„Plné autonomní řízení” Tesly si plete Měsíc se semafory, jinak je ale jistě skvělé před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bjoern Kils, Reuters

Kdo by se divil, jedno se nachází pár metrů od silnice a druhé 384 400 km od Země. Jinak je ale příchod aut bez řidiče na spadnutí, samozřejmě.

Když dnes skoro jakákoli automobilka hovoří o své budoucnosti, spojuje své plány s rozmachem elektrického pohonu a autonomního řízení. Skutečně skoro jakákoli, však to dělá i Škoda. Nebylo by na tom nic špatného, kdyby cokoli z toho existovalo ve funkční, konkurenceschopné a efektivně pracující formě, kdy by na bedrech automobilek bylo pouze přesvědčení veřejnosti o tom, že nového a lepšího řešení se není třeba bát.

V takové situaci ale v žádném případě nejsme.

Vývoj elektrických aut sice pokročil a elektromobily v lecčem dokáží z podstaty svého fungování předčít ta konvenční, jako celek ale zdaleka nejsou a nemohou být tak dobrým „balíčkem”. K čemu je bryskní akcelerace, když si ji střihnete párkrát (desátá už ale nebude tak dobrá) a můžete hodinu dobíjet? K čemu je možnost použít třeba čtyři elektromotory a dokonale dávkovat výkon využívaný každým kolem, když nejlepší dostupné elektromobily používají baterie ekvivalentní asi 25litrové nádrži nafty, která se ke všemu zdaleka nedá doplnit za pár minut skoro kdekoli? Taková auta navíc váží obvykle přes 2 tuny a po osmi letech budou často zralá leda na vrakoviště, všechno kvůli baterkám.

Malovat si na základě této současnosti jakkoli růžovou budoucnost je ryzí sázka v ruletě. Všichni doufají, že to půjde lépe, nikdo to ale neví a vědět nemůže. A autonomní řízení se nachází v úplně té samé pozici. Je to něco, co se vyvíjí, posouvá, zaznamenává úctyhodné úspěchy, pořád je ale na míle vzdáleno tomu, aby bylo schopno převzít řízení za člověka a vypořádat se s asi milionem situací, které mohou ve skutečném provozu nastat. Je jich bezpočet a nejnovější patálie uživatelů tzv. Plného autonomního řízení Tesly (Full Self-Driving alias FSD) to znovu připomínají.

Mnohokrát jsme říkali, že něco jako FSD je neexistující technologie, kterou nakonec ani Tesla oficiálně neoznačuje za to, čím ji nazývá. Jde o asistenční systém úrovně SAE2, který nabízí za opravdu tučné sumy, i když v reálu dokola chybuje. Nejnovější projev toho, jak snadné je jej zmást, je až trochu komický.

Jak ukazuje video níže, systém si na zcela otevřené silnici dokáže splést Měsíc, tedy 384 400 km od Země vzdálený objekt, se semaforem. Měsíc je nyní při západu slunce na některých místech světa hodně oranžový, a tak si FSD myslí, že jde o oranžovou na semaforu. A tak dokola začíná brzdit v reakci na obavu z příchodu červené. Systém je tedy na silnicích mířících směrem k takto působícímu Měsíci zcela nepoužitelný.

Toto pravděpodobně nikoho nezabije (třebaže náhlé brzdění jednoho auta pro nic může nehodu způsobit a její výsledky jsou nepředvídatelné), znovu to ale připomíná, jak daleko jsme od doby, kdy jakékoli skutečně autonomní řízení bude moci vzniknout - pokud někdy vůbec moci vzniknout bude. Život je nekonečné množství nových situací, kterým se člověk bez zamyšlení přizpůsobí, pro FSD je to ale nemožné. Někdo teď musí naprogramovat „Funkci Měsíc”, na jejímž základě se toto dít nebude. A pak doufat, že Funkce Měsíc neselže u skutečného semaforu, který omylem neoznačí za Měsíc a nevjede do křižovatky na oranžovou nebo červenou jako nic.

Zůstáváme přesvědčeni, že nic jako FSD se vyvinout nedá, že auta za našich životů nikdy sama dobře a bezpečně řídit nebudou. Moudří praví, že systémy autonomního řízení fungují ve většině situací, až na hraniční případy. Problém je ale v tom, že skoro všechno je nakonec hraniční případ, protože se zkrátka skoro vždy stane něco, co vyžaduje alespoň špetku inteligence.

Přejeme všem vývojářům hodně zdaru, sami bychom si fungující elektrické auto s fungujícím autonomním řízením rádi koupili. Znovu ale opakujeme, že spojovat s těmito dvěma vizemi, které nyní vůbec nedávají jistotu široce přijatelného fungování v jakémkoli dohledném momentu, je jednoduše hra vabank, nic jiného.

Měsíc teď může mít po večerech krásnou barvu, FSD Tesly si jej ale právě kvůli ní plete se semaforem. Dokola kolem, jak ukazuje video níže. Foto: Bjoern Kils, Reuters

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD — Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

Zdroj: JordanTeslaTech@Twitter

Petr Miler