Popularita Ferrari mezi obyčejnými lidmi se dramaticky propadá, firma udělala spoustu chyb

Po léta nedotknutelná automobilová modla přestává být pro širší okruh lidí zajímavá. Zájem o ni tak klesá, na rozdíl od mnohem obyčejnějších značek.

Asi nemá smysl diskutovat o tom, zda je Ferrari i nadále slavnou automobilovou značkou, za jejíž vozy by řada lidí klidně obětovala i ledvinu. Stejně tak je ovšem třeba dodat, že obdiv k němu míří opačným směrem, než by si sama automobilka představovala. Důvodů je více, shrnout je lze ale do jednoho - firma se svým věrnými klienty stále více uzavírá před zbytkem světa do jakéhosi noblesního klubu, což může fungovat obchodně, otázkou ale je, jak dlouho.

Italské sporťáky fascinují stále méně a Ferrari není s to přivézt na svět vůz jako třeba Porsche 911 GT3, z nějž se nadšencům ježí chlupy po celém těle. Spousta jeho produktů tak prolétá éterem téměř bez povšimnutí, však si zkuste ve své mysli zapátrat, kdy naposledy jste slyšeli o takovém Ferrari Roma. A ani vrcholné modely, jako SF90 Stradale, se nedočkaly takové odezvy, v jakou Italové doufali.

Lidem se zajídá i její arogantní chování, však nám ukažte jinou automobilku, která žaluje kvůli prkotinám kupce ojetin, své současné významné zákazníky nebo dokonce charitu. To je diametrálně odlišný přístup třeba od Bugatti nebo Koenigseggu, které se naopak snaží mít přístup přátelský až rodinný a dokáží dělat auta, která ani Ferrari nenabízí. Přidejte si k tomu dlouhodobý úpadek ve Formuli 1 po odchodu Michaela Schumachera a máte před sebou o mnoho méně atraktivní obraz Ferrari než kdy dříve.

Takto zjevně o italské značce smýšlí stále více lidí, což nejlépe dokladuje studie společnosti Compare the Market, která porovnala vyhledávání klíčových značek a modelů na Googlu v letech 2010 a 2020. Zájem o Ferrari za tu dobu poklesl o nemalých 35,3 procenta, což je vlastně jeden z nejhorších pádů vůbec. Hůře na tom totiž byly už jen Vauxhall (-45 %), Citroën (-47,6 %) a Fiat (-52,2 %). Lídrem se pak naopak stala Tesla s nárůstem o 1 262,1 procenta, což nepřekvapí - před 10 léty sotva něco vyráběla.

I již zmíněné Porsche si polepšilo, a to o slušných 14,5 procenta. Za jednoznačného vítěze srovnání ale můžeme brát spíše Kiu, která je nahoře o 71,3 procenta. A Ferrari může závidět i Čechům, neboť Škoda se sice se zájmem taktéž propadla, což bude jistě souviste s jejím posunem do vyšších cenových sfér, ovšem pouze o 3,4 procenta.

Je přitom otázkou, zda Italové mohou pomýšlet na lepší časy. Automobilka chystá své první SUV Purosangue, což může pomoci a krátkodobě se tak skoro jistě stane, dlouhodobě ale může být další ranou pro jeho dosud nedotknutelnou image. Náprava bude chtít více změn, nejsme si ale jisti, zda u Ferrari, zvlášť při jeho nadále dobrých ekonomických výsledcích, je pro podobnou sebereflexi prostor.

Zájem lidí o Ferrari za posledních deset let výrazně poklesl, zatímco taková Kia a pochopitelně i Tesla, kterou v roce 2010 skoro nikdo neznal, zamířily prudce vzhůru.



Pád u italské značky je překvapivý, ale nikoli nevysvětlitelný. Koneckonců stačí jen z hluboko zastrčené paměti vytáhnout vzpomínku na model Roma a neoslnivé produkty jsou jen částí problému.

Zdroj: Compare the Market

