Policie v USA musí skončit s neobvyklým řešením špatného parkování, je protiústavní

Pokud dohlížíte na dodržování práva, nesmíte zákon sami porušovat. Něco takového by mělo být policistům zcela samozřejmě vlastní, v tomto případě tomu tak ale nebylo, a tak musel zasáhnout soud.

Pokud se zadíváte na tzv. Worldometry, tedy světoměřiče odhalující třeba to, kolik lidí zemřelo či se narodilo, pak zjistíte, letos bylo vyrobeno již více než 53 milionů nových aut. A je dost možné, že ve chvíli, kdy budete číst tento článek, jich bude již 54 milionů, na každou sekundu jich připadá sposuta. To je opravdu abnormální tempo, jemuž pochopitelně neodpovídá rychlost, s jakou jsou budovány parkoviště a odstavné plochy. Je tak více než jasné, že s každým novým vozem přichází za svět další a další problémy.

Zatímco dříve jste řešili maximálně to, že své auto zaparkujete dvě minuty od vchodu namísto obvyklých pár sekund, nyní jsou lidé rádi za jakékoliv místo. Toho si pochopitelně všimli i politici, kteří tak objevili další zlatonosnou slepici. A proto pozvolna zvyšují poplatky za parkování na úroveň, která je pro část motoristů již nedostupná. Pokud by je měli opravdu poctivě hradit, padla by na ně klidně i celá jejich výplata. Lze sice namítnout, že auto užívat nemusí, ovšem právě to pro ně může jediný způsob, jak se dostat do práce.

Sporům okolo poplatků za parkování tak přibývá, a to nejen v ulicích mezi lidmi, ale rovněž v soudních síních. Američanka Alison Taylor byla totiž před dvěma lety nadmíru nespokojená s jednáním policie města Saginaw ve státe Michigan. Ta jí totiž udělila hned 14 pokut za neoprávněné parkování, přičemž použila spornou praktiku - na pneumatiky Taylořina vozu totiž udělala značku křídou, neboť s pomocí označených pneumatik policisté dokazovali, že vůz celou dobu stál na jednom místě a v mezičase z místa neodjel a zase se na to samé nevrátil, čímž by třeba bylo učiněno zadost omezené době bezplatného parkování apod.

Tím ovšem dle soudu zasáhla do jejích práv, neboť porušila čtvrtý dodatek americké ústavy. Oč předně jde? V podstatě o to, že lidé nemohou být mj. sledováni bez soudního příkazu či bez toho, aniž by byli důvodně podezřelí ze spáchání trestného činu. A tím monitoring pohybu vozu s pomocí označení pneumatiky křídou nepřímo je - policie jím bez náležitého opodstatnění sleduje, jak někdo používá svůj vůz.

Soud vyšší instance tak definitivně potvrdil, že policistka Tabitha Hoskins porušila Taylořina práva, a proto žádná z pokut neplatí. „Prakticky po celou dobu, co automobily parkují na silnicích, mohly radnice najít cestu, jak vymáhat dodržování pravidel bez toho, aniž by došlo na porušení čtvrtého dodatku. Značení křídou tak není k vymáhání zákona nezbytné,“ uvedl soudce Richard Griffin.

Zatímco pro pokutovanou řidičku soudní martyrium končí, jiné je to v případě města Saginaw i samotné policistky. „Máme záznam o každé pneumatice, kterou počmárala,“ zmínil Taylořin právní zástupce Philip Ellison. Ten přitom hodlá verdikt soudu použit jako precedens a vymáhat zpětně pokuty, jež motoristé museli zaplatit. Jak se tedy zdá, městskou kasu nečekají zrovna dobré časy.

Lze pak už jen dodat, že vším v tomto případě stojí nastavené mantinely pro bezplatné parkování. Toho si lidé mohou užívat po dvě hodiny, poté již mohou být pokutováni. Jelikož však město Saginaw nepoužívá parkovací hodiny, je opravdu náročné dané pravidlo vymáhat. A právě proto policisté začali pneumatiky označovat křídou, neboť tak jasně poznali, zda daný vůz na místě stojí déle, než by měl. Nyní je ale s touto praktikou konec a nutně nejen na tomto místě - precedens může být využit i v dalších městech, kde je značení křídou používáno. A takových je opravdu dost.

