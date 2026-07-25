Pick-up Tesly je největší propadák dějin aut, říká renomovaná agentura, v mnohém překonává i legendární katastrofu Fordu

Protože o Tesle se ošklivé věci říkají jen tehdy, kdy se její šéf paktuje se „špatnými” lidmi, docela dnes zapadá diametrální nesoulad mezi tím, co si automobilka slibovala od Cybertrucku. A co nakonec od jednoho z pouhých tří svých modelů dostává. Bloomberg to vytáhl na světlo boží.

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Pick-up Tesly je největší propadák dějin aut, říká renomovaná agentura, v mnohém překonává i legendární katastrofu Fordu

včera | Petr Prokopec

Pick-up Tesly je největší propadák dějin aut, říká renomovaná agentura, v mnohém překonává i legendární katastrofu Fordu

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Foto: Tesla/Ford, koláž Autoforum.cz

Protože o Tesle se ošklivé věci říkají jen tehdy, kdy se její šéf paktuje se „špatnými” lidmi, docela dnes zapadá diametrální nesoulad mezi tím, co si automobilka slibovala od Cybertrucku. A co nakonec od jednoho z pouhých tří svých modelů dostává. Bloomberg to vytáhl na světlo boží.

Edsel Ford byl jediným synem zakladatele modrého oválu Henryho Forda. A jako takový se už od útlého věku připravoval na převzetí rodinného byznysu. Na tento krok došlo v roce 1919, kdy ovšem stále ještě bojoval se svým otcem ohledně dalšího směřování firmy. Henry totiž chtěl zůstal u „Plechové Lizzie“ neboli Modelu T, který si mohl dovolit kdokoli po pár týdnech práce. Edsel ovšem namítal, že je třeba zamířit i do vyšších pater. V roce 1927 si tak vydupal luxusnější Model A.

O šestnáct let později však teprve 49letý Edsel podlehl rakovině, a protože jeho syn Henry Ford II. v té době sloužil v armádě, chopil se znovu kormidla jeho otec. Ovšem jen po pouhé dva roky, než nadvládu převzal „Jindřich druhý“, jak se Henry Fordovi II. přezdívalo. Firmu zdědil v dost šíleném stavu, neboť modrý ovál tehdy prodělával zhruba 10 milionů dolarů měsíčně. Něco takového odpovídá dnešním 230 milionům USD, i proto vláda USA zvažovala převzetí značky.

Na tento krok i díky velmi agresivnímu manažerskému stylu Henryho Forda II. nedošlo, místo toho automobilka v roce 1956 zamířila na burzu. Souběžně s tím začala zvažovat, že by pokryla daleko větší část trhu. Lincoln jako dceřiná značka se tak měl posunout směrem nahoru, přičemž jeho místo měla zaujmout zcela nová divize. Soustředit se měla na střední vrstvu zákazníků, přičemž Ford odstartoval vývoj pod názvem E Car, což byla zkratka pro experimentální vůz.

Právě toto označení nakonec vedlo Henryho Forda II. k tomu, aby zavzpomínal na svého otce. Když totiž došlo v roce 1958 na odhalení prvních sedanů, nesly logo Edsel. Modrý ovál počítal s tím, že jen během úvodních dvanácti měsíců prodá 200 tisíc aut. A protože nabídku čtyř sedanů postupně další verze včetně několika kombíků, měly registrace v dalších letech zamířit ještě výš. Jenže zákazníci měli za to, že vozy Edselu nejsou kvalitní a hlavně díky své vertikální masce ošklivé.

Celý Edsel se tak zapsala do historie jako jeden z největších automobilových propadáků vůbec, pokud ne ten úplně největší. Ford tak celý projekt odpískal už po pouhých dvou letech (!) a v dnešních penězích na něm prodělal víc než 100 miliard korun. Přičemž řada lidí se následně ptala, jak mohl Henry Ford II. odklepnout produktovou linii bez toho, aniž by měl k dispozici jakoukoli studii, které by alespoň naznačila jeho úspěch. Místo toho bylo sebevědomí značky tak velké, že zakládala dealerství ještě před startem výroby.

Proč tyto toulky do historie? Stojí za nimi analýza agentury Bloomberg, která na chvíli zapomněla na to, že Tesla je zase svatá značka, a upozorňuje na to, jak obrovským propadákem je její Teslu Cybertruck. Je to totiž takové prodejní fiasko, že snese srovnání právě jen s Edselem, jehož nemohoucnost v mnohém překonává. A oba příběhy jsou si vlastně podobné i svým pozadím.

Také elektrický pick-up měl být cestou k ovládnutí automobilové Ameriky poté, co Tesla uspěla s řadou konvenčnějších modelů. Elon Musk předpokládal, že během prvního roku se prodá minimálně 250 tisíc aut, od zákazníků však přišla jen ledová sprcha. Předloni totiž registrace dosáhly na 38 965 aut, loni pak na 20 237 vozů.

Letos pak Cybertruck za prvních pět měsíců oslovil jen 7 133 zákazníků, jeho trajektorie je tak naprosto stejná jako u Edselu. Snad jen s tím rozdílem, že Ford nemohl svá auta prodávat sobě, zatímco Musk s tím problém nemá - mezi velké kupce Cybertrucku patří třeba SpaceX. Nicméně i když tato společnost obmění svůj celý vozový park, stále se nepovede vyrovnat registrace z prvního roku.

Zdá se tak být jen otázkou času, než se 66 let stará historie zopakuje i v tom posledním. Než Ford celý Edsel zařízl, prodal asi 115 tisíc aut. To zase není tak málo, Cybertruck je dnes kousek za polovinou tohoto čísla a očekávání s ním spojená byla ještě větší. Máme před sebou snadno největší propadák dějin aut, kus historie, který se píše v přímém přenosu. Ale mluví se o tom pramálo, čest Bloombergu, že se tohle téma nebál zvednout...


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Snad kdokoli, kdo autům alespoň trochu rozumí, Elona Muska před spuštěním výroby varoval. Že ovšem dojde na takové fiasko, které dokonce překoná... Foto: Tesla

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...propadák značky Edsel stvořené Fordem, která po několik málo let nabízela rozličná auta tohoto ražení, s tím asi nepočítal ani ten největší pesimista. Foto: Ford

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

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