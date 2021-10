Policie ukázala nový fígl, s nímž zloději kradli moderní auta, jejich protřelost nezná mezí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: West Yorkshire Police, CC0 Public Domain

Když už nic jiného, zlodějům aut je třeba přiznat skoro nekonečnou vynalézavost. Trojice mužů kradla japonská SUV jako na běžícím pásu, díky chytré krabičce to nenápadně zvládli za méně než minutu. Nakonec je ale zradila vlastní povýšenost.

Ještě před několika málo lety byly jediným pořádným zabezpečením aut zámky ve dveřích a spínací skříňce. Zlodějům tak v případě Škody 120 vlastně stačil jen pevný drát, který prostrčili skrze kliku či těsnění kolem oken a rázem měli otevřeno. S pomocí následného spojení pár drátků pak navíc i nastartovali a mohli bez problémů odjet. Není tedy divu, že výrobci zapracovali na lepší ochraně - dočkali jsme se alarmů, imobilizérů a nakonec ještě složitější elektroniky, která bez příslušného klíčku v blízkosti palubní systém nedovolí nahodit.

Jenže ještě více než zabezpečení se posunuly dál praktiky zlodějů, kteří změnili přednosti moderní elektroniky ve vlastní výhodu a zneužitím systémů bezklíčového vstupu a startu kradou zánovní auta během pár desítek sekund. Je to známý postup, i v jeho rámci jsou ale stále vynalézavější.

Dokládá to případ z britského West Yorkshire, kde bylo v průběhu května, června a července ukradeno více než 30 exemplářů Mitsubishi Outlander. Policejním vyšetřovatelům z Leedsu bylo jasné, že za tím stojí organizovaný gang, jeho odhalení však vázlo. Kriminálníci však nakonec pochybili, neboť se při jedné z krádeží dalšího japonského SUV se nechali natočit bezpečnostní kamerou.

Policie se tak dočkala kýžené identifikace gangu, načež již mohla jít prakticky najisto. Pouhé tři dny po krádeži tak zastavila Ford Galaxy, ve kterém seděli podezřelí Dylan Armer, Thomas Poulson a Christopher Bowes. Kromě nich si ovšem daleko větší pozornost strážců zákona získala malá krabička, která vypadala jako herní konzole Nintendo Game Boy. Šlo však o pouhé zdání, v nitru konzole se skrývala elektronika umožňující právě zneužití tzv. keylessu.

Následné šetření skutečně odhalilo komponenty dostupné skrze prodejní weby jako Alibaba či Wish, s nimiž gang dokázal prolomit nejen zámky na dveřích, ale také palubní elektroniku, aniž by budil pozornost - u auta si prostě někdo hrál a někdo jiný do něj nasedl, jako by od něj měl klíč. Vyhlédnutý vůz tak dokázal odcizit za méně než minutu, díky čemuž se snímek „60 sekund“ vlastně stal realitou. I tato rychlost se ale gangu stala osudnou - kriminálníci podlehli pocit vlastní nepolapitelnosti, načež se začali v akci natáčet na mobilní telefony. , Spolu se záznamy z dalších kamer jim pak nebyl problém „přišít” rozsáhlou trestnou činnosti

Tento týden byl tak Armer odsouzen na 30 měsíců pobytu ve vězení. Ten si ovšem prodlouží ještě o dalších 18, které „vyfasoval“ za další krádeže. Nepomohlo mu přitom ani doznání, které učinil také Poulson. Ten může do chládku zamířit na 22 měsíců, tak jako Bowes. U obou však soud přistoupil k dvouleté podmínce, což je vlastně s ohledem na výši škody gangu překvapivé.

Dle policie si totiž trojice mužů přišla krádežemi minimálně na 180 tisíc liber (cca 5 379 000 Kč). Samotné zařízení je nicméně mělo vyjít na 20 000 GBP (597 000 Kč), což se nám zdá být poněkud přehnané, na přelstění keylessu obvykle stačí technika za pár stovek či tisícovek. Na druhou stranu, jejich řešení bylo uzpůsobena specifickému způsobu otevírání, které používá právě Mitsubishi Outlander.

Vynalézavost dnešních zlodějů aut nezná mezí. Britský gang používal zařízení maskované jako Game Boy, díky čemuž nebyl příliš nápadný. Vyhlédnutý vůz pak dokázal odcizit za méně než minutu, nakonec ale beztak všichni tři jeho členové skončili za mřížemi. Foto: West Yorkshire Police, CC0 Public Domain

Zdroj: West Yorkshire Police

Petr Prokopec

