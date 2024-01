Pilot Formule 1 ukázal svůj nový automobilový projekt. Dokazuje jím, že je skutečným nadšencem před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Red Bull Racing, tiskové materiály

Člověk u profesionálních pilotů nejvyšších kategorií automobilových závodů tak nějak automaticky očekává, že to budou pořádné „benzinové palice”, které by v autě nejradši i spaly. Ale ne vždy to tak je. Liam Lawson ovšem auty zjevně opravdu žije.

Jedním z největších překvapení loňské sezóny Formule 1 byl debut Liama Lawsona. Tento jezdec z Nového Zélandu totiž u týmu Alpha Tauri zaskočil za zraněného Daniela Ricciarda a na nováčka si vedl velmi dobře. Však si jen vzpomeňme na jeho křest ohněm v Zandvoortu, to by mnohé přivedlo do blázince. Lawson ale závod dokončil a už ve své třetí velké ceně dojel na bodech. I když tedy ve finále odjel pouze pět podniků, umístil se v celkovém pořadí výše než třeba Logan Sargeant, který měl k dobru celou sezónu, či Nick de Vries, který byl během léta nahrazen právě výše zmíněným Ricciardem.

Mimo to Lawson loni skončil druhý v japonském šampionátu Super Formule, o rok dříve pak v F2 obsadil třetí příčku. Pro letošek by si tedy rozhodně zasloužil více šancí, prozatím však zůstává znovu potvrzen jen jako rezervní jezdec pro Alpha Tauri i Red Bull. Této roli hodlá věnovat prakticky vše, o plný vstup do královské motoristické disciplíny tedy evidentně stojí. Zda se mu ovšem jeho cíl splní, je aktuálně ve hvězdách. Ricciardo totiž u Alpha Tauri zůstává, tak jako Juki Cunoda.

Začátek letošní sezóny F1 je ale ještě daleko, první testy se totiž konají až za měsíc v Bahrajnu, tamtéž se pak 2. března pojede i první závod. Lawson se tak rozhodl využít posledního volna a na pár týdnů se vrátil domů na Nový Zéland. Tam si vymyslel nadmíru zajímavý projekt, jímž dokázal, že je automobilovým nadšencem až do morku kostí. V jeho rámci totiž nesáhl po nějakém supersportu či alespoň po Toyotě Supra páté generace, kterou používá ve Velké Británii.

Místo toho hodlá svůj čas i péči věnovat Subaru Forester z roku 2000. Jde přitom o verzi S/tb, která byla k mání pouze v Japonsku, a to po pouhých 14 měsíců. Během té doby vzniklo jen 3 400 kusů, z nichž každý dostal do vínku přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný na 240 koní. O jejich přenos na všechna čtyři 16palcová kola se pak staral pětistupňový manuál, k mání přitom bylo jen šest barev karoserie - Lawsonův kousek je lakován stříbrnou Arctic Silver.

S ohledem na stáří není Forester zrovna v dobrém stavu, přičemž Lawson poukazuje hlavně na pružiny, které si někdo objednal z eBay, zatímco blow-off ventil sloužící k upouštění přetlaku turbodmychadla pochází z AliExpressu. S vozem tedy dvaadvacetiletý jezdec bude mít nemalou práci, i kvůli problematické převodovce. Poté si jej ale užívat nebude, místo toho má Forester zamířit do aukce s tím, že veškerý výtěžek zamíří na charitu.

Lawson si tedy získává poměrně rychle sympatie, což se ostatně potvrdilo i na jeho kanálu na YouTube. Po umístění pouhých šesti videí totiž již má 80 tisíc sledujících. Bude tedy zajímavé sledovat, jak si letos povede - případné střídání stráží u týmů vlastněných Red Bullem ale není ničím neobvyklým. Pozice Maxe Verstappena je pochopitelně neochvějná, nicméně Sergio Peréz, Ricciardo a Cunoda by se měli mít na pozoru. Náš tip? Ricciardo zpět do Red Bullu a Lawson naplno do Alpha Tauri. Ale nechme se překvapit.

Zdroj: Liam Lawson@YouTube

Petr Prokopec

