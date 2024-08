Pirelli se se svým slavným kalendářem vrací ke kořenům, na černé muže a transgendery se nikdo nechtěl dívat

Petr Miler

Slavný kalendář Pirelli prošel v posledních letech podobným vývojem jako samotný automobilismus - v reakci na poptávku nikoho začal nabízet to, co někdo považoval za „správné”. S nadšeným přijetím se to nepřekvapivě nesetkalo, a tak aspoň částečně couvá.