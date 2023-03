Policie nechápe, trojici zlodějů se podařilo z dealerství Ferrari ukrást najednou čtyři auta před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari of Long Island, tiskové materiály

Toyota říká, že nic není nemožné, odvézt čtveřici aut s pomocí třech řidičů se ale nemožným zdá. Zlodějům se v tomto případě přesto nějak povedlo. Jak, to zatím netuší ani policie, která případ vyšetřuje.

V hollywoodských filmech je možné všechno, za příklad si ostatně můžeme vzít sérii Rychle a zběsile. Zatímco v prvním díle závody na čtvrtmíli, tedy 400 metrů, trvaly klidně i několik minut, během nichž herci přeřadili dvacetkrát, v tom devátém se již s auty létá i do Vesmíru. Jsme tedy opravdu zvědavi, s čím tvůrci přijdou v desítce, která má premiéru 18. května letošního roku.

Před pár dny nicméně došlo na Long Islandu ke krádeži, která předčí i ty nejbujnější fantazie scénáristů z továrny na sny. Trojice zlodějů totiž odcizila čtyři Ferrari. Jak to dokázala, policie absolutně netuší, neboť lapkové neměli disponovat vybavením, které by to dovolilo. A byli skutečně jen tři.

Podle dostupných informací měla skupinka rozbít prosklené dveře a uvnitř se zmocnit většího množství klíčků od vystavených aut. Následně pak zmizela v šedém roadsteru z roku 2014, modrém roadsteru z roku 2016 a dvou bílých Ferrari z let 2018 a 2023.

O jaké modely konkrétně šlo, se v policejním reportu nic nepíše. Stejně tak není zmíněno, jak s nimi zloději odjeli po vlastní ose, kvůli čemuž by se jeden musel vrátit, možná ale celou čtveřici naložili do nedalekého kamionu a vraceli se jen kousek. Policie nicméně uvedla, že k incidentu došlo ve čtyři hodiny ráno v dealerství Ferrari of Long Island ve městě Plainview.

Minimum uvolněných detailů ukazuje, jak moc policie tápe, může to ale mít souvislost u se zmiňovaným odcizením většího množství klíčků. Byť se nám nechce věřit, že by se pachatelé v tomto případě vrátili na místo činu, drzí jsou zjevně až běda. Zatím se po nich i po čtveřici Ferrari slehla zem. Ke krádeži totiž došlo již na konci února, prozatím však strážci zákona nemají ani na nikoho podezření, proto také vypustili alespoň zmíněné informace.

Americké dealerství přišlo o čtyři Ferrari, která měli ukrást tři zloději. Jak se jim to povedlo, zatím nikdo neví. Zmizelo však i množství dalších klíčů, načež by se mohly odehrát další „kouzelnické“ incidenty. Foto: Ferrari of Long Island, tiskové materiály

Zdroj: NBC New York

