Politická deformace trhu nese své zkažené ovoce, z některých aut se okamžitě stávají sběratelské vozy

Dříve trvalo obvykle dekády, než se z výjimečných aut stala sběratelská, protože je dlouho šlo nahradit novějšími a lepšími vozy, až čas udělal z některých legendy. Dnes je to nezřídka okamžitý proces - další taková auta kvůli regulacím nevzniknou a všichni to ví.

Klimatický alarmismus je nedílnou součástí lidstva již více než padesát let. Růst teplot a s tím související tání ledovců, stejně jako vymírání mnoha živočišných či rostlinných druhů, jistě nelze podceňovat. Nicméně bojovat s těmito neduhy musíme systematicky a smysluplně, nikoli populisticky. Politický tlak spojený s elektromobilitou žádné výrazné zlepšení nepřinese, pokud přinese vůbec nějaké. Více by přinesla opatření v jiných oblastech, ty však zákonodárci nechávají z různých důvodů ladem.

Nejde ale jen o elektromobily, začalo to mnohem dříve tlaky na zmenšování motorů, systémy start-stop, nesmyslně dlouhé převodovky... To a mnohé další vzdalovalo a vzdaluje nabídku od poptávky, a tak bylo třeba patřičně zdeformovat trh, aby se horší zboží za vyšší ceny stalo prodejným. Cesta vede přes pokuty za nadlimitní emise CO2, které výše popsaná řešení papírově snižují a u elektrických aut dokonce zcela eliminují - na výrobu elektřiny se „zapomnělo”. Přidejte nekonečné množství dotací na straně vývoje, výstavby továren, výroby, umělé zvýhodňování půjček na investice do čehokoli „zeleného” na straně jedné a umělé zatěžování žádanějších řešení dalšími a dalšími daněmi a poplatky a máte před sebou to, co se děje dnes.

Že emise CO2 přes to všechno rostou, nechme dnes stranou, dnes si chceme posvítit spíše na trh jako takový, který neskutečně prořídnul. Není to tak, že by o něco nebyl zájem, to se tak snaží prezentovat jen ti, kteří trhem manipulují, spousta věcí se stala úředně neprodejnými. Buď je vůbec nelze homologovat, nebo je lze prodávat jen za cenu tak vysokých umělých zdražení, že si to skoro žádná automobilka „nelajzne”. Však si vzpomeňte, co jste mohli mít do Golfu IV za motory - čtyř-, pěti-, šestiválce, s turbem i bez, na benzin i naftu, s automaty, manuály, pohony 4x2 i 4x4, to všechno se dalo prodat. Dalo by se to prodat i dnes, zužující se mantinely ale nabídku většiny aut smrskly na dva tři typy motorů s velmi omezenou selekcí převodovek a pohonů kol.

Trochu později se to projevilo na trhu výjimečných aut, kde zákazník něco znamenal déle, i tam už se teď ale utahují šrouby se vší vervou. I tohle pak vede k až absurdnímu růstu cen některých aut, neboť se prakticky okamžitě stávají novodobými klasikami. Nabídka se zkrátka omezuje, poptávka ale zůstává vysoká. A pokud víte, že to či ono auto už znovu nebude, přetrvávající zájem o omezené množství dostupných strojů žene ceny vzhůru.

Upozorňuje na to společnost Chrome Temple Investments (CTi), která hovoří hlavně o drahých sportovních autech jako Dodge Viper, Ferrari F12, Lexus LFA a dalších podobných exotech. „Tyto vozy jsou mezníky, ať již jde o klasická či moderní auta, přičemž v mnoha případech u nich dochází na zhodnocení ještě dříve, než se vůbec dostanou k zákazníkovi, protože lidé vědí, že již nikdy nevzniknou,“ říká Lex Pedersen, zakladatel CTi.

Tento proces ale v menší míře probíhá napříč trhem, „automobilových naposledy” je skoro nekonečně mnoho. A může jít i o dostupnější auta, třebaže prim hrají sportovní verze - VW už nevyrobí Golf R s manuálem, BMW už nepřijde s další M5 bez elektrického motoru, Audi končí s R8 s atmosférickým V10 atp. Klasikou se pak rychle stávají i ne až tak stará auta, u kterých kdysi nebylo až tak jasné, že další nepřijdou. Svého času jako ojetina až směšně levné BMW M3 E92 dnes slušné nekoupíte pod milion, protože nebude žádné nové s motorem bez turba, i ony starší šestiválcové Golfy (ještě v páté generaci) letí nahoru na ceně a podívejte se, co se děje s cenami některých neopakovatelných dieselů - takto bychom mohli pokračovat dlouho.

Má to všechno jednu příčinu - tržní mechanismy stále více nahrazují novodobé pětiletky, které velké firmy vítají, protože jim garantují snazší přežití. Nemusíte se prát s nespočtem odhodlaných konkurentů schopných přijít s čímkoli, vstup do odvětví je tak omezený a šíře prodejných řešení tak malá, že konkurence skoro přestává existovat. Automobilky tak dnes s naprostou vážností odhalují plány na to, jak už za pár let budou prodávat jen auta, kterým naprostá většina lidí říká jasné ne, to je naprosto bláznivé a donedávna nepředstavitelné. Vyjde jim to? Uvidíme, než se tak ale stane, bude ze všeho vytouženého - a do budoucna nepřímo zakázaného - jen a jen více žádané zboží, které si naprostá většina lidí nebude moci kvůli jeho ceně dovolit.

BMW M5 CS je jedním z aut, která se téměř okamžitě stanou sběratelskými vozy. Nic takového už nemá šanci vzniknout, příští M5 bude dramaticky těžším autem jen s hybridním pohonem. Foto: BMW

