Pokus Italů o Ferrari pro chudé je k mání jako dodnes nové auto přímo od dealera, jeho cena vás posadí na zadek
Petr MilerSvého času jich po silnicích jezdila spousta a drahé auto to nebylo ani jako nový vůz, natož pak jako ojetina. Dnes je to skoro zapomenutý stroj, na který moc často nenarazíte ani v bazarech, tento je ale stále nový. Ferrari pro chudé už to ale není, to spíš udělá chudáky i z kupců Ferrari.
včera | Petr Miler
Svého času jich po silnicích jezdila spousta a drahé auto to nebylo ani jako nový vůz, natož pak jako ojetina. Dnes je to skoro zapomenutý stroj, na který moc často nenarazíte ani v bazarech, tento je ale stále nový. Ferrari pro chudé už to ale není, to spíš udělá chudáky i z kupců Ferrari.
Fiat Coupé ve své době nedal spát mnoha automobilovým nadšencům. Byl to atraktivní stroj, který ve verzi Turbo se 190 koňmi dokázal zaujmout i svou dynamikou. Šlo o jakési Ferrari pro chudé, které se slušnými jízdními vlastnostmi kombinovalo exotický vzhled, na nějž snad nešlo nemít názor. Nakonec se jako skoro na všechno, pod co se kdy podepsal Chris Bangle - ano, ten Chris Bangle, tehdy ještě nadějný designový talent „kopající” za Pininfarinu.
Pokud jeho časy pamatujete, možná byste si chtěli nějaký z nostalgie koupit, v takovém případě ale moc nepochodíte. I když šlo o prodejně úspěšné auto, skončilo po víc jak čtvrtstoletí tak jako většina jiných italských vozů té doby - na prach. Pokud přesto po nějakém pošilháváte, ale nabídky bazarů plné utahaných kusů zničených nekvalitním tuningem vás nechávají chladnými, můžeme vás potěšit ocelově šedým kouskem na fotkách. Je totiž dodnes nový.
Tento vůz si totiž jako prezentační kousek v jedné z dobových limitovaných pořídil jeden švýcarský dealer Fiatu a... No a nikdy ho neprodal, to je celé. Auto něco najelo, na tachometru má 4 100 km, to ale jen aby úplně nestálo, protože to by mu ublížilo víc než občasné projížďky. I když jej ale dealer „suší” opravdu dlouho, neznamená to, že by nestál o to ho prodat. Ale k tomu se dostaneme.
Jedná se v každém případě o to nejlepší, co šlo s Fiatem Coupe pořídit, tedy verzi Turbo se zmíněnými 190 koňmi, které s lehkým kupátkem docela cvičily - stovka za 7,5 sekundy a maximálka 225 km/h byly v 90. letech něco. A ani dnes to neurazí. Ale hlavně, podívejte se na ten design, nejen zvenčí. I interiér zůstává po 27 letech na světle božím zajímavý a s červenými intarziemi... No vážně skoro Ferrari.
To všechno je skvělé, ale kdybyste skutečně chtěli nasednout na tento vlak do minulosti, cena jízdenky vás posadí na zadek. Tohle auto stojí - podržte se - 75 900 švýcarských franků, tedy skoro přesně 2 miliony Kč. Je to možná poslední šance koupit si nový Fiat Coupé ve stavu, v jakém jej poznali jeho kupci už v minulém století a dnes ho uvidíte jen v muzeu, to ano. Ale kdo takové peníze dá? No, možná jej dealer přece jen prodat nechce, tolik peněz mu podle nás nikdo nezaplatí.
Tenhle Fiat Coupé nikdy pořádně nejel, s 4 100 km na tachu je nabízen k prodeji ve stavu nového auta. A vypadá pořád šik, co říkáte? Foto: Autowerk Zaccaria, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autowerk Zaccaria AG@Autoscout24.ch
