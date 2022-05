Pohádka o levném dobíjení elektromobilů skončila už teď, ceny elektřiny míří do stratosféry

Skloňuje se to jako jedna z výhod elektromobilů, jakkoli bylo vždy jasné, že jednoho padne se zdaněním. Fór je, že na některých místech na něj ani nebylo třeba čekat, i v Kalifornii s extra drahým benzinem je dnes tankování levnější než rychlé dobíjení přes den.

Pokud jste někdy zavítali na stránky Tesly a dostali se k cenám jejích modelů (či Modelů...), pak nejspíše víte, že ta nejviditelnější částka není tou, kterou za vůz zaplatíte. Americká automobilka od ceny vozů uvádí s odečtenou předpokládanou úsporou za palivo. Svého času to tak bylo, spotřebními daněmi nezatížená elektrická energie činila provoz elektromobilů z tohoto pohledu levnějším než spalovacích aut, která u nás tankují bez přehánění brutálně zdaněný benzin či naftu. Jenže časy se mění.

Jednak je jasné, že politici nedovolí, aby státní kasa přišla o takové příjmy, ročně se jen v Česku vybírají na všech spotřebních daních řádově stovky miliard a daně z paliv na nich mají zásadní podíl. Nemluvě o DPH a DPH ze spotřební daně (skutečně), která se ztratí ve spoustě jiných výběrů daně z přidané hodnoty. Elektřina tedy jednou bude zatížena podobnými daněmi a provoz elektroaut levnější nevyhnutelně nebude v žádném případě, vtipné ale je, že na takový moment někde ani nemusejí čekat.

I když ceny benzinu a nafty rostou, ceny elektřiny též. U nás jde o velmi regulované odvětví a bude trvat ještě hodně dlouho, než budeme za elektřinu platit její skutečnou aktuální cenu, v USA jdou věci rychleji. A protože nejdražší dobíjení je to nejrychlejší, u Superchargerů dnes lidé v dražších částech USA platí až 0,58 USD za 1 kWh, což je více jak dvojnásobek ceny z roku 2018, která se v následujících letech měnila jen pozvolna.

Rychlé zdražování překvapilo i fanoušky elektromobilů, přičemž jeden z nich vystupující pod přezdívkou Tesla Joy ukázal na Twitteru účet z Los Angeles. Během špičky, tedy mezi jedenáctou dopolední a devátou večerní, totiž 1 kilowatthodina v této lokalitě vychází na zmíněných 0,58 USD (13,70 Kč). Nejlepší Tesly Model 3 pracují se 76kWh použitelnou kapacitou akumulátorů a teoretické plné dobití by tedy přišlo na 44,08 USD, pokud by bylo stoprocentně účinné. Pochybujeme, že půjde aspoň o 80 %, v takovém případě bychom byli na 55,10 USD. Ale klidně se držme obecně akceptovatelnější 90 % pak jsme na 49 dolarech.

To by byla „plná nádrž” za asi 1 150 Kč, to nezní zase tak zle, problém je v tom, že tahle nádrž je hodně malá. Oněch 76 kWh odpovídá asi 19,5litrové nádrži na naftu a i když v Kalifornii nakoupíte naftu za nejvyšší cenu v USA (6,60 USD za galon), vyšlo by vás takové tankování na 34,10 USD. Dobíjení elektromobilů je tak zřetelně už teď zásadně dražší než tankování i v tak drahém státě, a to samozřejmě kalkulujeme se zcela odlišnou efektivitou naftového motoru (40 %) vedle elektrického (idealizovaně 100 %, ani to není pravda).

Znovu navíc musíme zopakovat, že elektřina stále není zatížena takovými daněmi a poplatky, jako je tomu u konvenčních paliv, ani v Kalifornii. Jakmile tedy počet bateriových vozů začne narůstat a souběžně s tím budou klesat i vládní příjmy z prodeje pohonných hmot, došlápnou si politici rovněž na elektřinu. Ceny tedy půjdou ještě více nahoru, zvláště ve chvíli, kdy by měly být odstavené jaderné, uhelné či plynové elektrárny a energii budou dodávat pouze ty větrné, solární či vodní.

Zas a znovu se tedy jen potvrzuje, že elektrifikace je velmi drahou revolucí, která rozhodně nebude pro každého a životní prostředí stejně nespasí. Pochybujeme však, že by to s politiky jakkoliv hnulo. Na papíře totiž bude nebe stále modřejší, díky svým platům pak zákonodárci nezaznamenají jediný problém ani u dobíjecího stojanu, ani u čerpací stanice. Nic jiného je pak nezajímá, kontakt s realitou totiž ztratili již dávno.

So good news is Tesla brought back onscreen supercharger finder. The bad news is LA area supercharger rate went up again to $0.58/kWh. When I got my Model 3 in 2018 it was $0.26/kWh. pic.twitter.com/QO8xTweySD