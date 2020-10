Podzim ukazuje, kolik řidičů pořád netuší, jak mají používat světla pro denní svícení před 8 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Máte pocit, že správné používání denních světel je primitivní záležitost, kterou nelze nezvládnout? Současná situace na silnicích naznačuje něco jiného a studie potvrzuje, že nejde jen o tušení.

Svícení předními světly i ve dne je v České republice povinné od 1. července 2006. Všichni účastníci provozu v motorových vozidlech musí za jízdy svítit obrysovými a potkávacími světlomety nebo stačí alternativa v podobě denních světel. Tu výrobci montují do svých aut už déle, podle nařízení Evropské unie jimi ale musí být od roku 2011 vybaveno každé nové osobní auto. A od roku 2012 platí totéž i pro náklaďáky a autobusy.

Smyslem novinky bylo zlepšit viditelnost aut za denního provozu s co nejmenšími energetickými nároky, proto tato světla obvykle nelze vypnout. Buď tedy máte puštěná parkovací či potkávací světla - pak svítí ta -, nebo nemáte puštěná žádná světla, pak se rozsvítí ona denní. Je to jednoduchý mechanismus, který po řidiči nechce nic složitějšího než vystihnout správný moment, kdy je potřeba zapnout potkávací světla. Jenže právě to spousta lidí nedělá a nebezpečné je to hned dvakrát.

Stačí se rozhlédnout kolem sebe na silnici se začínajícím podzimem, kdy se pozvolna začíná dříve smrákat, a rychle zjistíte, že lidé „automatická světla pro denní svícení” často zaměňují za automatická světla jako taková. Pokud vůz disponuje senzory venkovního světla, pak si auto obvykle poradí samo a standardní světlomety včas spustí. Něco takového ale nenabízí zdaleka každý vůz, navíc i tato funkce se musí zapnout v nastavení vozu. Proto se nezřídka stává, že řidiči denní světla používají i v momentě, kdy nic jako den už zdaleka není, zvláště v zimních měsících.

S širším zastoupením vozů s povinnými denními světly potkáváme stále více bohem nepolíbených mužů a žen, kteří s klidem jezdí v mlze či přítmí jen s předními diodami, které u většiny aut nedoprovází spuštění žádných zadních světel. Řidiči takových aut tedy mohou být viděni zepředu, zezadu je ale ostatní mohou registrovat mnohem později, než by bylo žádoucí. A sami musí vidět z podstaty hůře, než kdyby si pustili potkávací světla.

Že tento problém skutečně existuje a ani mnoho let po zavedení denních světel nikam nemizí, potvrzuje studie britského autoklubu RAC. Ten oslovil dva tisíce motoristů, aby zjistil, zda skutečně chápou funkci denních světel. A výsledky jsou poměrně tristní.

Studie ukázala, že 62 % lidí zažilo na silnici auta i dodávky jedoucí bez světel i v momentě, kdy by měla být spuštěna. Dalších 15 % dotazovaných uvedlo, že nikdy nic podobného nepotkali a 23 % si nebylo jistých. Vypočítaná skutečnost varovně ukazuje na nevědomost nebo neochotu ostatních řidičů věnovat správnému osvětlení pozornost.

Mluvčí RAC Pete Williams k tomu řekl: „Toto je potenciálně velmi znepokojující zjištění. Ukazuje, že řada lidí řídí bez zadních světel, protože mají pocit, že s automatickými denními světly se spustí i ta zadní. A nebo, podobně znepokojivě, tito lidé jednoduše nedokážou správně rozhodnout, že světelné podmínky jsou natolik špatné, že vyžadují zapnutí světlometů.“

Na otázku, zda respondenti mají auto vybavené denními světly, odpovědělo 47 % záporně. Celkem 29 % uvedlo, že jejich denní lampy jsou pouze vepředu, 14 % uvedlo, že jsou v přední a zadní části a 8 % vypovědělo, že jsou vpředu, ale nebyli si jisti o zadní části. I to ukazuje na naprostou neznalost - z dotázaných mělo vůz vybavený denními světly téměř tři čtvrtiny respondentů a zadní světla (automobilky je mohou nechat rozsvěcet současně, ale nemusí, a tak to obvykle nedělají) se nerozsvěcela ani u 5 % z nich.

Člověk si občas povzdechne, s kým také sdílí silnice. Může vám to přijít až komické, ale není, neadekvátní osvětlení má podle statistik prsty v celé polovině dopravních nehod a zejména v období, jako je to současné, jde při špatné ranní i večerní viditelnosti o velmi podstatný faktor.

Raději tedy pro zopakování: Denní svícení samo o sobě zvyšuje viditelnost auta zepředu během dne, ale to je všechno. Neslouží ani pro lepší dohled řidiče a obvykle ani pro osvětlení auta zezadu. Pokud tedy nemáte ve voze kompletně automatická světla, věnujte pozornost tomu, kdy jezdíte jen na ta denní. A nebo vždy používejte ona potkávací, tím nic nezkazíte ve dne ani v noci, třebaže v Bruselu z pár vygenerovaných gramů CO2 navíc asi nadšení nebudou.

Řidiči neumí obsluhovat osvětlení vozu, zejména denní světla jsou pro řadu z nich evidentně stále trápením. Sami takových potkáváme pořád dost, bohužel. Foto: Automobilky

Zdroj dat: RAC

Mirek Mazal