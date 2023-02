Po léta nejlevnější velký kombík Evropy se dá koupit nejetý „po dědovi”, láká cenou za prostor před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Han, publikováno se souhlasem

Jestli je to dobrá koupě, musíte posoudit sami, na každý pád jde o krajně neobvyklou nabídku. Ta vám dovoluje za nominálně velmi lákavou cenu uzmout praktický vůz, který už se jako nový - a ani tak málo použitý - běžně koupit nedá.

Budeme se opakovat, ale doba nových levných aut je minulostí. Zda nadobro, ukáže jen čas, v tuto chvíli ale můžeme konstatovat, že se zejména bující regulace Evropské unie postaraly o to, že laťka, nad kterou je vůbec možné rozumně prodávat cokoli kloudného na čtyřech kolech, leží neobyčejně vysoko. A nic nenasvědčuje tomu, že by v dohledné době měla jít dolů.

Pokud tedy chcete za částku v řádu nejnižších statisíců Kč cokoli víc než to nejmenší z nejmenších aut, musíte do bazaru. Tam lze za nízké ceny obvykle narazit jen auta (více či méně) hodně ojetá, což nemusí být problém, riziko problémů ale s opotřebením vozu pochopitelně roste. Výjimky se ovšem čas od času najdou.

Jednu z nich můžete vidět níže. Jde o Dacii Logan MCV druhé generace, svého času nejlevnější velký kombík Evropy, který se ještě na konci roku 2020 - to není žádný dávnověk - dal koupit od 204 900 Kč. Za tyto peníze nabídl při rozvoru 2 634 mm (víceméně ekvivalent Škody Octavia) prostor pro pětici dospělých a s tím i zavazadelník pro až 1 518 litrů nákladu. Nic podobného jinde za podobné peníze pořídit nešlo a nejde.

O dva roky později je ale Logan MCV jako nové auto minulostí a nepřímý nástupce v podobě typu Jogger stojí od 417 500 Kč. Ano, v takové době žijeme. Máte-li tedy zálusk na něco jako Logan MCV, nutně skončíte v bazaru, kde ovšem obvykle najdete jen auta dosti ojetá a při omezené trvanlivosti Dacií i hodně drahá. Kousek na fotkách níže je výjimkou, najel totiž pouhých 17 700 km.

To je sakramentsky málo za 10 let jeho existence. Pro důvod nemusíte chodit daleko, prvním a jediným majitelem byl penzista, děda současného prodávajícího, který už prostě moc s autem nejezdil. A jakkoli měl evidentně problém se občas vejít mezi ostatní objekty na silnici či v její blízkosti, šrámy jsou to jediné, co lze autu vyčíst. Jinak vypadá velmi nevyužitě, technicky je prý perfektní a se svým aktuálním nájezdem může sloužit ještě hodně dlouho.

Pod kapotou je benzinový motor 1,2 se 75 koňmi, takže žádná dynamická hitparáda, podobně výbava je skromná. Kdo chce ale zánovní megakombi za peníze, které může dát za auto kdekdo, je to výjimečná příležitost. Auto přijde na 6 499 Eur, tedy asi 154 tisíc Kč, což je na jednu stranu absurdně moc vzhledem k tomu, kolik tento vůz mohl stát jako nový, a jak je starý. Ale co bývávalo, na dnešním trhu nikoho nezajímá. V poměru „ojetost”/prostor/cena je tohle auto zajímavou alternativou prakticky k čemukoli utilitárnějšímu.

První a jediný starší majitel se s autem občas někde o něco otřel, to je ale jediný způsob, jak mu ublížil. Jinak jde o dodnes zánovní exemplář svého času nejlevnějšího velkého kombíku Evropy, který aspoň absolutně zůstává velmi dostupný. Foto: Han, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

