Po fiasku Porsche je pěknou teorií, že se ze spalovacích aut stanou libůstky jen pro bohaté, ale nedopadne to tak, nemůže

Petr MilerHra se v tomto případě otáčí tak moc, že někteří zjevně nejsou schopni domyslet její konečné důsledky se vším všudy. Tohle bude jen mezikrok, který povede akorát k tomu, k čemu celý marný pokus o nařizování něčeho tak problematického vede - k úplnému posunu o krok „zpět”.
včera | Petr Miler
Automobilový svět si v uplynulém týdnu prožil další velký otřes. Postaral se o něj jeden z největších proponentů čistě elektrické budoucnosti aut už za pár let, který tváří v tvář vlastní krizi celý tento nápad v podstatě odpískal.
Řeč je o Porsche, které po několika pomalých a nedůrazných krocích bouchlo do stolu,zatáhlo za záchrannou brzdu a celou hru v podstatě otočilo. Nyní už nepočítá s žádným čistě elektrickým klíčovým budoucím modelem - vrcholné SUV nebude elektrické vůbec, nové generace Cayenne a Panamery nebudou elektrické výlučně, Macan či jinak pojmenovaný ekvivalent menšího SUV dostane spalovací motor též a - možná nejtragikomičtěji - se ho dočkají také menší sporťáky 718 Cayman a Boxster ve svých nových generacích, které byly vyvíjeny jen jako elektrické a Porsche říkalo, že už to jinak nepůjde. Najednou to jde.
Že takový krok udělalo jako první zrovna Porsche, nakonec nepřekvapí. Již dříve se ukázalo, že jako první pochopilo „pravidla elektrické hry”. Už v tu chvíli jsme očekávali, že bude také tím prvním, kdo obrátí - je to logický důsledek takového poznání. Co všechno bude tento krok následovat, ukáže čas, první menší lavina už byla spuštěna. Hlavní otázkou ale je: Jak to celé dopadne?
Budoucnost nezná nikdo krom tety Ursuly a strýčka Franze a může se pořád stát cokoli, co vývoj nasměřuje kamkoli. Ale pokud nepřijde nic skutečně revolučního, dá se další vývoj racionálně předpokládat. V tomto kontextu mě zaujal článek kolegů z Carscoops, kteří věští, že Porsche tím začalo jakousi antisociální revoluci, která ze spalovacích aut - podobně jako z manuálních převodovek nebo klasických přístrojovek - dělá libůstku bohatých. Takové mechanické hodinky na kolech, jak o nich kdysi hovořil Mate Rimac.
Usuzují tak z toho, že Porsche říká, že běžné verze modelu 718 budou elektrické a pouze ty vrcholné dostanou spalovací motor. „Chudáci” (a tím spíš „skuteční chudáci” se Škodami a spol.) tak holt budou odsouzeni k tomu koupit si elektromobily, zatímco „boháči” dostanou možnost sáhnout po vnitřním spalování. A všechno bude fajn! Sám se bohatého člověka nepovažuji, ale vsadil bych opravdu hodně na to, že takhle to nedopadne, proto ostatně zkazky Porsche o tom, že jen vrcholné varianty nové 718 dostanou spalovací motor, ignoruji.
Takto popsaná vize je v podstatě jen papouškování nové verze pořád stejně hloupého příběhu, pořád stejně tupého plánu automobilek - že věci budou tak, jak si zrovna usmyslí. Ale tak to prostě na trhu nefunguje, i když si trh neříká. Ani komunisté v časech ČSSR si nemohli naplánovat výrobu čehokoli jakkoli, jak si zrovna zamanuli, ani tehdy to nefungovalo, museli nějak - byť skrze tehdejší systém nedokonale - reflektovat to, co někdo potřebuje, co si chce nebo musí koupit. A tady to dopadne stejně.
Vsadil bych se tedy o to, že jakmile někdo - zde Porsche - pustí spalovacího lva do klece plné elektrických ovcí, skončí to takovým masakrem, že nic jiného než lev nezůstane. Bez alegorií: Při nabízení obojího současně se spalovací verze stanou tím spíš žádoucími a elektrické tím spíš nechtěnými, že automobilce nezbude, než nabídnout i levnější varianty s vnitřním spalováním, protože to bude to jediné, na čem půjde stavět rentabilní byznys. A je úplně jedno, co bude automobilka chtít, co budou regulátoři chtít, však se i teď ukazuje, že to je jedno. Porsche něco chtělo, Brusel něco chtěl, leckdo něco chtěl. A jak to dopadá? Ani tomuto dešti nejde poručit.
Celá hra se tak v tomto případě docela legračně otáčí. Původní teorií bylo, že elektromobily jako první zamíří k těm bohatým, kteří budou vyvolávat chutě v těch chudších a umetou jim cestu k úspěchu. Děje se ale úplný opak - jak zjistil Mercedes, který už též otočil, jsou to bohatí lidé, kteří si prestiž spojili s něčím docela jiným. A když smetánka bude jezdit v takových autech, dokážete si představit, jak „plebs” bude s nadšením kupovat elektrická auta, protože musí? Jak naivní to je?
Jsme přesvědčeni, že se nacházíme v pomyslném bodu zlomu. Jistě, mnozí to budou dál zkoušet, jakmile ale těm náročnějším bude otevřena cesta k tomu pořídit si to, co chtějí, oni to budou dělat a ukazovat to ostatním, budou to chtít všichni. A nařízená „elektrická revoluce” skončí tak, jak od začátku musela - dalším čekáním na zatím nedostupnou lepší a levnější, zejména pak bateriovou techniku, bez které se smysluplně a udržitelně (udržitelně!) nemůže odehrát.
Jakmile se nástupci současných Porsche 718 objeví znovu ve spalovacích verzích jako GTS nebo GT4, bude chtít něco takového skoro každý. A dostane to, dříve nebo později, udržování spalovacích aut v prodeji jako libůstky pro bohaté je neudržitelný koncept. Foto: Porsche
Zdroje: Autoforum.cz, Carscoops
