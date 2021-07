Policisté zastavili řidiče, když za jízdy zkoušel používat jeden z Muskových vynálezů před 5 hodinami | Petr Miler

Elon Musk je zejména v automobilovém světě zapsán hlavně jako strůjce úspěchu Tesly, aktivní ale byl a je ve více odvětvích. Jedním z nich je také satelitní komunikace a právě jeho Starlink se kdosi jal používat hodně nešťastným způsobem.

O Elonu Muskovi si můžete myslet, co chcete, je třeba jej ale ctít jako jednoho z těch podnikavých lidí, kteří jsou schopni si jeden den otevřít koloniál, druhý autobazar a třetí se pustit do výroby mikroskopů. Když má zkrátka pocit, že někde vidí mezeru na trhu, nedokáže si pomoci a musí ji zaplnit - proto také třeba Tesla vyrábí kde co od „plamenometů” po tequilu. Na rozdíl od většiny jiných ale Musk myslí v trochu větším měřítku.

Tak se stalo, že se z programátora počítačových her stal spoluzakladatel gigantu zajišťujícího internetové platby, strůjce automobilky nebo dodavatel raket pro NASA, mimo jiné. Krom toho se už léta snaží budovat Starlink, síť satelitů zajišťujících internetové připojení kdekoli na celém světě. A právě tento nápad se posouvá blíže své finalizaci.

Na oběžné dráze je už dostatek satelitů proto, aby bylo možné spustit službu ve fázi beta, která je aktuálně dostupná 70 tisícům vybraných uživatelů z 12 zemí světa. Ti musí platit 99 dolarů (asi 2 100 Kč) měsíčně za samotnou službu a také zaplatit 499 dolarů (asi 10 800 Kč) za satelitní přijímač, parabolu a WiFi router. Jak moc dobře služba funguje, nevíme, minimálně o jednom nevhodném způsobu jejího využití ale ano.

Narazili na něj policisté z kalifornské dálniční služby, kteří zastavili řidiče červené Toyoty Prius s parabolou Starlinku umístěnou na přední kapotě. Dotyčný jim sdělil, že toto připojení používá pro svou práci, proti čemuž nelze nic namítat, ale řídit s parabolou v zorném poli? To opravdu není chytré, právě proto nebylo možné nechat pokračovat řidiče v jízdě.

Policista dotyčnému sdělil, že jej zastavil kvůli objektu překážejícímu v zorném poli a zeptal se jej, jestli mu ona parabola náhodou nenarušuje výhled. Odvětil mu, že nikoli, jen když odbočuje doprava. Co na to říci? Pokuta a nutnost parabolu odmontovat z kapoty byly na místě, celý prohřešek je trochu mimo naše chápání. Používat toto zařízení na místě není žádný problém, i za jízdy by se to dalo tolerovat, ale proč v takovém případě nenechat parabolu třeba na střeše? Snad dotyčný nebude v podobném způsobu řízení pokračovat...

