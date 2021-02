Parkování elektromobilů v garážích je příliš velké riziko, první město jim zakázalo vjezd před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Na omezení parkování některých aut zejména v podzemních garážích a jiných parkovacích domech jsme už zvyklí, elektrická auta ale dosud mohla všude. Už nemohou, německý Kulmbach to zakázal a další města se mají přidat.

Elektrická auta mají své výhody i nevýhody. Do prvního ranku se nepochybně řadí to, že elektřina je dnes dostupná prakticky všude, a tak je i téměř všude možné tato auta dobíjet. Co na tom, že většinou je to možné jen velmi malým příkonem, který dovolí plné nabití auta za mnoho desítek hodin - když vůz necháte přes noc v garáži u sebe doma nebo během dlouhého nákupu v garáži veřejné, na dojezdu už to poznáte.

Vidina dobíjení během parkování v garážích v práci nebo u nákupních center ale postupem času dostává stále větší trhliny. Nizozemský Institut fyzické bezpečnosti (Instituut voor Fysieke Veiligheid, IFV) už dříve varoval před tím, že dobíjení elektrických aut na takových místech je příliš velkým rizikem kvůli možnosti požáru a jeho následně velmi komplikovanému hašení na takových místech.

Podle vědců představují zejména podzemní garáže velké nebezpečí, neboť stačí vznícení jednoho elektromobilu a špatně uhasitelný požár může snadno postihnout další vozy či zbylé části budovy. A podobných případů už jsme viděli řadu, ať už šlo o spontánní vznícení na podobných místech nebo dokonce doma u majitelů. Nevíme, jak moc si kdo z tohoto varování vzal, Němci ale nyní zacházejí ještě o úroveň dál - elektromobilům do takových míst zcela zakazují vjezd, a tak o možnosti dobíjení není možné ani uvažovat.

Průkopníkem se v tomto směru stalo bavorské město Kulmbach po požáru v loňském roce. Ten postihl podzemní garáž pod tzv. Eku-Platz, která musela být několik měsíců zavřena kvůli opravám. Po konzultaci s místními hasiči pak město rozhodl o zákazu parkování elektrických aut, neboť případný požár některého z nich, který je obecně závažnější, by mohl způsobit rozsáhlé škody kvůli riziku propadu hořícího vozu do nižších pater. U aut se spalovacími motory, která se pochopitelně mohou vznítit též, prý takové riziko nehrozí.

Je to nepochybně razantní postup, Kulmbach ale počítá s tím, že stejné opatření bude platit ve všech uzavřených garážích ve městě. A podle radnice další města zvažují totéž. Pakliže se tato praxe stane široce akceptovanou, bude to pro atraktivitu elektrických aut další problém, však podobná omezení pro auta na LPG leckoho od jejich koupě též odrazují.

Oslovení experti konstatují, že požáry elektrických aut, ať už při nabíjení nebo nikoli, jsou méně časté, bývají ale podstatně závažnější a hůře zvládnutelné. Pojišťovna Allianz tuto statistiku potvrzuje, konstatuje ale, že je značně ovlivněna mnohem menším průměrným věkem elektrických aut, neboť požáry vozů se spalovacími motory se nejčastěji dotýkají starších vozů, které mezi elektromobily prakticky neexistují. A výhledově předpokládá, že riziko požáru bude u obou typů vozidel podobné.

Citovaný IFV dříve radil dobíjet elektromobily pouze na prostranstvích, kde nehrozí riziko hromadných požárů a kam snáze dojedou hasičské jednotky. Nyní se zdá, že stejné pravidlo může platit pro parkování elektrických aut obecně, jakkoli si nejsme jisti, zda nejde o příliš drakonický postup - požáry při nabíjení jsou relativně časté, o zcela spontánních víme též, pravidelně o nich ale neslýcháme.

Takovou Škodu Enyaq už v německém Kulmbachu na tamních uzavřených parkovištích legálně neodstavíte kvůli rizikům následků vzniku požáru. Další německá města se se stejným omezením mají přidat. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroje: InFranken.de, IFV

Mirek Mazal