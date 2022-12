Megajachta šéfa Amazonu za téměř 12 miliard je skoro hotová, čeká ji poslední velká překážka před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Guy Fleury, AP

Dlouho nejbohatší člověk světa na sobě nešetří a v Evropě si nechal postavit jednu z nejdražších soukromých jachet vůbec. Teď je skoro hotová, v cestě na širé moře jí ale znovu brání historický most.

Na počátku letošního roku, tedy v době, kdy většina světa nadále věřila tomu, že Rusko nevstoupí na území Ukrajiny, se napříč médii houfně propíral problém Jeffa Bezose. Jeden z nejbohatších lidí planety si totiž u nizozemské společnosti Oceanco objednal v roce 2018 megajachtu, která nebude osazena pouze motory, ale rovněž i třemi stěžni. Právě ty ovšem byly zdrojem problému. Oceanco potřebovalo loď dostat na volné moře, aby ji otestovalo. V tom však bránil historický most De Hef.

Stavitelská firma se na popud Bezose obrátila na radnici Rotterdamu se žádostí, zda může dojít k rozmontování mostu. Jakmile by pod ním pak loď proplula, vše by bylo uvedeno zase zpět do původního stavu. A dalo se předpokládat, že pokud by radní trvali ještě na nějaké té kompenzaci, majitel Amazonu s odhadovaným jměním přes 120 miliard dolarů (cca 2,78 bilionu Kč) by s něčím takovým neměl problém. Nicméně s touto žádostí měli problém občané, jenž nebyli svolní k povolení jediného šroubku.

Společnost Oceanco tak nakonec musela přistoupit k náhradnímu řešení. Na širé moře tedy jachtu s prozatímním označením Y721 odeslala na dvou trajektech. Jeden se přitom postaral o samotný 127metrový trup, zatímco na druhém putovaly zmíněné 70 metrů vysoké stěžně. Všechny díly pak byly smontovány dohromady, pročež jachta vyrazila k oněm zkouškám. Ty úspěšně absolvovala, načež je momentálně zpátky v Rotterdamu, kde probíhají poslední úpravy před převzetím majitelem. Na přiloženém videu si ji tak můžete poprvé prohlédnout v téměř finálním stavu.

Je tedy třeba podotknout, že jak Bezos, tak společnost Oceanco nikdy neuvedli, že by jachta Y721 skutečně patřila zakladateli Amazonu. Lze ale mluvit o veřejném tajemstvím, jehož pravdivost nepřímo potvrdila společnost Damen Yachting. Ta totiž pro Bezose staví jachtu YS7512, která má pro 127metrový třístěžňový kolos sloužit jako doprovodné plavidlo. A skutečně nelze předpokládat, že by doprovodná loď patřila Bezosovi a ta hlavní nikoli...

Jachta Y721 by přitom někdejšího nejbohatšího člověka světa měla vyjít na 500 milionů dolarů, tedy asi 11,7 miliardy Kč. Stane se tak jednou z těch vůbec nejdražších. Zároveň jde o nejdelší jachtu, jaká kdy byla v Nizozemsku postavena a největší projekt společnosti Oceanco. Inspirací jí přitom byla Černá perla, nikoliv však ta filmová. Trojstěžník totiž firma postavila již v roce 2018, přičemž práce na ní zabraly dlouhých šest let. Jde nicméně o jeden z nejpropracovanějších technických klenotů.

Zda Bezos nechá média nakouknout dovnitř, je v tuto chvíli ve hvězdách. S čím ovšem nejspíše musí počítat, to je částečná demontáž lodi ihned po převzetí. Jak jsme totiž zmínili, loď je zpátky v Rotterdamu a v cestě na širé moře jí brání most De Hef. Velmi pravděpodobně tedy trup po své vlastní ose zamíří jinou cestou, zatímco stěžně si vezme na starosti doprovodný transport. Inu, i miliardáři mají své problémy...

Novou Bezosovu megajachtu jsme dříve mohli vidět rozpracovanou, teď je téměř dokončena, jak můžete vidět na videu níže. Znovu má v cestě most De Hef, Oceanco už si ale cestu kolem něj dokázala najít dříve. A jistě to dokáže i podruhé. Foto: Guy Fleury, AP

Zdroje: AP, Boat International

Petr Prokopec

