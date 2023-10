Peníze na splácení aut dochází nejvíce lidem od roku 1994. V USA letos odeberou vozy 1,5 milionu neplatičům 25.10.2023 | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Pokud chcete hmatatelné důkazy o tom, že ekonomická situace není zdaleka růžová a lidé mají hluboko do kapsy, tento budiž jedním z nich. Když hůř nebylo skoro 30 let, něco to už znamená.

Prakticky celý loňský rok, stejně jako počátek toho letošního, se nesl ve znamení opravdu vysoké inflace. Česko jí bylo zasaženo velmi tvrdě, což většina z nás poznala na vlastní kůži v obchodech. Ze stokoruny se rychle stal skoro cár papíru, za který leckde nepořídíte ani chleba, máslo a litr mléka. Natož aby stačila i na koupi dvaceti deka salámu obsahujícího spíše více rozemletých kopyt než masa.

Aktuálně meziroční růst spotřebitelských cen zpomaluje, je ale třeba si říci, že i zářijových 6,9 procenta není akceptovatelný stav. Navíc se bavíme jen o zpomalení růstu cen, nikoli o jejich stabilizaci a už vůbec ne o jejich poklesu - posun, který se v uplynulých letech odehrál, se ve většině oborů nikdy nevrátí zpět, dojde leda k pár korekcím v oborech, kde situace zašla až příliš daleko.

V zahraničí je o něco lépe, s Evropskou unií je aktuálně spojena 4,9procentní míra inflace, se Spojenými státy pak 3,6procentní. Na americké poměry je ale i to hodně, navíc loňská inflace se takřka po celých 12 měsíců držela nad 7 procenty. Také Američanům tak vzrostly životní náklady, což má na tamním pružnějším trhu s úvěry okamžitý dopad. Ten je znát i ve světě aut, kde lidé najednou přestávají mít na splátky právě automobilů.

Společnost Fitch Ratings uvedla, že počet dlužníků, kteří si vzali auto na leasing a jsou se splátkami pozadu přinejmenším o 60 dnů, v září narostl na 6,11 procenta. To je nejvyšší podíl od roku 1994, za kterým stojí krom snížení reálných příjmů také vyšší úrokové sazby, a tedy dražší úvěry. Výše úroků se v USA odvíjí od kreditního skóre klienta a liší se víc, než je u nás zvykem - pohybuje se od 5,07 procenta (nová auta) resp. 7,09 procenta (ojetá auta) až po 14,18 resp. 21,38 procenta. Lidé s horším historií splácení se tak snáze dostávají do jakési spirály, která může vést až k tomu, že o své auto přijdou. Letos tak má být neplatičům zabaveno 1,5 milionu aut, což je rekordní číslo.

Jedním ze zabavených vozů se dost možná stane Honda Ridgeline z roku 2019, kterou si pořídila Josephine Corvachioli z Denveru. Její kreditní skóre totiž činí 580, patří tak mezi nejhorší (průměr činí 678). Přesto si tato osmadvacetiletá žena vzala vůz na splátky, které spolu s pojištěním činí 700 USD (16 300 Kč) měsíčně. Na ty, stejně jako na dluh přesahující 20 000 USD (465 tis. Kč), si pak vydělává v supermarketu Costco, kde bere 17,50 USD (410 Kč) za hodinu.

Již prostá matematika nám v tomto případě, který opravdu ve Státech není ojedinělý, že celý Josephine musí jeden týden v měsíci vydělávat pouze na auto. Je tak vskutku otázkou, zda potřebovala 5,3metrový pick-up. To je ovšem problém, který nám nepřísluší řešit. Je to ale problém pro automobilky, které ženou ceny stále výše kvůli sázce na elektrický pohon. Že jim to přihraje více spokojených zákazníků, opravdu nemohou očekávat.

Ve Státech letos má dojít na zabavení 1,5 milionu aut pořízených na splátky, jejich majitelé jsou totiž pozadu s placením. Situace na trhu je nejhorší od roku 1994

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

