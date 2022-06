Policisté rozdávali zcela fiktivní pokuty, aby předstírali práci, zdánlivě chytrý systém mohl fungovat roky před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alca, tiskové materiály

Představa, že každý policista je čestný člověk dbající jen o dobro svého okolí, dostala zas jednou pořádně na frak. Hned šestice policistů byla jasně usvědčena z rozdávání fiktivních pokut pro vlastní prospěch, další jsou vyšetřováni.

Existují povolání, s nimiž si lidé automaticky spojují jen ušlechtilé charaktery těch, kteří je vykonávají. Typicky jde o lékaře nebo soudce, život nám ale už mnohokrát ukázal, že se i mezi nimi najdou tací, kteří se večer do zrcadla zpříma podívat nemohou. Policisté až tak skvělou pověst nemají, přesto spousta lidí tíhne k tomu na ně hledět nekriticky. Případ, jenž se odehrál v americkém Bostonu, ale ukazuje, že to jsou pořád jen lidé, mezi kterými se snadno najde i dost křiváků.

Tato kauza je pozoruhodná tím, že jde o dílo v podstatě organizované skupiny, které nešlo o nic jiného než pobírat peníze za práci, kterou reálně neodvedli. Už jsme slyšeli o případech kdy policisté inkasovali pokuty pro vlastní obohacení, nechali se uplácet, aby pokutu shodili pod stůl nebo rozdávali pokuty primárně pro to, aby naplnili určité kvóty (což lze do značné míry považovat za nekalý akt jiných, ne jich samých). Tady ale nešlo o nic jiného než fiktivně vykazovat činnost, aby to vypadalo, že něco dělají. I když nic nedělali.

Vedení policie už oficiálně informovalo tisk, že má „jasné důkazy” o takové činnosti hned šesti policistů, přičemž dalších šest je momentálně předmětem vyšetřování. A patrně nepřehání, neboť z oné první šestice už pět zaměstnanců podalo výpověď nebo odešli do důchodu. Jen jeden se bude nařčení bránit. V případě zbylé šestice zatím další informace nejsou k dispozici.

Co přesně dotyční dělali? Rozdávali zcela fiktivní pokuty za parkování autům, které tam či onde vůbec nebyla, šlo zkrátka o zcela smyšlené přestupky. Smyslem přitom skutečně bylo jen nebýt v práci v momentě, kdy by v ní dotyční být měli. Policisté si na to vymysleli docela chytrý systém, kdy díky vzájemné spolupráci rozdávali pokuty buď neexistujícím registračním značkám aut s tím, že se pár takovými případy nezaplacených pokut nikdo nebude zaobírat, častěji ale pokutovali auta firem, které mají s městem dohodu, že pokuty „zamáznou” jednou za měsíc jakousi hromadnou „fakturací” a mezi desítkami či stovkami případů se pár fiktivních znovu ztratí. Policisté nikdy nedávali takovéto „pokuty” soukromým osobám, neboť tušili, že dotyční by se bránili a jejich systém by praskl. On ale praskl stejně.

Tento systém mohl snadno fungovat hodně dlouho, vykukové v uniformě zapomněli na moderní technické prostředky na obou stranách. Aspoň některé firmy s pokutami konfrontovali zaměstnance, kteří je nechtěli nést na svých bedrech a tvrdili, že tam či onde nebyli. Firmy pak byly s pomocí GPS sledování aut schopny prokázat, že se ten či onen vůz v určitý moment vůbec nenacházel na místě, kde měl chybně parkovat. To byl pro vedení policie dostatečný argument, aby v roce 2021 spustilo interní vyšetřování s pomocí podobných prostředků.

Vozidla podezřelých policistů byla též osazena sledováním s pomocí GPS, a tak se rychle ukázalo, že se nařčení příslušníci sboru vůbec nevyskytují na místech, ze kterých hlásí údajné špatné parkování. Jak jsme již zmínili, vyšetřovatelé takto postupně přistihli 12 lidí, z nichž polovinu považují za bezpečně usvědčenou.

„Toto narušení důvěry je nepřijatelné,” řekla k věci starostka Bostou Michelle Wu. „Jsem vděčná za rychlou akci, kterou podnikl náčelník Franklin-Hodge a jeho tým spolu s bostonskou policí, jakmile se o této věci dozvěděli. Budeme usilovně pracovat na tom, abychom zodpovědné osoby dohnali k odpovědnosti,” dodala. Je pozitivní vidět, že se takové věci aspoň řeší a výsledek je jasným signálem pro ostatní, že takto policisté jednat nemohou. Nechceme být zbytečně skeptičtí, ale po vlastních zkušenostech máme pocit, že u nás by se podobný problém spíše zametl pod koberec.

Po výše popsaném jednání aby člověk ještě byl rád za botičky. Vypisování lístků za špatné parkování se zjevně může stát i prostředek předstírání práce líných policistů. Ilustrační foto: Alca, tiskové materiály

Zdroj: Boston Gerald

Petr Miler

