Policie amatérskou chybou odhalila auto pro skryté měření schované na její vlastní fotce

/ Foto: Waikato Police

Vypadalo to jako dobrý způsob, jak říci: Máme nové auto pro skryté měření rychlosti, vy ale nevíte, jaké to je. Ovšem, to jej na fotce musíte schovat tak, aby ho někdo neodhalil během pár sekund.

Kategoricky odmítáme skryté měření rychlosti aut jako z bezpečnostního hlediska kontraproduktivní aktivitu vedoucí v prvé řadě k rozdávání většího množství pokut. Policie podle nás má být primárně v provozu vidět, tím dávat ostatním najevo, aby se chovali spořádaně a problémům tak předcházet. Čekat za bukem a následně až trestat nebezpečné jednání, které se tak jako tak stalo, nepomůže nikomu krom státního rozpočtu.

Že to není alibistická mantra „pirátů silnic”, nejlépe ukazuje současné dění v části Austrálii, kde zrušili povinnost označovat místa měření rychlosti a měřící auta. Výsledkem je mnohonásobné zvýšení příjmů z pokut a současné zvýšení rychlosti aut v místech, kde dříve logicky jezdila pomaleji. Jak může takový přístup pomoci bezpečnosti, nemáme tušení.

Bohužel, nic s tím nenaděláme a skryté měření si oblíbili i na nedalekém Novém Zélandu. Tamní policie se přes týden dokonce pochlubila na Facebooku novým autem určeným pro tento účel, na oficiální fotce jej ale zastřela. Pokus pochlubit se novým strojem, který ostatní nebudou schopni zdálky poznat, se ale rychle otočil proti ní.

Někdo od policie zřejmě chtěl zastřít vůz na fotce mezi označenými auty zastřít až moc vyumělkovaně a fotku v daných místech pouze ztmavil. Kdyby na ni „máznul” černý flek v Painbrushi nebo stejný prostor pouze smazal, neexistuje způsob, jak zjistit, co se na stejném místě nacházelo před úpravou. Takto je ale možné kombinací jednoduchých triků odhalit, co tím novým autem je, a to i s registrační značkou, sami jsme to zvládli během asi 10 sekund.

Novozélanďané to pochopitelně udělali též a policii to dali ihned „sežrat”. Jedná se o Holden Equinox, místní verzi Chevroletu, ale to není až tak podstatné, z našeho pohledu rozhodně ne. Celá situace je úsměvná, neboť otočila proti policii její vlastní snahy pracovat skrytě, což podle nás v silničním provozu nemá co dělat. Nakonec, když chtěla takto působit, stačilo se něčím takovým jednoduše nechlubit. Ke cti novozélandskému sboru ale budiž to, že následně přiznal, že to bylo hloupé selhání. Podobná sebereflexe u policejních sborů není obvyklá.

Policie si myslela, že zastřenou fotkou upozorní na nové neoznačené auto pro skryté měření, díky amatérské chybě při grafické úpravě jej ale je možné snadno odhalit. Foto: Waikato Police

Well that may have been a fail but the message remains the same. Anywhere, anytime Zveřejnil(a) Waikato Police dne Čtvrtek 11. února 2021

Zdroj: WaikatoPolice přes Motor1

Petr Miler