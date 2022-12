Předvánoční pokles prodejů obřích mašlí je svérázným ukazatelem problémů, které se na nás valí před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: King Sized Bows, tiskové materiály

Někdy se musíte probírat hromadou dat a vytvářet komplikované studie, abyste došli k jistým závěrům, jindy se stačí podívat na jednu věc a víte v podstatě to samé. Letošní Vánoce ve spoustě rodin nebyly tak veselé jako ty předchozí a i tento faktor na to ukazuje.

V prognózách týkajících se budoucího vývoje ekonomické situace byla letos poměrně často zmiňována hrozba recese, třebaže mírné. Zatím tomu tak není, Česko i ve třetím letošním kvartálu meziročně rostlo a rok 2022 by mělo zakončit s 2,2- až 2,4procentním růstem HDP. To zní pozitivně, nicméně během předvánočního shonu jasně patrné, že lidé mají v důsledku energetické politiky EU a také jí způsobené dvouciferné inflace méně peněz.

Inflace pochopitelně nezasáhla jen Česko či Evropu, ale většinu přinejmenším západního světa. A z té se dá složitě vymotat jinak než recesí - buď ji přímo způsobí, nebo bude způsobena bojem s inflací skrze zdražováním peněz, jde do značné míry jen o to, jak velké a dlouhotrvající problémy budou. Někteří ekonomové věří tomu, že se recesi dá vyhnout, my ale mezi takové za nastalé situace nepatříme - otázkou je skutečně spíše to, jak velká a dlouhá bude.

Že se na nás problémy valí, naznačují i některé svérázné ukazatele, které v minulosti předvídaly recese velmi spolehlivě. Jedním z nich je snížený prodej obřích vánočních mašlí. Zejména ve Státech jde o docela velký byznys, neboť obřími mašlemi firmy a lidé tradičně zdobí nová auta, která nadělují sobě či příbuzným nebo prostě předávají v době Vánoc. Takových se ale letos prodává citelně méně, což nevěští nic dobrého.

Kupříkladu společnost King Sized Bows uvedla, že během letošní sezóny prodala o 35 procent méně mašlí než v předchozích letech. To je opravdu velký pokles, který překonává výkyvy z dřívějších dob typu tzv. finanční krize. Mašle přitom vedle auta není žádný dramatický výdaj navíc, mašle určené na ozdobení auta u této firmy stojí okolo 50 dolarů (cca 1 150 Kč). Nicméně čím méně volných peněz lidí mají, tím více osekávají veškeré zbytné výdaje, i kdyby šlo o koruny. Menší zájem o mašle tak hlásí i společnost Car Bow Store či oficiální zastoupení Lexusu.

Některým firmám se daří více, obecný trend je ale negativní a na příchod recese jasně ukazuje. Před tou ostatně varuje i britská poradenská organizace CEBR (Centre for Economics and Business Research). Ta navíc uvádí, že odstartuje éru, která pro Evropu nebude mít ani trochu příznivý dopad, neboť epicentrem světové ekonomiky udělá jihovýchodní Asii. Čína tak má v roce 2036 předběhnou Spojené státy, zatímco se ze starého kontinentu má stávat stále větší otloukánek.

CEBR uvádí, že během pouhých třiceti let dojde k prohození rolí Evropy a Asie. Zatímco první zmíněná ekonomika v roce 2007 přispívala ke světovému hospodářskému výkonu 33,8 procenty, na druhou připadalo 19,5 procenta. V roce 2037 má nicméně na Evropu připadat 19,4 procenta, zatímco v případě Asie půjde o 33,7 procenta. Tohle ale už samotné prodeje obřích mašlí pochopitelně nenaznačí...

Zdroj: WSJ

Petr Prokopec

