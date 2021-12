„Plné autonomní řízení” Tesly poslalo Model Y do cesty autu v protisměru a způsobilo vážnou nehodu včera | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Vzhledem k tomu, jak tento systém funguje a jak dalece přehání svým označením byl jen otázkou času, než se něco takového stane. FSD doslova zazmatkovalo uprostřed zatáčky a jen rychlá reakce řidiče zabránila ještě vážnější nehodě.

Že tzv. Full Self-Driving Tesly alias FSD není tak úplně tím, čím se tváří, že by mělo být, je jasné od dne, kdy o něm americká automobilka začala hovořit. Tesla nemá žádnou křišťálovou kouli, kterou by dokázala věštit, co se bude dít v okolí vozu. A systém zvaný Plné autonomní řízení, který se opírá v prvé řadě o několik kamer s relativně malým rozlišením, to teprve nesvede.

Nebyli jsme tak překvapeni, když se ukázalo, jak FSD funguje či jak daleko má realita jeho práce s Muskovými avízy. Z dostupných materiálů je zjevné, že v jakkoli komplikovanějším prostředí FSD řídí jako ten nejhorší řidič, kterého si dokážete představit a který by velmi pravděpodobně nikdy nezískal řidičské oprávnění. S ohledem na fakt, že řešení je vybrané skupině zákazníků k dispozici už pěkných pár týdnů, je skoro zázrak, že dosud nezpůsobil žádnou vážnější nehodu. A nebo jsme se o tom aspoň nedozvěděli.

V předchozích větách je ovšem klíčové slovo „dosud”, neboť teď už tomu tak není. O záběry nehody zřetelně způsobené primárně FSD se podělil přímo majitel a řidič Modelu Y na Youtube a video v mezičase nepřekvapivě smazal. Internet má ale paměť, a tak si klíčovou část z něj můžete prohlédnout níže skrze příspěvek na Twitteru.

Není to nakonec žádná zapeklitá situace - Model Y „řízený” FSD jede lehkou pravotočivou zatáčkou, když z nějakého důvodu najednou zazmatkuje a přestane respektovat středovou dělící čáru. Nemusel by to být až takový problém, kdyby se zrovna v ten moment v protisměru nepohyboval jiný vůz (který současně mohl být důvodem oné chyby), do jehož dráhy si to Tesla přímo namířila.

Řidič byl naštěstí obezřetný a zareagoval velmi rychle, bohužel pro něj v šoku z nastalé situace směr vozu korigoval až příliš a vyjel ze zatáčky do její vnitřní strany. Po chvíli hopsání po nezpevněném povrchu přistál před něčím domem a podle svých slov došlo k vážnému poškození karoserie i zavěšení vozu. Výsledkem je tak docela vážná nehoda, při níž se ale naštěstí nikomu živému nic nestalo. Velmi snadno to ale mohlo dopadnout úplně jinak.

Jak jsme už zmínili dříve, testování takového systému v rukou amatérů v běžném provozu je nepřijatelným hazardováním s životy zákazníků Tesel i všech ostatních a divíme se, že je firmě nadále tolerováno. Třeba po tomto incidentu dále nebude, bylo by na čase - tady bylo k tragédii opravdu blízko.

Tesla Model Y ani s FSD sama neřídí, není a nebude to reálné, ne s jejím hardwarem a softwarem. Jak může dopadnout spoléhání na tzv. Plné autonomní řízení, nejlépe ukáže video níže. Ilustrační foto: Tesla

Tesla Full Self Driving beta causes an accident.



Resposting a portion in case the original at https://t.co/pRIwE8qL0w gets taken down (https://t.co/44hcOtK3vi). This is clear fair use under the DMCA exception for news reporting. https://t.co/f8yFVZm2iT pic.twitter.com/RLL8nIjXnA — mostlyharmlessz (@mostlyharmlessz) December 10, 2021

Zdroj: Jalopnik

Petr Miler

