Úřady zabavily bývalému olympionikovi po exkluzivním superautě i sbírku vzácných motorek, má hodnotu skoro miliardu

Petr Miler
včera | Petr Miler
Toho času uprchlý bývalý profesionální sportovec dál přichází o moc nad majetkem, který za svůj život nastřádal. Úřady jsou totiž přesvědčeny, že jej nenabyl zrovna legální cestou. Tak či onak se dostal ke vskutku pozoruhodným věcem, tato sbírka motorek patří mezi ně.
Českým mediálním prostorem v posledních dnech cloumá kauza českého zápasníka Karla „Karlose” Vémoly, který je od Vánoc vazebně stíhán pro údajnou účast na stále blíže nespecifikované „drogové činnosti”. Jeho život je kvůli tomu propírán ještě víc než obvykle, a tak jsme se mj. dozvěděli, že prodává své Lamborghini Huracán Spider, které si sám nadělil teprve letos v létě.
Někteří to prezentují jako spekulaci, není ale zase tak těžké si přes český registr ověřit, že jde skutečně o „ten vůz”, neboť je provozován jím vlastněnou firmou KTV shop. Mnozí dobrotiví spoluobčané tak hned volají po zabavení tohoto či dalšího majetku s tím, že přece mohl být placen výnosy z trestné činnosti. Mohl, problém je ale v tom, že máloco z toho, co je dnes označováno za Vémolův majetek, mu skutečně patří. „Terminátor” se jistě neměl špatně a musel si (tak či onak) vydělat spoustu peněz, žil ale tak trochu v americkém stylu a téměř všechno financoval úvěry. Také ono Lamborghini tedy patří podle českého registru Home Creditu, zabavovat tu pak není co.
V trochu jiné situaci se ocitl jeho „potenciální kolega”, vlastně hned dvojitý, Ryan Wedding. Bývalý profesionální sportovec, v tomto případě snowboardista, dokonce někdejší olympionik, se měl po skončení kariéry též dát na dráhu zločinu, dokonce typově stejného. Jen to dotáhnout poněkud „dál”. Z Weddinga se měl postupně stát jeden z největších drogových bossů na severní polokouli a dostal se díky tomu až na seznam 10 nejhledanějších lidí světa na mušce FBI. Ani jemu zatím - stejně jako Vémolovi - nebylo nic formálně prokázáno, a tak musíme oba potenciální zločince považovat za nevinné, jedno je ale jisté. Wedding si přišel na docela jiné věci, do kterých nasypal peníze, které si půjčovat nemusel.
Už jsme psali o jeho Mercedesu CLK GTR Roadster, jednom z pouhých šesti takových aut na celém světě v hodnotě atakující 300 milionů korun. To bylo zabaveno dříve, nyní se FBI pochlubila tím, že ve spolupráci s mexickými kolegy zadržela ještě větší úlovek - sbírku vzácných motocyklů v hodnotě odhadované na víc než 40 milionů dolarů, tedy blízko 1 miliardě korun, která má též patřit Weddingovi.
Úřady zatím nezveřejnily přesný výčet motorek, které byly zajištěny, ale už z uvolněných fotografií je zjevné, že tohle není žádná béčková kolekce. Na záběrech vidíme zejména vzácné závodní stroje pilotů jako jsou Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovisioso, Loris Capirossi nebo Andrea Iannone, nejčastěji od Ducati. Vidíme také Suter Marca Márqueze, kterým uzmul mistrovský titul z roku 2012 ve třídě Moto2 nebo ještě starší Aprilia Valentina Rossiho, která mu zajistila pohár mistra světa v roce 1997. Ze záběrů je navíc jasně rozeznatelná jen menší část sbírky - tohle je vážně něco a odhad skoro miliardové celkové hodnoty nemusí být nadsazený.
Připomeňme, že Wedding je dnes 44letý Kanďan, který reprezentoval svou zemi na zimních olympijských hrách v roce 2002. Po úspěšné kariéře snowboardisty ale měl dát přednost obchodování s drogami a vybudovat rozsáhlou mezinárodní dealerskou síť, která přepravovala a distribuovala zejména kokain z Kolumbie přes Mexiko a jižní Kalifornii do velké části USA a Kanady. Kolaterálně pak měl Wedding v rámci svého podnikání nařídit několik vražd, zastrašovat svědky a prát obrovské peníze mimo jiné i přes drahá auta a motocykly.
Za informace vedoucí k jeho zatčení nyní nabízí FBI 15 milionů dolarů, tedy přes 300 milionů korun. Na všechny jeho motorky to stačit nebude, ale na podstatnou část... Nacházet se v tuto chvíli má právě někde v Meixku, nikdo ale zjevně neví, kde to je.
„Karlos hadr”, chce se říci při pohledu na tyto zabavené motorky, keré mají patřit Ryanu Weddingovi aktuálně hledanému pro řadu zločinů související též s „drogovou činností”. Foto: FBI - Los Angeles, CC0 Public Domain
Zdroje: FBI, ABC
