzíny jako BMW řady 7 či Mercedes třídy S. Je to logické z mnoha důvodů - jednak tyto značky podobné vozy přímo vyrábí, především je tu ale jakási cenová logika. Když má někdo nepřátele, kteří na něj mohou zaútočit kdekoli na silnici, jde typicky o bohatého či alespoň mocného člověka, který do takového auta může sám investovat, popřípadě je mu přiděleno. V takovém případě se na cenu moc nehledí a i kdyby - když už se někdo investuje do oné ochrany, což obvykle vyjde na sedmimístnou částku, nemá moc velký smysl pancéřovat Fabii. Bylo by to jako koupit si na ní třeba karbon-keramické brzdy, stálo by to víc než zbytek auta.

Tento stav má za následek, že i kdybyste zatoužili po pancéřovaném autě jako po ojetině, obvykle se k ničemu dostupnému nedostanete. Výše zmíněné vozy stojí jako nové nezřídka přes 10 milionů Kč a i když jsou roky staré, přijdou na miliony. S vyšším nájezdem a stářím cena klesá, málokdo ale s pancéřovaným vozem denně korzuje po Autobahnu. A pokud by to přece jen dělal, relativně levně na prodej bude už značně použitý vůz se všemi riziky, které s vyšším nájezdem souvisí. Dnes vám ovšem ukážeme ojetinu, která všechno dosud zmíněné popírá.

Narazili jsme na ni, když jsme se probírali nabídkou ojetých Renaultů Laguna 3,0 V6 dCi, takže už víte, o jaké auto a s jakým motorem se jedná. Je to rarita svého druhu, neboť je opravdu výjimečné, když si nechá někdo pancéřovat a celkově zabezpečit obyčejné auto střední třídy. Neříkáme, že to je naprostý unikát, občas se objeví třeba i obrněná Škoda Superb. Zrovna to byl ale prezentační kus firmy nabízející podobné úpravy a bůh ví, zda si zrovna takto upravený Superb někdo někdy pořídil.

V případě Laguny na fotkách níže se to stalo a jde o vskutku komplexně zabezpečený vůz. Neznáme přesnou úroveň ochrany, soudě podle zabezpečení oken a hmotnosti přes 2 tuny ale nepůjde o žádný čajíček. Nechybí ani věci jako majáky, vysílačka pro přímou komunikaci s bezpečnostními složkami či prvky aktivní ochrany proti útočníkům zblízka jako extrémně hlučný alarm. Do tohoto auta prostě můžete sednou a nebát se toho, že odněkud přiletí kulka. Ona přiletět může, dovnitř se ale náboje běžných ráží jistě nedostanou.

Dieselový šestiválec je tu vzhledem ke zmíněné hmotnosti spíše nutností, žádnou velkou dynamiku navzdory 235 koním pod kapotou nečekejte. Auto je ale jinak docela vzácný sedan, který je s tímto motorem k vidění relativně zřídka. A vypadá jako skoro nové, nakonec má najeto jen něco málo přes 23 tisíc km.

Takový vůz musel jako nový stát miliony, teď je ale k dispozici za 21 500 euro, tedy asi 546 tisíc Kč. Hodně na Lagunu z roku 2009, ale na Lagunu sedan V6 dCi s minimálním nájezdem a komplexní ochranou proti útočníkům? To už stojí za úvahu, něco podobného je v prodeji naprostou raritou.

Tento velmi nenápadný a popravdě celkově nezajímavý Renault Laguna je velkou raritou svého druhu. Jde o pancéřované auto s motorem V6 dCi a minimálním nájezdem, vzhledem k tomu je vlastně levný, mezi pancéřovanými auty jedním z nejlevnějších. Foto: LS-Cars Exclusive, publikováno se souhlasem

Zdroj: Marktplaats

Petr Miler

