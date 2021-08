Policie po léta nelegálně sledovala lidi systémem určeným jen k zaznamenávání aut před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Siemens

1984, toto číslo člověku vytane na mysli, když se začte do podrobností tohoto případu. Bohužel pořád platí, že co zneužito být může, to také zneužito bude.

„Velký bratr“ v posledních letech získává na síle. Neděje se tak v roce 1984, jak věštil George Orwell, ale o pár dekád později, podstata je ale pořád stejná. V takovém Londýně tak dnes prakticky již neuděláte jediný krok, který by nebyl zaznamenán alespoň jednou kamerou. Nejde však jen o britskou metropoli, kamery se objevují naprosto všude, a to ve stále větším množství. A přestože jsou obvykle instalovány v souladu se zákonem, ani to nizozemské policii nestačilo.

Začala tak zneužívat kamery, které měly sledovat registrační značky aut a upozorňovat na kradené či jinak problematické vozy. Když už ale někde máte kameru, která něco vidí, je zkrátka příliš lákavé nevyužít ji je ke všemu, k čemu posloužit může. A tak je policie začala používat i k zaznamenávaní obličejů lidí a jejich lustrování.

S tímto odhalením přišel nizozemský večerník NRC, který měl možnost nahlédnout do interních materiálů tamní policie. Přitom zjistil, že policie minimálně po dobu pěti let používala systémy ANPR (Automatic Number Plate Recognition System, tedy automatické rozeznávání dopravných značek) nejen k těmto, ale i ke zcela nelegálním účelům.

NRC uvádí, že policie měla k dispozici minimálně 55 kamer, které jsou schopné opravdu detailních záběrů na řidiče či spolujezdce. Činila tak ovšem bez jakéhokoliv zákonného důvodu, podobné plošné sledování osob není v Nizozemsku legálně možné. Bezpočet lidí tak byl bez jejich vědomí automaticky lustrován stejně jako jejich vozy. Není divu, že je z toho v Nizozemsku velký skandál.

Zneužitím kamer se tak začal zabývat úřad státního žalobce, jehož mluvčí uvedl, že zneužívání kamer bylo okamžitě zastaveno k 1. červnu, kdy vše prasklo. Jsme přitom opravdu zvědaví na výsledek. Zvlášť v dnešní době plné zkratek jako GDPR je jakýkoliv nelegální zásah do soukromí ze strany jiné soukromé osoby či firmy tvrdě postihován, něco nám ale říká, že léta trvající šmírování ze strany policie srovná pár snížených osobních ohodnocení.

Nizozemská policie měla po minimálně pět let zneužívat dopravní kamery sloužící k detekci registračních značek. Bez jakéhokoli právního základu jimi sledovala i lidi. Ilustrační foto: Siemens

Zdroj: NRC

Petr Prokopec