Politici znovu ukázali své pokrytectví, pro vlastní použití objednali 37 dieselových aut těsně před tím, než je zakážou

Politici nejenže burcují ostatní k používání elektrických aut, dokonce je přímo či nepřímo nařizují a jejich alternativy zakazují. Sami přitom očividně ví, že zejména diesely jsou dnes pro některá využití nenahraditelné, a tak je na poslední chvíli objednávají do zásoby.

Zůstává otázkou, jak dopadne zamýšlená elektrická revoluce automobilové dopravy. Aktuálně zůstává v platnosti odhodlání Evropské unie snížit s rokem 2035 emise oxidu uhličitého na nulu. Takovým sítem jsou ovšem schopné projít pouze elektrická či vodíková auta. Spalovací vozy i plug-in hybridy se stanou nežádoucími, třebaže výjimku dostala syntetická paliva. A pak také výrobci, jejichž roční produkce je mizivá. Vše ostatní by ale na popud politiků mělo být na elektřinu. A pokud se to stane ještě před oním datem, jen lépe.

Radní z Amsterdamu jsou přesně těmi politiky, jejichž závazky předhánějí úkoly jako u nás před rokem 1989. Na počátku tohoto měsíce tak rozhodli, že od počátku roku 2025 bude do podstatné části nizozemské metropole umožněn vjezd taxíkům, dodávkám, náklaďákům, skútrům a dalším dopravním prostředkům pouze v případě, že budou produkovat nulové emise. Tedy jinými slovy, u těchto dopravních prostředků již bude vyžadován elektrický či vodíkový pohon s desetiletým předstihem, byť dříve registrovaná auta mohou počítat s pětiletou výjimkou.

Člověk by v takovém případě čekal, že politici půjdou příkladem a zejména pro vlastní využití - ať už v roli soukromých osob či zastupitelů města - budou volit jen elektrická auta. Ale ouha, krátce po zavedení zmíněného omezení politici rozhodli také o tom, že radnice pro jistotu objedná 37 popelářských vozů výslovně s dieselovým pohonem a podmínkou dodání do konce roku 2024. To aby je bezpečně stihla registrovat s vidinou až desetiletého využití. Existuje lepší definice slova „pokrytectví”?

Proč takto politici jednají, není třeba dlouze spekulovat. Sami jsou si vědomi, že elektrické alternativy jsou drahé a špatně použitelné stejně jako kterékoli jiné elektromobily vedle dieselových aut. A tak zatímco lidu kážou vodu, sami pijí víno. Dělají to navíc dost nešťastně, neboť takové vozy bude možné dle jejich vlastních záměrů bez obav provozovat jen do konce dekády. Co se stane poté, je ve hvězdách. A jakkoli mluvčí amsterdamských komunálních služeb zmiňuje, že pětiletý provoz je obvyklý, realitu tím zkresluje - i dnes popelářské vozy v Amsterdamu běžně slouží přes 10 let.

Krok radnice přitom již způsobil nemalou nevoli, a tak je možné, že celý nápad nakonec spadne pod stůl. Podle advokáta Guida Frankfurthera hlavně malé a střední podniky nemají finanční prostor k tomu, aby mohly v rámci tak krátkého časového horizontu kompletně změnit svůj vozový park. Navíc takový, který to vůbec nepotřebuje. Na něco takového mají dle jeho slov peníze jen politici, kteří dané prostředky vytáhli občanům z kapes. Ovšem ani ti nakonec čistě elektrickou cestou nejdou a z veřejných peněz kupují do zásoby diesely. Jak absurdní.

