Pilot se v závodě neuvěřitelně agresivně prodral z 11. místa na 1. během dvou kol

Garantujeme vám, že při pohledu na tuto jízdu budete chvíli ani nedutat a budeme naštvaně odhánět všechny, kteří po vás během ní budou něco chtít. Tak nekonečný proud dramatických momentů to je.

Letošnímu závodu 24 hodin Nürburgringu jsme se již věnovali, a to v souvislosti s upravenou Dacií Logan. Ta sice byla nejpomalejším vozem v poli, přesto však neskončila poslední. Náročný podnik navíc na rozdíl od dvadvaceti dalších posádek dokončila, pročež sklidila zasloužený potlesk. Ještě větší ovace si ovšem zaslouží tým Manthey Racing, který závod vyhrál. Za to přitom stáj vděčí hlavně francouzskému jezdci Kévinu Estremu, jehož jméno byste si rozhodně měli zapamatovat. Právě v souvislosti s letošním závodem totiž vstoupí do historie.

Na startu totiž Porsche 911 týmu Manthey Racing patřilo jedenácté místo, ovšem Estre se dokázal během pouhých dvou kol dostat na vedoucí příčku. Za tím stáj i jistý risk, neboť stáj i přes informace o dešti v některých částech okruhu nasadila vozu slicky. Podvozek byl ovšem nastaven právě na déšť, díky čemuž Kévin nakonec dokázal najít přilnavost i tam, kde ostatní nikoliv. Působivá je přitom jeho jízda třeba ve Fuchsröhre, kde je na slicky skutečně již velmi mokro.

Právě kvůli silnému dešti a velké mlze musel být závod nakonec po šesti hodinách přerušen. Estreho přitom v mezičase za volantem vystřídali spolujezdci Matteo Cairoli a Michael Christensen, kteří se sice dokázali udržet na špici, ovšem o první příčku postupně přišli. Francouzský závodník ale po restartu, který přišel až po dlouhých čtrnácti hodinách, opětovně šlápl na plyn výrazněji než kdokoliv jiný. Když tedy po svém štaci předával Christensenovi vůz, byl opět v čele pelotonu.

Tým poté již daný náskok dokázal udržet, nejen díky konzistentně rychlým kolům, ale také s ohledem na bezchybné zastávky v boxech. Manthey Racing tak jen navýšil svůj rekordní počet výher v tomto závodě, který opanovalo v letech 2006 až 2009 a poté následně v roce 2011 a 2018. Tým pak měl blízko k vítězství i v roce 2019, kdy opětovně zářil Estre, který se již tehdy zapsal do historie předjetím po trávníku, kam jej vytlačil soupeř. Nakonec si však musel další dva roky počkat.

„Bylo to neskutečné, vážně nemám slov. Byl to opravdu náročný závod a soupeři byli velmi silní. Museli jsme každé kolo zajeli na 100 procent, a to je na Nürburgringu opravdu velká výzva. Vyhrát ovšem tento závod byl jeden z mých velkých snů. Jsem velmi pyšný na celý tým a mé spolujezdce, každý odvedl neskutečnou práci,“ uvedl po závodě dnes již slavný Francouz. My mu můžeme jen pogratulovat, neboť už jen za ona první dvě kola si toto vítězství bezesporu zaslouží.

