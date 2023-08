Policie na nových stíhacích BMW potají vyměnila loni neschválené radary. Oficiálně to popírá, praxe ji usvědčuje ze lži před 6 hodinami | Petr Miler

Loni policie nové bavoráky s velkou pompou představila s tím, že budou používat u nás dříve neznámý typ měřičů rychlosti, které v provozu nelze detekovat. V osmi autech už ale nejsou, byly potichu vyměněny za „klasiku”. Proč o tom tedy Policie ČR mlží?

Když česká policie v červenci loňského roku s velkou pompou odhalila svá nová stíhací BMW řady 5, chlubila se tím, že používají v Česku dosud neznámý měřič rychlosti zvaný Soitron MOSY m*SpeedDetV. Zní to jako přezdívka teenagera, který se registroval do Robloxu za zuřící ADHD, ale je to skutečně označení měřiče. Ten zaznamenává rychlost vozidla jedoucího v blízkosti jen na základě kamer a srovnání s rychlostí auta, ze kterého je policií natáčeno.

Takto řečené to zní trochu kostrbatě, pusťte si ale záběry fungování obdobně fungujícího PolCamu v dřívějších Passatech R36 a jste na svém. Prostě jedete po dálnici určitou rychlostí, za vás se pověsí (nemusí to být nijak zvlášť blízko, ale musí být v dohledu) neoznačené BMW 5 Touring, přibližně s vámi srovná rychlost, pořídí záznam a voila, s vaším řidičákem je amen. Tak to aspoň fungovat mělo, problém byl ale v tom, že ani po představení hotových aut veřejnosti neměly tyto radary schválení pro provoz v České republice. Takže Policie ČR s nimi měřit ani nemohla. A kdyby s tím přece jen začala, jako důkaz její zjištění použít nešlo.

Přišlo nám to jako neuvěřitelný šlendrián v momentě, kdy byly do těchto aut investovány desítky milionů z peněz nás všech bez jistoty, že podstatná část těchto prostředků nevyletí komínem. V mezičase se policii podařilo schválení získat, to již máme potvrzené, ale víte co? Ony prostředky vyletěly komínem stejně.

V posledních týdnech nám bylo dvěma zdroji - jedním ze struktur Policie ČR a druhým z firmy Ramet Kunovice - nezávisle na sobě potvrzeno, že policie z nových neoznačených pětkových bavoráků nechává postupně demontovat radary Soitron MOSY m*SpeedDetV a nahrazuje je u nás klasickými Ramery 10 C. Jinými slovy si policie nechala dodat nová auta, chlubila se u nich měřiči, které nemohla používat, a když už je začít používat mohla, tak je vymontovala a použila staré dobré Ramery. Podle našich zdrojů jde navíc o stará zařízení ze Superbů a Octavií vyřazených z provozu dříve tak, aby se nic nového nemuselo kupovat.

Jaký to dává smysl? Žádný. Na místě tak bylo získat vyjádření policejního prezidia, které máme k dispozici, jasno ale do případu nevnáší ani v nejmenším. Na otázku, proč vozy BMW 540i sloužící pro skrytý dohled už nejsou vybavené zmíněným novým měřičem, policie odpovídá: „Vozidla BMW jsou vybavena měřičem SpeedDetV.” Dobře, tak třeba mají obojí, jenže na otázku, zda jsou tyto vozy vybavené systémem Ramer a kolik jich aktuálně je, policie odpovídá: „Nejsou”. Logicky tak odmítá i upřesnit počet takových aut a kde přesně slouží.

Takže bouře ve sklenici vody, zdroje se mýlí? Však policie přece nelže. V tomto případě ale podle všeho lže a neusvědčují ji jen pro nás věrohodné, ale pro vás neznámé zdroje schopné popsat detaily, které nemůže vědět nikdo, kdo s montáží Ramerů do zmíněných BMW nepřichází do styku. Usvědčuje ji i prostá praxe ze silnic. Máme už několik potvrzených hlášení o úspěšné detekci neoznačených policejních BMW 5 pomocí legálních detektorů v pásmu Ka. Něco takového není u pasivního systému zmíněného typu možné, dosvědčuje to přítomnost aktivních Ramerů v těchto vozech. Níže nakonec můžete spatřit i video, které takovou detekci (jakkoli je policejní bavorák vidět přes asi 5 pruhů špatně, vidět je) zachycuje.

Jistě, zdroje se mohou mýlit a u všech takto detekovaných měření Ramery v BMW 5 mohla policie mít hned vedle jiné auto s tímto měřičem. Je to možné. A také je možné, že zítra vyhrajete Eurojackpot. I to se může stát. Čistě realisticky ale vše nasvědčuje tomu, že policie radary vyměnila a teď to z nějakého důvodu odmítá přiznat.

Proč? I tady se nabízí vysvětlení. Podle jednoho ze zdrojů nové radary prostě nefungují tak, jak by měly. Je tedy možné, že se o jejich dodání někdo zasloužil s ne zcela čestnými úmysly a svou někdejší „tlačenku” chce v obavách o možné následky nyní zakamuflovat. Je to jen spekulace, ale dává to smysl. Pokud jsou všechny naše indicie mylné, Policie ČR má možnost nám dotčená auta ukázat a přesvědčit nás, že Ramery nemají. Pak se omluvíme. Pokud je ale mají, je jen otázkou času, než někdo nafotí nebo natočí tak nezpochybnitelné materiály, že to celé praskne. Ještě je čas zachovat se čestně.

Tato policejní BMW měla být vybavena novým typem měřičů rychlosti, podle našich zdrojů ale 8 aut dostalo místo nich staré známé Ramery. Policie to odmítá přiznat, natož pak vysvětlit. Foto: Stratos Auto, tiskové materiály

