Pokus Citroënu o návrat mezi smetánku je jedním z největších propadáků moderních aut, i dnes se dá koupit jako nový

Chcete-li sami sobě nadělit k Vánocům něco opravdu výjimečného, tohle může být dost možná poslední šance svého druhu. Citroën byl poněkud naivní, když si myslel, že s tímto autem zaboduje, stvořil ale vůz, který je dodnes jedinečný skoro každým coulem.

Jsou auta, na která je těžké hledět bez emocí. A není náhodou, že dost často pochází z Francie nebo Itálie, neboť právě z těchto končin se obvykle rekrutují vozy, které v sobě snoubí jakousi iracionální lákavost s racionálními pochybnostmi. Skoro nám někdy přijde, že je Francouzi a Italové dělají tímto způsobem schválně, aby v člověku vyvolali bouřlivý mix protichůdných pocitů. Asi to tak ale nebude, podobný přístup ke kdečemu mají zkrátka v krvi a dosáhnou toho, i když nechtějí.

Hlavně z francouzských aut se tento přístup v posledních letech částečně vytratil, není to ale tak dávno, co byl zejména Citroën schopen stvořit opravdu hodně svérázné stroje. Jedním z takových byl vlastně dodnes poslední seriózní pokus značky o návrat mezi smetánku aut, který si říkal jednoduše C6. Prosté jméno ale skrývalo velmi neobvyklý vůz svého druhu, který se vyznačoval především mimořádně odvážným pojetím zevnějšku i interiéru. Jeho zakřivené linie nenapodobil nikdo jiný a přístrojová deska připomínala více než auto vesmírnou loď.

Tento vůz byl nástupcem modelu XM, akorát přišel až pět let po jeho konci. A zvláštní byl z dnešního pohledu i tím, že se začal prodávat jen se dvěma šestiválci, benzínovým a dieselovým. Byl také hodně drahý, však to bylo luxusní auto konkurující horním patrům výbavy BMW řady 5, Mercedesu třídy E a Audi A6. Rozhodně ale nebyl volbou většiny lépe situovaných lidí - na to byl až příliš odvážný, chce se říci až divoký.

Za 7 let, po která se vyráběl, si tak našel pouhých 23 400 zákazníků. Odbyt nikdy zdaleka nedosáhl očekávání automobilky, v prvních letech ale aspoň atakoval desetitisícovou hranici - pak vůz rychle odkráčel ze scény a od čtvrtého roku na trhu platil za totální propadák. Kvitovat můžeme, že si na rozdíl od německé konkurence nehrál na cokoli sportovního, právě v tom byla jeho síla - v dokonalém pohodlí, v plavném luxusu, ve schopnosti nabídnout něco jiného než všichni ostatní. Jen to zjevně bylo „jiné” až moc.

Hydropneumatický podvozek považujte za samozřejmost, stejně jako elektricky nastavitelná zadní sedadla, alespoň ve vyšších výbavách. Měl i head-up displej (už tehdy), samozatmavovací zrcátka a podobné prvky. Nám vždy přišel zajímavý, zákazníkům ne až tak - v nabídce Citroënu tak vydržel do roku 2012, kdy se s ní definitivě rozloučil. Od jeho konce tak uplynulo už víc jak 10 let, to je možná méně, než se na první pohled může zdát. I tak se na něj skoro zapomnělo, v poslední době se ale znovu dostává do hledáčku zejména díky dobře situovaným sběratelům.

Ono totiž to, co bylo pro Citroën C6 za života jeho smrtí, mu nyní vdechuje druhý život. Cé-šestek bylo vyrobeno dost málo na to, aby se z nich rychle začal stávat sběratelský artikl. Ceny zachovalých kousků dnes tedy míří vzhůru a občas se v prodeji objeví krásné exempláře, které stojí klidně i víc, než kolik svého času stála nová auta. Černě zbarvený kousek v odstínu příhodně nazvaném Perla Nera, který si můžete prohlédnout na fotkách níže, je jedním z těch nejzachovalejších, které jsme za viděli za několik posledních let.

Pod kapotou má diesel 3,0 V6 o 241 koních, což byl pro tento vůz ideální motor a žádný louda to ani dnes nebude. Zajímavější ale je, že tento vůz má za sebou jen 4 367 kilometrů za 12 let, kdy byl po celou dobu v rukou německého majitele. A po stránce výbavy je ve vrcholném provedení Exclusive snad vše myslitelné, navíc ve vskutku luxusní specifikaci s koženým interiérem a velkorysým dřevěným obložením, však si všimněte spodní části výplní dveří.

Jeho jedinečnost ale tkví hlavně v tom, že musí jít o jednu z posledních - nepůjde-li o tu úplně poslední - nových C6, kterou si ještě lze koupit. I když byla poprvé registrována v roce 2011, nikdy se s ní pořádně nejezdilo a výše zmíněná kilometráž je více než co jiného tou „servisní”. A pokud byste pochybovali o tom, zda tu někdo trochu nepřekrucuje historii, podívejte se na auto sami - i fotky spodních partií jasně ukazují, že tento vůz nikdy pořádně nejezdil. Je prakticky netknutý a nemá ani špinavé, natož pak orezlé části spodku, na kterých se povrchová koroze objeví klidně po pár měsících zimního ježdění.

Jak už padlo, auto je na prodej v Německu, a to za tučných 50 990 Eur, tedy asi 1,25 milionu Kč. Je to i na poměry pěkných C6 opravdu hodně, ale tady se nebavíme o zachovalé ojetině, ale prakticky novém voze v muzejní kondici. Pravda, je to extrémní suma za tak nežádaný model, popularita v době vzniku ale dnes už nehraje roli, spíše naopak tlačí cenu spíš nahoru. Kdybyste měli zájem, je to drahá, ovšem jedinečná šance vrátit se zpět v čase, dost možná poslední taková.

Citroën C6 je posledním seriózním pokusem Francouzů vrátit se mezi automobilovou smetánku a vlastně i posledním opravdu luxusním francouzským autem, nikoli jen hrou na něj. Všichni jeho nepřímí nástupci včetně až tak vysoko nemíří, tento originál si můžete ve stavu prakticky nového auta pořídit v Německu přímo od jeho majitele. Foto: C.N., publikováno se souhlasem

