Policejní vrtulníky LAPD za rok vyprodukují tolik emisí jako auto, které ujede 30 milionů km. To jen pro srovnání měřítek před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: LAPD Air Support Division, CC0 Public Domain

Lidé občas pro les nevidí stromy, říká se. Toto je přesně ten případ, kdy se veškerá pozornost soustředí na něco, co ve výsledku nelze rychle ani podstatně změnit, zatímco pozornosti uniká mnohem větší, významnější a snáze ovlivnitelná záležitost.

Kalifornie je považována za ráj elektromobilů. Guvernér tohoto státu Gavin Newsom tak už rozhodl, že čistě bateriový, plug-in hybridní či vodíkový pohon budou muset mít všechna nová auta, která se mají prodávat po roce 2035. Cílem je samozřejmě boj s klimatickými změnami. Že přitom polovina energetického mixu tohoto amerického státu nemá pranic společného s obnovitelnými či jinými zelenými zdroji, politici nadále neberou v potaz. To není nic nového, přehlíží ovšem i jiné, do očí podobně bijící věci.

Na jednu takovou poukazuje audit, který kontrolní úřad v Los Angeles provedl u tamní policie (LAPD, Los Angeles Police Department). Stojí za zmínku, že policie má každý rok k dispozici rozpočet ve výši 3,2 miliardy dolarů (cca 72,64 mld. Kč). To jsou opravdu šílené peníze, z nichž nemalá část jde na účet policejních helikoptér. Těch patřičná divize LAPD vlastní sedmnáct, přičemž dennodenně jsou ve vzduchu v průměru dvě po dobu přibližně 20 hodin. Za takový monitoring daňoví poplatníci zaplatí ročně 47 mil. USD, tedy přes 1 miliardu Kč.

Nejsme ale web věnující se policejním rozpočtům, zaujala nás jiná věc - o jak velkou emisní stopu se provoz vlastně dvou vrtulníků denně stará. Z auditu totiž vyplynulo, že provoz helikoptér je každoročně spojen se 7 400 tunami emisí, tedy s 7,4 miliardami gramů CO2. Američané to přepočítávají na emisní stopu odpovídající ujetí 30 milionů (!) kilometrů v autě, nám možná bude bližší jiná optika. Kdyby místo oněch dvou aktivních vrtulníků po městě jezdil 1 000 Škod Octavia 1,5 TSI, pak by se se svými papírovými emisemi postaraly mohly se stejným výsledkem urazit 61 666 km, tedy asi 170 km denně. Tisíc aut a 170 km za den vs. dva vrtulníky ve vzduchu po 20 hodin ze dne. Sami uvažte, co má větší smysl, my to uvádíme hlavně pro srovnání měřítek.

Samotným Američanům aktuální stav moc nevoní: „Některé přelety byly neefektivním a nesprávným využitím městských fondů,“ uvedl velmi kulantně jeden z kontrolorů Kenneth Mejia. Přičemž dodal, že policisté neměli problém s vrtulníky přelétávat nad golfovými turnaji. Na těch pak zločince hledali jen stěží, spíše jim šlo o ničím nerušený výhled na zábavu bohatých. Stejně jako jim evidentně jako zneužívání peněz daňových poplatníků nepřišli výlety na akci Chilly Chili Fly-In, což je jedna z hojně navštěvovaných leteckých přehlídek.

Ale proč kázat vodu a pít vodu, když lze dělat to první a pít víno, že? Dlouhodobě říkáme, že podíl emisí CO2 osobních aut je na celkových emisích tohoto plynu relativně malý a hlavně s ním stejně nejde nic rychle dělat. I kdybychom měli naskočit na onu elektrickou misi, bude trvat dekády, než se takto generované emise CO2 jen sníží, nikoli vynulují, protože ani elektrická auta, ani energie pro ně nebudou nikdy vznikat bezemisně. Je to prostě tahání kočky za ocas, stavění domu od střechy, nic jiného.

Losangeleská policie se chlubí tím, že má největší flotilu vrtulníků v zemi a láká lidi, aby se stali piloty, k čemuž prý nepotřebují žádné předchozí zkušenosti. Jejich emisní stopa ukazuje, jak moc jsou některé významné faktory přehlíženy, zatímco se veškerá pozornost soustředí na relativně malé a beztak rychle neeliminovatelné emise osobních aut. Foto: LAPD Air Support Division, CC0 Public Domain

Zdroj: Jalopnik

