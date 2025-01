Policie objevila les plný ukradených Land Roverů, byla v něm víc než polovina loni odcizených aut

Petr Prokopec

Les je asi to poslední místo, kde by vás napadlo nadílku plnou aut, to spíš hub. Možná právě proto si jej ale zloději vybrali pro odkládání svého lupu. Příznačně se tak stalo poblíž Nottinghamu, v místě, které proslavil hlavně Robin Hood.