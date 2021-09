Nejvíce kradená auta podle ruské pojišťovny ukazují další z nevýhod z SUV před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jít o absolutně nejvíce kradené vozy, zvítězí jistě jiné vozy, optikou pravděpodobnosti jde ale o typicky zvýšené modely několika málo značek.

Ruský a český trh jsou si v jedné věci podobné - v obou případech má největší podíl na trhu domácí automobilka. Nicméně zatímco Škoda nechává konkurenci daleko za sebou, Lada až tak dominantní není a musí se ohlížet na stále dotěrnější Korejce. Stejně by to dopadlo, kdybychom se podívali na absolutně nejvíce kradená auta na obou trzích, optikou pravděpodobnosti krádeže ale může být nahoře kdokoli. A v případě Ruska jsou to právě značky, které na Ladu nejvíce dotírají.

Vyplývá to ze statistiky pojišťovny AlfaStrakhovanie, který je největší soukromě vlastněnou v zemi. Ta se podívala právě na auta, která jsou kradená s největší pravděpodobností mezi jí pojištěnými. A v pomyslné top 10 jsou automobilky Hyundai a Kia jako doma - každá obsadila tři příčky, přičemž další tři místa připadají na Toyotu. Ze zbylých značek už se pak do desítky „nejlepších” propracovalo ještě Mitsubishi.

Japonská automobilka se třemi diamanty ve znaku pak v Rusku nepatří mezi lídry trhu, místo toho ji najdeme někde ve středu pole s Mazdou, Lexusem a UAZem. Její Outlander však zamířil až na pódium v případě pravděpodobnosti krádeže s pozoruhodnou 11procentní bilancí. Na první místo se pak dokonce s 13% pravděpodobností dostalo Hyundai Santa Fe, zatímco čtvrtá připadá na Kiu Sportage (7 %). Jak se tedy zdá, módní trendy spojené s SUV dorazily nejen do této země, ale především na ně reagují i kriminálníci - prvních dvou zmíněných modelů zloději ukradnou více jak desetinu, to je skutečně fascinující.

Dominanci SUV narušují hlavně druhá Kia Rio (11 %) a pátá Toyota Camry (6 %). Tím nicméně výjimky končí, zbytek žebříčku je již opětovně ve znamení zvýšených podvozků a větších staveb karoserie. Pokud si přitom uvědomíme, že SUV jsou mnohem dražší než auta s tradičními karoseriemi, pak je vlastně pochopitelné, že jsou SUV na koni i mezi kradenými auty - ať už s vidinou jejich prodeje jako celku či na náhradní díly. Pro rozumného člověka to bude další důvod, proč se jim vyhnout.

Lze už jen dodat, že daná statistika mapuje prvních osm měsíců letošního roku. Tedy za stejné období, kdy Kia prodala 142 692 nových aut a Hyundai 118 559. Toyota pak má na kontě 61 411 registrací, zatímco Mitsubishi je spojeno s 16 020 dodanými vozy. Nejžádanějším z nich je právě Outlander, načež je docela pravděpodobné, že pokud s ním Rusové parkují na ulici, ráno již nemají co odemykat. I když je pochopitelně třeba dodat, že pravděpodobnost krádeže v rámci portfolia jedné pojišťovny nemusí nutně mapovat pravděpodobnost krádeže na trhu jako celku.

Relativně nejvíce kradená auta v roce 2021 dle pojišťovny AlfaStrakhovanie

1. Hyundai Santa Fe

Míra pravděpodobnosti krádeže: 13 %

Foto: Hyundai

2. Kia Rio

Míra pravděpodobnosti krádeže: 11 %



Foto: Kia

3. Mitsubishi Outlander

Míra pravděpodobnosti krádeže: 11 %



Foto: Mitsubishi

4. Kia Sportage

Míra pravděpodobnosti krádeže: 7 %



Foto: Kia

5. Toyota Camry

Míra pravděpodobnosti krádeže: 6 %



Foto: Toyota

6. Hyundai Tucson

Míra pravděpodobnosti krádeže: 5 %



Foto: Hyundai

7. Kia Sorento

Míra pravděpodobnosti krádeže: 3 %



Foto: Kia

8. Toyota RAV4

Míra pravděpodobnosti krádeže: 3 %



Foto: Toyota

9. Hyundai Creta

Míra pravděpodobnosti krádeže: 2 %



Foto: Hyundai

10. Toyota Land Cruiser Prado

Míra pravděpodobnosti krádeže: 2 %



Foto: Toyota

Zdroj: AlfaStrakhovanie

Petr Prokopec