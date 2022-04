Pokus Francouzů o auto konkurující rychlým Němcům byl totální propadák, dnes i ojetý stojí majlant před 5 hodinami | Petr Miler

Je dnes skoro neuvěřitelné, že něco takového vůbec vzniklo, méně neuvěřitelné už je, že to skoro nikdo nekupoval. Kdo by ovšem čekal, že někdejší nezájem bude znamenat současnou dostupnost, mýlil by se velmi krutě.

Během prodlouženého víkendu jsme vzpomínali na Renault Safrane, rozložitý liftback vyšší střední, jehož motory začínaly na dvoulitru. A to ještě jen tam, kde byly na větší motory uvaleny příliš velké daně, jinak se pohybovaly s objemem mezi 2,2 a 3,0 litru s šesti válci. Přiblížili jsme vám, že byť se Francouzům s tímto autem opravdu dařilo a prodávalo se po stovkách tisíc, dnes je v prodeji raritou jakkoli zachovalý kousek i s oním základním dvoulitrem. Když jsme se ale o pár dnů dříve v jednotkách aut nabízených v bazarech přehrabovali, narazili jsme na něco mnohem zajímavějšího.

Renault byl tehdy opravdu plný sebevědomí a když se mu dařilo v rajónu aut typu BMW řady 5, napadlo ho, že by se se Safranem mohl zkusit prosadit ještě výše - mezi vozy jako je BMW M5. Tedy prestižními sedany vyšších tříd s vysoce výkonnými motory. Působí to dnes naprosto bláhově, ale Renault to opravdu udělal. V roce 1994 tak začal vyrábět verzi Safrane Biturbo.

Pod kapotou pracoval vidlicový šestiválec PRV o objemu 2 963 ccm, který vznikl ve Francii, ale s jeho úpravou pro toto použití Renaultu pomohla německá firma Hartge, už tehdy specialista na BMW. Motor měl vstřikování paliva a plně elektronické zapalování. Dostal dvě turbodmychadla KKK a díky nim posílal dál 268 koní a 363 Nm. Původně měl dávat 280 koní, ale nenašla se dostatečně odolná převodovka. To vám nemusí přijít jako mnoho, je ale třeba mít na paměti, že BMW M5 mělo tehdy 315 atmosférických koní a šestiválcové biturbo s o pár desítek koní nižším maximálním výkonem mu mohlo směle konkurovat.

Bylo v plánu nabídnout vůz i s automatem, ale nikde na světě se nenašla taková převodovka, aby ji bylo možno použít s takovýmto výkonem, motorem uloženým napříč a zároveň stálým pohonem všech kol, který měl vůz ve standardu. Úkol přenést výkon dál nakonec dostala standardní pětistupňová manuální skříň. Pohon všech kol samozřejmě pomáhal trakci, ale přidával také na hmotnosti - výsledná hmotnost činila 1,8 tuny, což z dnešního pohledu není moc, tehdy to ale hodně bylo. Zrychlit na stokilometrovou rychlost přesto bylo otázkou sedmi vteřin a maximální rychlost byla omezena na 250 km/h.

Specialitkou Safranu Biturbo byl také podvozek. Obě nápravy dostaly vzpěry MacPherson a možnost elektronické regulace, kde kromě tlumičů bylo možno měnit i světlou výšku - na kvalitních silnicích šlo vůz přimknout k zemi, naopak na rozbitých mohl být zvednut a tím sníženo riziko poškození spodku. Zvenčí bylo Biturbo od ostatních odlišné jiným předním nárazníkem, koly Hartge obutými v pneumatikách Pirelli P Zero o rozměru 225/45 ZR17, chromovanou koncovkou výfuku - jen jednou, jakkoliv se to dnes zdá nemyslitelné - a decentním zadním křídlem.

To v interiéru bylo znát mnohem více, že sedíte v něčem neobyčejném. S jeho výrobou pomáhal další německý úpravce, tentokrát spolupracovník Opelu - firma Irmscher. Vůz byl k mání ve třech výbavových verzích - RXE, Elipse a Baccara. V základní výbavě byla okna dveří a zrcátka ovládaná elektricky, samozřejmostí bylo také kotoučové brzdy s ABS na všech kolech, klimatizace nebo kožené sedačky. Vyšší verze měly také ostřikovače světlometů, zabudovaný mobilní telefon s ovládáním na volantu nebo přední sedadla Ergomatic, která měla různé části elektricky ovládané, například bočnice sedáků i opěradel, bederní opěrky nebo střední části. Ovládací tlačítka byla umístěna přímo na sedadlech, ve vnitřních bočnicích sedáků. A pokud se vyskytla nějaká porucha, hlasový syntetizátor vám řekl, co je špatně. V roce 1994.

Zní to jako zajímavý stroj, tehdejší zákazníci to ale viděli jinak. Výroba Safranu Biturbo tak skončila po pouhých dvou letech, v roce 1996. Byl sice rychlý a pohodlný, ale na svůj původ byl moc drahý - stál 400 tisíc franků, tedy kurzem z května 1996 přes 2,1 milionu korun. V této cenové kategorii se nosily osmiválce a prestižnější značky - levněji bylo možno pořídit třeba i BMW 540i E34. Proto se vrcholných Safranů vyrobilo pouhopouhých 806 kusů.

Narazit na některý ze stále existujících vozů v prodeji je velká vzácnost, na takovém Mobile.de už jsme žádný dávno neviděli. Ve Francii se ale najde pár vlastenců, kteří tuhle francouzskou perlu dochovali dodnes ve slušném stavu. A jednu z nich můžete vidět níže. Je z roku 1996 a od té doby měla jediného majitele. Ten s ní normálně, byť mírně jezdil, takže má dnes najeto přes 102 tisíc km, je ale ve slušném vizuálním stavu. A prodávající říká, že technicky je vůz bez vad.

Kdo by ovšem čekal, že půjde o zapomenutý vůz potýkající se s nulovým zájmem, mýlil by se. Když už se nějaký Safrane Biturbo objeví v prodeji, stojí okolo 30 tisíc Eur. A tento není výjimkou, vyjde bratru na 29 999 Eur, tedy více jak 730 tisíc Kč. To je majlant na více jak čtvrtstoletí starý Safrane, tohle auto je ale vzácnost a spolu s výkony ještě dnes velmi dobrými i výborným cestovním komfortem láká. Na velké ježdění už to stejně asi moc nebude, specifický charakter a výjimečnost z něj ale činí velmi lákavou věc pro znalce a sběratele. A ti už se postarají o to, aby žádný pěkný kousek nebyl levný.

Renault Safrane Biturbo je dnes zapomenout vzácností. Vzniklo jen jen 806 kusů, o víc nikdo nestál. Když se objeví hezký ojetý kus v prodeji, je to svátek, ale drahý svátek - tento kousek stojí přes 730 tisíc i se 102 tisíci km na tachometru. Foto: TJNT Corporation, publikováno se souhlasem

