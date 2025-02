Pokud „nedáváte” interiéry moderních aut, i v roce 2025 si můžete koupit tohle. A nebudete sami, ráj tlačítek a táhel pořád letí před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Současná realita je výsledkem evoluce svého druhu, přesto velmi dobře rozumíme tomu, když někomu interiéry plné dotykových displejů prostě lezou krkem. Cesta zpět je obtížná, ne však nemožná. Tahle auta mají kořeny v roce 1996 a po pár modernizacích se pořád prodávají jako nová. A frčí, i když nejsou levná.

Interiéry prošly za posledních pár let dramatickými změnami. Výrobci se totiž rozhodli, že veškeré ovládání přesunou na stále větší dotykové obrazovky a zašli v tomto trendu až na samotný kraj možností. Zákazníci ovšem tomuto směru aplaudovali jen zpočátku, než jim došlo, že mění intuitivní a bezpečné ovládání hlavně za nižší náklady výrobce.

Na automobilky tak začala ze všech stran pršet oprávněná kritika, se kterou se mnohé rozhodly vypořádat návratem tlačítek pro nejpoužívanější funkce. Jiné pak alespoň upravily grafiku palubního menu, takže třeba zmiňovanou klimatizaci můžete ovládat už jen při minimální ztrátě pozornosti. Jak moc jste s tím spokojeni, necháme na vás. Pokud ale moderní interiéry prostě „nedáváte”, kupodivu nemusíte pouze do autobazarů, ale zvážit lze rovněž individuální dovoz Chevroletu Express či GMC Savana.

Pokud jste o těchto dvou dodávkách v životě neslyšeli, nedivíme se, v Evropě se nikdy oficiálně neprodávaly. Zaznamenat jste je ale mohly v celé řadě amerických filmů, neboť od jejich premiéry uběhla řada let. Dvacet devět, abychom byli přesní, neboť premiéru měl Express i Savana již v roce 1996. V roce 2003 pak dorazil facelift, který pro koncern General Motors znamenal konec výraznějších inovací. Od té doby totiž na větší změny docházelo hlavně pod kapotou, kam mířily úspornější motory.

Znamená to jediné, že v roce 2025 si můžete koupit auto, jehož architektura kabiny se nezměnila po dvaadvacet let. Za tu dobu totiž došlo pouze na příchod zpětné kamery, jejíž obraz navíc míří do zpětného zrcátka, nikoli na centrální obrazovku. Tu pak nenajdete ani v příplatkové výbavě, jakkoli digitální audiosystém již dokoupit lze. V základu se ovšem počítá pouze s jednořádkovými hodinami, skutečně zde tak máme stroj času, což koneckonců potvrzuje také nabídka čalounění.

Express a Savana startují shodně na 47 350 USD, tedy na 1 milionu a 145 tisících korunách, což na 5,7metrovou dodávku (k mání je ale i 6,2metrová verze) není málo. A tehdy vám teprve docvakne, proč je auto dál ve výrobě a prodeji - pro koncern GM musí být tato dvojice neskutečnou dojnou krávou, jejíž vývoj byl dávno zaplacen. Zájem o Express je přitom nemalý, loni se jen v USA prodalo 44 221 vozů, tedy dokonce o čtyři tisíce více než předloni. Dalších 5 586 registrací navíc přihodila Kanada.

Savana, která se liší pouze jinými logy a čelní maskou, je na tom výrazně hůř, na druhou stranu však ani loňských 18 585 prodaných aut nepředstavuje špatný výsledek. Kanaďané navíc 3 617 prodeji dávají najevo, že toto provedení mají raději, byť jen relativně. Dá se tedy předpokládat, že ani jedna verze se nezmění do té doby, dokud to nebude legislativně nařízeno. Interiér z roku 2003 tak možná půjde koupit i v příští dekádě.

V této podobě se Chevrolet Express a GMC Savana prodávají již od roku 2003, poprvé se představily o dalších 7 let dřív. A jakkoli cena startuje poměrně vysoko, zájem hlavně o první zmíněnou verzi je nemalý. Foto: Chevrolet/GMC

Zdroj: GM přes Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.