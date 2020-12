Pár let starý luxusní kočár s dieselovou V8 může být váš za cenu lepší Octavie před 3 hodinami | Petr Miler

Nad naftovými V8 v nových autech se dneškem zavřela voda, v ojetinách je ale nějaký ten pátek ještě koupit půjde. Ze všech možných jsme vybrali jednu skutečně výjimečnou - šest let staré Audi A8 4,2 V8 TDI v parádní výbavě.

Rok 2020 bude jednou pro vždy zapsán v myslích příznivců velkých naftových motorů jako konec jedné éry. Jakkoli to bylo po všech předchozích krocích extrémně nepravděpodobné, pořád existovala alespoň teoretická naděje, že některý z dieselových osmiválců dožije roku 2021. Nestane se to, skončil skončil v Land Roverech, Audi a v srpnu s odhalením rozlučkové edice pohasla poslední naděje, že by zůstal alespoň Volkswagenu Touareg.

Osmiválcové diesely ale přes exodus z nabídek nových aut v Evropě z povrchu země hned tak nezmizí. Když už nic jiného, půjde je dál koupit v dosud vyrobených ojetinách, kterých na trhu není zase tak málo. Jistě, bude jich ubývat, ještě za nějakých 5 let ale budou snadno k sehnání v perspektivním stavu. A některé budou jistě zajímavými nabídkami, jako třeba ta, kterou vám ukážeme dnes. Není to jediný kus, o kterém má smysl uvažovat, v Německu se jich najde dost. Přišel nám ale sympatický svou specifikací, stavem a pochopitelně i cenou.

Jde o Audi A8 předchozí generace, které bylo v nabídce také s vrcholným dieselem 4,2 V8 TDI. Jde o generaci starší motor než ten, který nám letos zpod kapot koncernových aut zamával šátečkem, i tak ale měl a má co nabídnout - výkon až 385 koní při kombinované spotřebě 7,5 litru nafty na 100 km ve vpravdě luxusním kočáře, to je unikátní spojení. Ani dynamika navíc není marná - stovka za 4,7 sekundy a maximálka omezená na obligátních 250 km/h... Spousta rádoby sportovních aut bude mít s těmito čísly problém.

Konkrétní auto, které máme dnes před sebou, je z roku 2014 a najeto má 149 tisíc kilometrů. To není nic, na takového polykače kilometrů to ale není ani mnoho a v prodeji jsme nedávno viděli přesně tuto verzi s 855 tisíci km, která pořád nevypadala na odpis. Tohle je navíc pravidelně servisovaný a zjevně velmi době udržovaný kousek, na kterém byste znaky 150 tisíc najetých km hledali marně, jak vám ukáží fotky v inzerátu na zdrojovém odkazu.

Auto je ke všemu zcela mimořádně dobře vybavené, na všechny přítomné vychytávky by byla třeba menší kniha. Pár příkladů za vše - vzduchový podvozek, nezávislé topení, noční vidění, head-up displej, samozřejmě čtyřzónová kilmatizace, masážní ventilovaná sedadla, střešní okno... je tu všechno, co vás napadne a i spousta věcí, u kterých možná ani nebudete věřit, že byly v roce 2014 v prodeji.

Takový vůz musel stál jako nový přes 3 miliony Kč, nyní je ale na prodej za 29 850 Eur, asi 782 tisíc Kč, navíc s možností odpočtu DPH. Ani to není nic, ale za všechno zmíněné a ještě s motorem, který se může chlubit vysokou dynamikou i přijatelnými provozními náklady? Nechali bychom si říci, však za takové peníze dnes nekoupíte ani Octavii RS s 245 koňmi, ani zdaleka.

S koncem osmiválcových dieselů v Evropě se můžete vypořádat po svém, třeba koupí Audi A8 4,2 TDI. Takto vypadalo po premiéře v roce 2014 a ani dnes nepůsobí nezajímavě. Ilustrační foto: Audi

