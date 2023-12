Podle Muska „šílená” stávka proti Tesle v Evropě dál bují, i nepracující Nory ale automobilka obejde před 4 hodinami | Petr Miler

Vypadá to, že stávkovat proti Tesle bude muset začít celá Evropa, aby Elon Musk kapituloval a přistoupil na požadavky pouhých 130 švédských zaměstnanců, u kterých vše začalo. Zatím to nevypadá, že by se k něčemu takovému schylovalo.

O stávce proti Tesle jsme naposledy psali včera, když se přenesla i do Dánska, dnes se k ní ale musíme vrátit zas. Ani domovinou jednoho slavného kralevice ale nic nekončí, neboť i největší norský odborový svaz o pár hodin později oznámil, že začne blokovat dodávky Tesel určených pro švédský trh.

Stane se tak v rámci bizarně rostoucího severského hnutí na podporu stávkujících mechaniků ve Švédsku. Bizarně proto, že se do jakési stávky nestávky stále více zapojují lidé, kteří pro Teslu vůbec nepracují, se svými pracovními podmínkami nejsou nespokojení a v rámci svého vlastního zaměstnání podkopávají aktivity firmy, která je štědře platí. Už včera jsme se podivili nad tím, že je něco takového vůbec legálně možné, v tradičně socialistické Skandinávii si ale odbory zjevně vybudovaly silnou pozici.

Jak už jsme opakovaně zmínili, švédské odbory IF Metall už od října podnikají kroky proti Tesle kvůli tomu, že odmítá podepsat kolektivní smlouvu týkající se asi 130 mechaniků firmy. Tesla to nedělá globálně, a tak to odmítá i zde s tím, že své zaměstnance štědře odměňuje i bez toho a zachází s nimi nadstandardním, nikoli opačným způsobem. Ti si to ale patrně nemyslí, a tak zahájili stávku.

Ta by sama o sobě Teslu moc nezasáhla, a tak se ze solidarity začali přidávat i lidé pracující pro úplně jiné společnosti. Švédsko ale zůstalo jen první kapitolou, neboť firma se stávkující pokusila obejít využitím jiných cest vedoucích k témuž. Například zaměstnance švédských přístavů obešla přes Dánsko, tamní odbory se ale přidaly též. A teď se to samé děje resp. bude dít v Norsku, 20. prosince mají Tesly přestat vykládat i tam.

Norský odborový svaz Fellesforbundet uvedl, že má v úmyslu vyslat „jasný signál Tesle“ a udělat, co je nutné, aby zajistil, že veškeré dodávky vozidel přes Norsko do Švédska budou zablokovány. Odmítla ale přesně říci, jak toho chce dosáhnout. „Právo požadovat kolektivní smlouvu je samozřejmou součástí našeho pracovního života a nemůžeme se smířit s tím, že se Tesla snaží stát mimo,“ uvedl v prohlášení šéf Fellesforbundet Joern Eggum.

Jak jsme již uvedli, považujeme tento postup za nešťastný a poněkud vyděračský. Jeho nesrozumitelnost pak podtrhuje fakt, že i když Dánové a Norové budou stávkovat proti Tesle jako takové, blokovat budou dodávky pouze švédských aut. To už nedává žádný smysl - chápali bychom stávku úplnou, chápali bychom hledění si svého, tohle je půl vola a půl včely. Ale názor na věc si jako vždy udělejte sami.

My už jen dodáme, že ani tomuto tlaku Musk, který stávku označil za „šílenou”, nehodlá ustoupit, pokud se tedy do 20. prosince nenajde jiné řešení. Přes náš zdroj v německém zastoupení značky jsme zjistili, že firma je připravena obejít Švédy, Dány i Nory a dodávky vozů do Švédska zajistit z Německa kamiony nebo po železnici. Bude to prý drahé, „ustupovat teroristům” - to jsou slova našeho zdroje, nikoli naše vlastní - ale nehodlá.

Petr Miler

