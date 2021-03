„Plné autonomní řízení” Tesly řídí jako někdo, koho na silnici nikdy nechcete potkat před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Na tak nebezpečné, nevyzpytatelné a nejisté chování na silnici se od kohokoli s řádně získaným řidičským průkazem dočkáte zřídka. Pravda, je tomu tak ve složitém městském provozu, právě na jeho obtížnou zvládnutelnost ale po léta upozorňujeme.

Tesla se loni opět postarala o pár palcových titulků novin, když skupině vybraných zákazníků zpřístupnila tzv. FSD, Full Self Driving. Označení, které lze přeložit jako Plné autonomní řízení, vyvolává dojem skutečné samostatně fungujícího systému úrovní SAE4 nebo SAE5, sama Tesla ale přiznává, že nic takového neumí a umět nejspíše ani nebude. Jde o asistenční systém kategorie SAE2, který se snaží být něčím více, pro dobro věci to ale není.

Jak skutečně funguje? Za uplynulé měsíce jsme mohli vidět pár videí, na kterých systém více nebo méně zvládl přesun na delší vzdálenosti v nekomplikovaném provozu, obraz celé reality příznivci značky, kterým automobilka FSD zpřístupnila, ale nikdy neukázali. Úskalí autonomních systémů totiž není v tom, jak zvládnou 99 procent nebo klidně 999 promile situací, ale jak zvládnou okrajovou hrstku těch kritických.

Pokud jste najezdili v životě více kilometrů, víte nejlépe, jak zatraceně málo stačí k tomu, abyste se z cesty nevrátili živí a zdraví. Je to jeden omyl, jedna chybička, jeden nejasný signál okolí, jedna problematická interakce s dalším řidičem a je konec. Nikdo už si vás nebude pamatovat pro tisíc geniálních jízd v předchozích letech, zmrzačí nebo zabije vás ta tisící první, při které jste jednou chybovali a roztočili kolotoč událostí, ze kterého jste nemohli sestoupit bez úhony. Navíc nikdy nestačí reagovat na to, co se děje kolem vás, musíte správně předvídat kroky ostatních, protože na silnici nejste sami a na správnou reakci může být čas jen tehdy, když jste předem připraveni na několik možných následujících kroků.

Přesně kvůli tomu je podle nás nereálné, aby v jakkoli dohledné době zvládla umělá inteligence nahradit lidskou intuici i velmi málo prozíravého řidiče a záběry z řízení či spíše antiřízení FSD v ulicích Oaklandu to jen dokazují. Podívejte se na to nejlépe sami - pokud žijete ve svazku s partnerem, ať už mužem či ženou, který je citelně méně nadaný řidič než vy, budete vědět, jak obtížné je pro vás snášet jeho řízení „na náhodu” z pozice spolujezdce, i když ho milujete. Pravděpodobně se mu ale půjdete omluvit, až uvidíte, jak řídí FSD.

Je to opravdu prachbídné představení, které na silnici ze strany kohokoli živého zažijete velmi zřídka, pokud kdy. A když už, tak v jednotlivostech, ne v této absurdní celistvosti. Že FSD nedá přednost autům na hlavní, že občas vjede do protisměru, že chce vjet do zdi místo do zatáčky nebo zastaví za zaparkovaným autem, když cestu rovně zvolí odbočovacím pruhem, to byste možná i čekali. Ale pak je tu nespočet pomalostí, neobratností a nevyzpytatelností, které si opakovaně vyžádají troubení řidičů kolem.

Tesla s FSD např. vůbec nevjede do křižovatky, když odbočuje vlevo a na přechodu je chodec. Normální je zastavit před ním, Tesla se ani nehne a ostatní si myslí, že si řidič nevšiml zelené. Při odbočování doleva z vedlejší se křižovatkou tak loudá, že omezuje či možná i ohrožuje auta na hlavní, za dvojitě zaparkovanými auty u kraje silnice zastaví, jako by stála v koloně (protože „nevidí” za ně), když je za křižovatkou strom uprostřed cesty, řízení vzdá, když po chodníku vpravo jede opačným směrem cyklista, řízení vzdá, občas má tendenci trefit obrubník, cyklistům se vyhýbá tak hystericky, že málem naráží do aut v protisměru a tak dále a tak dále.

Je to neskutečné množství chyb a projevů nejistoty. Přijít takový rádoby řidič ke zkoušce do autoškoly, vyrazí jej po 10 metrech jízdy a neřeknou mu ani na shledanou. Ani ten nejhorší šofér, kterého jsem kdy ze sedadla spolujezdce zažil u volantu, neřídil ani zdaleka tak chaoticky - nekorigovat zde jednání FSD chlapík za volantem (a všechna čest za to, jak správně reaguje), nabourá tahle Tesla během sekund. Znovu nechápeme, jak je vůbec možné, že testování tohoto amatéry v plném provozu někdo dovolil, ale podívejte se na to sami - přes více jak 13 minut stopáže videa, budete jen občas svědky toho, jak vůz něco dobře nebo alespoň obstojně zvládl. Většinou se po silnici v lepším případě jako slon v porcelánu, v horším jako neřízená střela.

Jistě, dá se i obdivovat, co také Tesla Model 3 s FSD zvládá sama, chybuje ale příliš mnoho na to, aby to vůbec bylo podstatné. Však se podívejte sami na video níže. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: AI Addict@Youtube

