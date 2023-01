Po 3 letech zaříznutý propadák Hondy nechtěl skoro nikdo, mladé prodané kusy dnes koupíte za pakatel před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: K-mobil, publikováno se souhlasem

Dělal dojem zajímavého pokusu navázat na legendu 80. a 90. let, automobilka ale přistoupila k jeho pojetí tak nešťastně, že místo tučného banku brala skoro prázdný stůl. Honda CR-Z netrefila terč a i na jejích současných cenách je to znát.

Když se před více jak třemi dekádami zvedla železná opona, měla Honda CRX dobu své největší slávy už za sebou. Výroba druhé generace dnes ikonického sporťáčku skončila v roce 1991, časy jeho největšího věhlasu v našich končinách ale měly teprve přijít. Až poté, co se k nám vůbec dalo něco rozumně dovézt a dalo se tu na takové auto vydělat, si řada těchto kupátek našla cestu na české silnice. A pokud ty časy pamatujete, nejspíše s šibalským úsměvem zavzpomínáte na chvíle, kdy se vám poštěstilo některé z CRX vyzkoušet na vlastní kůži.

To už je dnes dávná minulost, pokus na tuhle ikonu navázat ale nikoli. Ačkoli možná ani nebudete vědět, že se odehrál. A pokud ano, přijde vám jako cosi dávného, jenže nic dávného to není - začal teprve před 12 léty. Nesl jméno CR-Z a byl to takový průšvih, že jej kdokoli s Hondou v srdci raději vytlačil z paměti.

Nutno říci, že od Japonců bylo mimořádně odvážné s takovým autem zrovna v roce 2011 přijít, neboť trendy už tehdy fandily jiným koncepcím. Malé kupé s uspořádáním interiéru 2+2t („t” jako trpaslíci) prostě nebylo předurčeno k tomu, aby přežilo tehdejší turbulence škrtů, nakonec se tak ale stalo a auto se dočkalo sériové podoby. Vypadalo to jako výhra pro všechny nadšené řidiče, třebaže design tohoto stroje nemusel být po chuti každému. Jenže bylo tu jedno velké „ale”. A tím byl zvolený způsob pohonu.

I když Honda nemá ani dnes problém prodávat Civic s více jak 300koňovým dvoulitrovým turbem, do CR-Z nacpala benzínový čtyřválec o objemu 1,5 litru doplněný elektromotorem. Šlo o systém Honda IMA Hybrid s elektromotorem umístěným mezi spalovacím motorem a převodovkou. Dobře, to by z dnešního pohledu i prošlo, kombinovaný výkon 122 koní a točivý moment 174 Nm ale byl k smíchu už tehdy. Však o více jak 20 let starší CRX dostala i motor 1,6 o výkonu 150 koní, navíc byla podstatně lehčí. Tohle zkrátka nemohlo fungovat.

A také to nefungovalo, třebaže z dnešního pohledu nutně zaujme možnost volby manuální převodovky - dnes u plnohodnotných hybridů něco snad zcela neexistujícího. Bylo to auto, které mělo sportovně vyhlížející karoserii a kosmicky pojatý interiér, ale na sportovní vůz si jen hrálo. Ohromilo leda na prvních fotkách, a tak Honda nejprve hlásila obrovský zájem - v Zemi vycházejícího slunce prý objednávky během tří měsíců překonaly plánovanou roční produkci, v Americe měla být čekací listina ještě delší. Realita ale byla tristní.

Možná existovala nějaká první vlna zájmu, ta ale opadla dřív než řeknete „líný hybrid”. V Evropě se v roce 2011 prodalo jen 4 385 aut a po 2 065 „udaných” vozech v roce 2012 řekla Honda téhle mizérii dost a následující rok auto z trhu stáhla. Po pouhých třech letech v prodeji tak v Evropě skončilo bez fanfár, podobně krátké epizody jsou i v případě neúspěšných modelů výjimečné. Na některých trzích mimo Evropu CR-Z ještě dva roky živořilo, pak se za ním ale voda zavřela úplně.

Nedávno jsem jedno CR-Z viděl na silnici, a tak jsem si na něj vzpomněl - mělo českou registraci z počátku minulé dekády, což z něj činí velkou raritu, u nás se prodalo jen pár desítek exemplářů. Zajímavý vůz to byl tehdy a je jím i dnes, touhu usednout za jeho volant ale nevyvolává. 122koňový hybrid by už o pár let později rozjezdila i taková Škoda Rapid 1,2 TSI, levný rodinný liftback za méně než poloviční cenu - v případě nového vozu. A to je zkrátka špatná vizitka pro auto, které mělo navázat na původní CRX - lehounkou, až 160koňovou pilu, která naopak vytírala zrak vozům s mnohem většími ambicemi.

Kdybyste o tuto bizarnost dnes stáli, máte možnost ji mít, jakkoli je třeba chvíli hledat. Na celém Mobile.de se najde jen 22 kusů v prodeji, jsou ale až neuvěřitelně levné. Uvážíme-li charakter vozu a jeho stáří, jsou ceny od 95 tisíc korun směšné, to i onen Rapid bude stát podstatně víc. Takové kousky mají najeto přes 200 tisíc km, vůz na fotkách níže je jakýmsi středem nabídky - s nájezdem okolo 150 tisíc km jej koupíte ve zjevně zachovalém stavu za 6 499 Eur, tedy asi 155 tisíc Kč. A holky budou koukat, chce se dodat, protože tohle ještě neviděly.

Stinnou stránkou může být spolehlivost. Jasně, je to Honda, ale také dekádu starý hybrid. Žádné smysluplné statistiky spolehlivosti týkající se takové rarity pochopitelně neexistují, nicméně fakt, že vícero německých prodejců CR-Z nabízí raději jen velkoobchodně nebo exportně, aby nemuseli nést zákonné záruky spojené s maloobchodním prodejem v Německu naznačuje, že tohle nebude auto „sednout a jet”. Nebo přinejmenším ne „sednout a roky jezdit”.

Honda CR-Z vzbudila očekávání, se slabým a drahým hybridním pohonem ale nebodovala. A snad ani bodovat nemohla. Ojeté kusy jsou dnes v prodeji za pakatel, na svůj charakter a stáří jsou vskutku mimořádně levné. Foto: K-mobil, publikováno se souhlasem



Jako nástupce legendárního modelu CRX bylo CR-Z snad až k smíchu. A podle toho „uspělo”. Foto: Honda

Zdroje: Mobile.de, Honda

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.