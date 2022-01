Policista žaluje Mercedes o 11 milionů, jindy komfortní systém mu amputoval kus prstu před 6 hodinami | Petr Prokopec

Při pohledu na jeho fungování si člověk musí říkat, že se něco takového může stát, dosud ale nevíme o případu, kdyby k tomu skutečně došlo u dospělého. Tady se to stalo a ke smůle Mercedesu systém automatického dovírání dveří stál kus prstu strážce zákona.

Jak se říká, každá mince má dvě strany. O pravdivosti tohoto pořekadla se mohl nepříjemným způsobem přesvědčit zástupce šerifa okresku Pima v Arizoně. Richard J. Kastigar si totiž v roce 2020 koupil nový Mercedes-Benz GLE 450. S radostí si jej nicméně užíval pouze do 8. října 2021, kdy došlo na tragický incident - systém automatického dovírání dveří tehdy strážci zákona amputoval kus palce. Kastigar tak nyní Mercedes žaluje, přičemž kromě odškodného po automobilce požaduje, aby k politováníhodné události již nikdy nemohlo dojít.

Celý případ je dosti kuriózní, neboť přes existující riziko jsme si nikdy nedokázali jasně představit, jak by k amputaci prstu dospělého člověka mohlo dojít. Tady se vše mělo seběhnout tak, že Kastigar vystoupil z vozu, ke kterému byl v té chvíli otočen zády. Jeho pravá ruka se přitom měla pohybovat poblíž středového sloupku, přičemž palec pak měl strčený mezi ním a dveřmi. Když je pak přivřel, systém automatického dovírání si je přitáhl a strážce zákona už jen cítil, kterak mu drtí palec, až došlo k uskřípnutí jeho vrchní poloviny.

Že tyto systémy mohou být nebezpečné, se říká už déle, většinou jsou ale v této souvislosti zmiňovány děti, které při dovádění mohou přivřít prst či více prstů jedno druhému a neštěstí je na světě. O případu dospělého muže ale slyšíme poprvé a naznačuje cosi o jeho nešikovnosti či hloupé náhodě.

Kastigar ale bere celou věc smrtelně vážně a před soudem se staví do adekvátní role. V žalobě se totiž píše, že „kdysi hrdý a nezávislý muž, který chránil veřejné blaho, je nyní odkázán na svou manželku, která mu musí asistovat v koupelně, se sprchováním, čištěním zubů, oblékáním či zapínání knoflíků u košile“. Nechceme zranění nikterak zlehčovat, ovšem třeba zuby se snadno dají vyčistit i druhou rukou a bez palce to také půjde.

Jsme tedy zvědavi, zda soudce nakonec případ nesmete ze stolu. Ostatně v minulosti již justice takto rozhodla v případě dovírání dveří u BMW s tím, že lidé si zavírají prsty ve dveřích od chvíle, kdy dveře byly vynalezeny. A to bez ohledu na to, zda jim systémy typu Soft Close pomáhají, nebo nikoli. Rozhodně tedy o technologii nelze uvažovat jako o „moderní gilotině“, jak ji popisuje žaloba, byť je otázkou, zda by Mercedes opravdu neměl dveře osadit senzory, aby se něco takového již nemohlo opakovat, jak policista požaduje.

Kromě tohoto dodává, že v důsledku svého zranění přijde minimálně o půl milionu dolarů (cca 11 milionů korun) na výplatě, které žádá po Mercedesu jako kompenzaci, stejně jako ono vyšší zabezpečení dveří v podobě zmíněných senzorů. A dokud ty nebudou součástí sériové výbavy, nemá automobilka danou funkci vůbec propagovat. Skromný tedy Kastigar opravdu není.

Ilustrační foto: Mercedes-Benz

