Piloti F1 chtěli po raketovém útoku bojkotovat závod v Saúdské Arábii, po informaci od šéfů si to radši rozmysleli před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hamad I Mohammed, Reuters

Exploze se začaly ozývat pouhých 10 km od okruhu v Džiddě a kouř byl viditelný i na záběrech z pátečních volných tréninků. To nezní jako moc bezpečné místo pro závodění a snahám o bojkot se nelze divit, důvodům pro jeho odvolání ovšem ano.

Ukrajina není jediné místo, kde se dnes ve světě válčí. Vleklý, poněkud „studenější” konflikt prožívají po léta také v na Arabském poloostrově, kde se Saúdská Arábie s dalšími zeměmi v roce 2015 zapojily do občanské války v Jemenu. Detaily vás nebudeme zatěžovat, není to náš obor, konflikt má ale dodnes daleko k uzavřenému - jemenští Hútíové čas od času připomenou útokem na saúdskoarabské cíle, na což má za následek další a další rozbroje.

Ten poslední se odehrál včera, kdy se Hútíové přihlásili k útoku na zařízení petrolejářské firmy Aramco v Džiddě, kde se - možná shodou okolností, možná ne - právě odehrává druhý závodní víkend letošní sezóny Formule 1. Ono zařízení není vysloveně v bezprostřední blízkosti, nachází se ale jen 10 km od okruhu, což není zrovna daleko. Spíše naopak je tak blízko, že oblaka kouře zvedající se nad cílem útoků byla vidět i na záběrech z včerejších volných tréninků.

Možná jste o tom slyšeli, stejně jako o tom, že se organizátoři Formule 1 spokojili s ujištěním pořadatelů, že cílem Hútíů není velká cena a o její bezpečnost je postaráno. Nezní to moc přesvědčivě v situaci, kdy se země nedokáže postarat o bezpečnost zařízení, ze kterého je doslova živa, ale tak prvotní zpravodajství k celé události skončilo. Nebylo to vše.

Jakkoli se pořadatelé s výše zmíněným ujištěním spokojili, jezdci nikoli. Začali tak hrozit bojkotem závodu z bezpečnostních důvodů, což pramenilo ve více jak čtyřhodinové jednání s vedením F1 i vedením týmů. Bylo to tak vleklé, že schůzku postupně opustili jak sportovní ředitel F1 Ross Brawn, tak generální ředitel šampionátu Stefano Domenicali s tím, ať se jezdci rozhodnou sami. A postupně jednání dokonce opustila i většina vedení týmů se stejným závěrem. Vše trvalo až do více než druhé hodiny ranní místního času a ve 3:00 nad ránem bylo oznámeno, že závod se pojede.

Je to překvapivé rozhodnutí, čekali jsme, že závod bude jezdci bojkotován, ale není - jezdit se bude i za výše popsané situace. Oficiální důvody nejsou zajímavé, ty neoficiální ano. Podle BBC jezdce přesvědčila informace od šéfů týmů, podle nichž by je v případě bojkotu pořadatelská země stejně nenechala odjet, dokud by si „nesplnili své povinnosti”. Jakkoli se z našeho pohledu může zdát neuvěřitelné, že by někdo zacházel s takovou honosnou honorací, jako jsou piloti F1, hrozba takového postupu byla velmi reálná.

Saúdská Arábie by to neudělala poprvé, zjevně není ochotna akceptovat své vykreslování ve světě v podobných kulisách. V minulosti takto zamezila odletu bojovníků WWE (World Wrestling Entertainment), jejichž show se neměla odehrát kvůli údajně neuhrazeným poplatkům ze strany místních pořadatelů. Inu, jiný kraj, jiný mrav. Piloti si zjevně raději „odjedou své”, než aby ze země neodjeli vůbec a „své povinnosti si museli splnit” tak jako tak. Snad na ně během toho nespadne nějaká raketa...

Tohle skutečně nevypadá jako bezpečné kulisy závodu F1, přesto se pojede. Foto: Hamad I Mohammed, Reuters

Zdroje: BBC, Reuters

