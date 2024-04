Paolo Pininfarina zemřel, zachránce slavné karosárny opustil svět předčasně podobně jako jeho bratr před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pininfarina

Trochu prokletý se zdá být rod Pininfarinů. Ne až tak dlouho poté, co život Paolova bratra ukončila tragická nehoda, když mu bylo teprve 51 let, nás opustil i sám Paolo ve věku jen o 10 let vyšším.

Na celém světě nejspíše neexistuje známější karosárna a designové studio, než jaké v roce 1930 založil Battista Farina. Ten byl desátým z jedenácti dětí, načež si vysloužil přezdívku Pinin, která v piedmontském nářečí odkazuje na nejmladšího bratříčka. A vžila se natolik, že si Battista následně změnil své příjmení. O automobily se začal zajímat již v útlém věku, kdy v pouhých dvanácti letech začal pracovat v karosárně svého bratra Giovanniho. Tam se naučil vše, co následně zužitkoval ve vlastním byznysu.

Carrozzeria Pininfarina proslula hlavně spoluprací s Ferrari, která odstartovala v roce 1952 a vedla ke vzniku mnoha klenotů se vzpínajícím se koníkem ve znaku. V té době ale již měl většinu prací na povel Battistův syn Sergio, který ostatně dokázal přesvědčit Enza Ferrariho, aby přistoupil k uložení motorů uprostřed mezi sedačky a zadní nápravu. V roce 2001 pak předal žezlo svému synovi, sedm let na to ale Andrea Pininfarina zemřel během nešťastné nehody, kdy do jeho Vespy narazil 78letý řidič. Jemu samotnému bylo teprve 51 roků.

Vedení karosárny se tak ujal Sergiův mladší syn Paolo, který se nicméně v rodinné firmě angažoval odmalička. Od 80. let minulého století pak začal v nemalé míře ovlivňovat její budoucnost, neboť stál za rozhodnutím, aby se společnost nevěnovala pouze autům, ale i designu nábytku, doplňků či třeba námořní techniky. Jako šéf karosárny pak musel čelit nemalým těžkostem, jako byl hlavně rozchod s Ferrari, které se design rozhodlo svěřit vlastnímu oddělení Centro Stile.

Ještě o dvě léta dříve, tedy v roce 2011, karosárna ukončila smluvní výrobu aut jiných značek, jako byla třeba Alfa Romeo Brera a Spider či Volvo C70. Firma se tak postupně dostávala do problémů, z těžkostí ji ovšem dokázal dostat právě Paolo. Ten se dokonce zasloužil o vstup partnera v podobě indického koncernu Mahindra, díky čemuž studio neskončilo v propadlišti dějin. Dočkali jsme se tak i zcela nových vozů jako Sergio Barchetta nebo Pininfarina Battista, které ctily jeho otce i děda.

„Sen se stal skutečností. Můj dědeček vždy předvídal, že jednoho dne bude existovat řada aut nesoucích logo Pininfariny,“ uvedl v roce 2019 při debutu elektrického hypersportu postaveného na bázi Rimacu Nevera. V té době už ale nejspíš věděl o vážné nemoci, které tento týden podlehl. Stalo se tak 9. dubna, jak informuje Il Messaggero. Sama firma k věci uvedla, že tento svět opustil obklopen rodinou, která pro něj znamenala nejvíc, a to jak svou ženou, tak pěti dětmi a dokonce i svou matkou.

„Nejlepší způsob, jak uctít jeho památku, je i nadále zasvětit naši budoucnost společnosti Pininafirna, jak by si to přál,“ uvedl ředitel karosárny Silvio Angori. Slavná firma tedy bude pokračovat dál, vůbec poprvé v její historii ale u toho už nebude nikdo z rodiny zakladatelů.

Tento týden bohužel ve věku teprve 61 let zemřel po dlouhé nemoci Paolo Pininfarina, kterému je připisována záchrana slavné italské karosárny. Foto: Pininfarina

Zdroje: Il Messaggero, Pininfarina

Petr Prokopec

