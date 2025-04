Polibky smrti: Smutný osud Lancie připomíná, co většina automobilek dokola dělá svým legendám včera | Petr Miler

Je to vlastně nekonečně hloupé a nedává to žádný smysl, přesto jsme dokola svědky takových plánů, jejich pozdější realizace a následných selhání. Co přijde po tom všem? Poučení? Kdeže, jen další takové plány se stejným výsledkem. Smrtící kolotoč se rozjíždí znovu a znovu.

Naposledy se to stalo v uplynulých dnech, hned několikrát. Audi dává najevo, že chce vrátit do nabídky model TT, Peugeot už v podstatě se vší vážností oznámil, že přijde znovu s 208 GTi a o Nissanu kolují zprávy, že by zase začal prodávat Primeru. Zní to všechno jako dobré zprávy, jsou to legendy svého druhu, které budou přitahovat pozornost přinejmenším těch, kteří pamatují časy jejich slávy. Ale tento pocit vás opustí, jakmile se začtete do detailů.

Tyto a další podobné záměry jsme do jednoho ostře kritizovali, neboť všechny počítají s tím, že tato auta dostanou pouze elektrický pohon. Jaký smysl to dává? Model TT přes veškerou obecnou úctu k němu skončil ve spalovacích verzích, když měl pod kapotami ty nejlepší spalovací jednotky svého druhu - 2,0 TFSI, 2,5 TFSI a 2,0 TDI. Měl automaty i manuály, pohony předních i všech kol, měl pevnou i stahovací střechu. Byl nekonečně využitelný jako sporťák i auto pro normální ježdění a nestál zase tak moc. Koukáme na poslední ceník z konce roku 2022, to už bylo po všech velkých zdraženích aut posledních let. A TT stálo s 245koňovým turbem, quattrem a automatem 1 279 900 Kč. Na stylový sporťák popsaného potenciálu to přece nejsou nesmyslné peníze. Přesto skončil pro nezájem.

Co si nyní Audi myslí? Že mu dá elektrický pohon, nabídne ho tak v jedné ve dvou verzích, protože patnáct dalších už by si neobhájilo, sebere mu se zvukem kus charakteru, dá mu 500 kg navíc, které zabijí jeho jízdní projev, sebere mu použitelnost kvůli omezenému dojezdu, který budete hodinu doplňovat u dobíječky, bude jej prodávat o polovinu dráž, auto bude stíhat pokles hodnoty tak brutální, že majitele ožebračí během tří čtyř let a všichni se pro něj najednou poženou? Jaký tohle dává smysl? Kde tohle psali? V kalendáři Zelená pravda pro každý den?

Je to totální pitomost, to samé Peugeot 208 GTi. Není to tak dávno, co jsme ho testovali, když ještě byl. Byla to super kára patřící mezi nejlepší fára, no něco jako Felicie, pobavila, posloužila, vážila tunu a stála 513 900 Kč. Přesto skončila jako nedostatečně dobře prodejné zboží. Přijde nepoužitelný elektromobil se 1 700 kg za 1 milion Kč, pánové sundají košile, dámy spodní prádlo a s těly pokreslenými lvími logy naběhnou do autosalonů Peugeotu? Proč si to někdo myslí? Snad už ani nemusíme totéž vykreslit na případu Primery - elektrické TT jako spása je pitomost, elektrický 208 GTi je pitomost a elektrická Primera by byla pitomost též. Jak velká, vám ostatně brzy ukáže elektrická Mazda 6e, to bude vzorový případ.

Ti méně smířlivější z vás si nyní řeknou něco o tom, že Miler si něco myslí a myslet znamená houby vědět. Jasně, možná se mýlím, ale řečené přece není jen domněnka na základě uvedeného, je v tom také velký kus empirie. Však nám řekněte případ jediného takového elektrického návratu či pokračování legendy, který vedl k úspěchu. Nevím o jediném.

Fiat 500e? Pokus udělat něco jako elektrickou 208 je takové fiasko, že už se pomalu ani nevyrábí a Fiat jej letos za dva měsíce prodal v 2 767 kusech. Mimochodem Abarth 500e, tedy už opravdu něco jako e-208 GTi, si v únoru našel 58 kupců. To jsou čísla za celou Evropu, je to obojí směšně málo. Také VW snil o tom, že modelem ID.3 přebije Golf, kde s ním je? Golf současně skoro zabil jeho ignorováním, přesto ho loni prodal v 216 549 kusech. ID.3? V 54 558 kusech. Je úplně jedno, kam se podíváme, nefunguje to nikde - elektrická mini, elektrické kompakty, nedojímá to nikoho, opačný konec spektra? Tam vidíme třeba skoro k smrti ukopané Maserati.

Ale pojďme zpět k legendám. Ford oživil Capri, samozřejmě jako elektromobil. Výsledek? Jeho výroba se musela zastavit, sotva se začal prodávat, letos má na kontě 1 181 prodejů v celé EU. Ale tak jasně, novinka, to elektrický Mustang, to bude pecka!? Tak určitě, 993 prodejů v celé EU, mimochodem o 60 procent míň než loni. Ani tohle auto nefrčí přes extrémní slevy a je pro výrobce zdrojem brutálních ztrát na každém voze. Tohle všechno nám říkají statistiky Data Force, mají snad automobilky jiné?

No jistě ne, také proto se občas chytí za hlavu a slíbí změnu, ale co se reálně stane? Nakonec nic nebo skoro nic. Už těm lidem nevěříme, jsou schopni říci cokoli pro hezký titulek a během pár dnů otočit. Jsme tedy zvědavi, jak to dopadne třeba s Porsche, které o svých problémech hovoří s mnohem větší vážností a spoustu věcí už pochopilo, na tu druhou ale pořád žije v iluzi, že Macan dál pofrčí i s elektrickým pohonem. Po pár dobrých měsících se ale odbyt zasekává už teď. A Macan je také legenda svého druhu, je to možná nejřidičštější SUV všech dob, které s elektrickým pohonem nemůže fungovat stejně dobře, i kdybyste se rozkrájeli.

Je to pořád ta samá píseň, která popírá rozum. Automobilky naprosto ignorují podstatu popularity svých současných či dřívějších ikon a je úplně jedno, jestli tkví v řidičské atraktivitě, použitelnosti nebo ceně. Přesto zkusí přijít s elektrickým autem, které se v podstatě stejně jen jmenuje nebo podobně vypadá a čekají úspěch. Proč by měl přijít? Samotný elektrický pohon je nulový argument pro to, aby si takové auto někdo koupil, je spíš záporný. Takže pokud fungovalo jako spalovací, bude jako elektrické fungovat hůř. To ještě může stačit, ale když nějaký model zašel na úbytě jako spalovací, proč by měl v elektrické verzi uspět? Bude to pro něj poslední rána.

Říkáme této antistrategii „polibky smrti”, neboť o nic jiného tu ve výsledku nejde - je to láskyplné odpravení něčeho, co v lepším případě fungovalo a dál nefunguje, v horším už ani nefungovalo a fungovat nezačne. Fiat 500 už takový polibek dostal, Ford Capri ho dostal, Maserati ho dostalo, Porsche Macan ho dostalo a Audi TT nebo Peugeot 208 GTi jej dostanou. Důkazů, že jsou smrtící, existuje nespočet. Přesto přichází další a další a další...

K tomuto zamyšlení nás přivedl smutný osud Lancie, která celkem vesele dožívala s levným a praktickým Ypsilonem prodávaným jen v Itálii, až se jí vedení mateřského Stellantisu rozhodlo políbit s cílem dostat ji zpět na mapu s pomocí čistě elektrických modelů prodávaných - když ne hned po celé Evropě - v řadě zemí starého kontinentu. A byla to velká sláva, Lancia pořádá řadu stylových akcí, s pompou se vrací na trhy jako Španělsko nebo Nizozemsko a na časy velké slávy vzpomíná i zapojením Mikiho Biasiona, který s ní získal dva tituly mistra světa v rallye. Je to všechno k ničemu.

Lancia padá k zemi o brutálních 73 procent, i když místo Itálie oslovuje půl kontinentu. Automobilka navíc dávno pochopila, že jen elektrický pohon ji zabije, tak přidala aspoň spalovací hybrid, ale bylo to klasicky příliš málo a příliš pozdě. Škoda byla napáchána, ceny zvýšeny, starý Ypsilon stál v Itálii od 17 650 Eur (440 tisíc Kč), nový přijde na 23 900 Eur (596 tisíc Kč) nejmíň. Daň za elektromobilitu? A koho z Italů to zajímá? Elektrická auta tam kupuje hrstka lidí ve velkých městech na severu, a to ještě jen tehdy, když je pocukrujete pytli plnými dotačních peněz.

Všichni to vidí, ale vezme si z toho někdo ponaučení? Krom slov zatím nevidíme nic. A docela bychom se vsadili, že spíš než to přijdou další avíza smrtících hubiček. Co takhle elektrická Škoda 110 R? I takové hlouposti už zazněly, zatím jsou u ledu, ale proč si ještě trochu nezalíbat? V Evropě je pořád co zabíjet, na to jsme v posledních letech opravdu přeborníci.

Lancia už jednou byla po smrti, pak se ale Stellantis rozhodl ji napravit s pomocí nejprve jen elektrického nového Ypsilonu prodávaného napříč Evropou. Jak to asi mohlo dopadnout? Jak podobné nápady dopadly jinde? A jak dopadnou ty samé, které ještě nebyly realizován? Nemáte někdy pocit, že se automobilový svět tak trochu zbláznil? Foto: Lancia

