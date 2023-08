Pořád obyčejná 36 let stará Honda se v aukci prodala za 1,75 milionu Kč, pětkrát víc, než stála nová včera | Petr Miler

Vždy, kdy už se zdá, že se trh s auty začíná uklidňovat a přestává se prát o sebevětší „starou blbost”, přijde podobné překvapení. Málo jetý Prelude z roku 1987 je pěkná věc, ale za takové peníze?

Koronavirus a reakce politiků na něj změnily svět v řadě ohledů a dotkly se i automobilového sběratelství. Tím byli lidé posedlí už dříve hlavně kvůli vývoji automobilismu jako takového, který z nových aut dělá stále méně žádané zboží, a nepřímo tak propaguje jejich předchůdce. Jakmile ale nebylo možné objíždět „fyzické” aukce a ty internetové „chytily saze”, začaly se teprve dít věci.

Rychle jsme tak začali být svědky ohromného nafouknutí hodnot jakkoli historicky výjimečných aut. A často nejen těch, velmi draho se začaly prodávat i kdejaké „staré blbosti”. Jistě, i zachovalá Škoda 120 má svou hodnotu, ale je to třeba půl milionu korun? O tom si dovolíme pochybovat. Jakmile „korona” pominula, věřili jsme tomu, že se měřítka vrátí do rozumnější mezí. A byť se to v nějaké míře stalo, spoleh na racionálně pochopitelné výsledky aukcí stále není.

O jednom z těch méně pochopitelných aktuálně informuje aukční web Bring A Trailer, kterému se podařil majstrštyk svého druhu - za 79 000 dolarů poslal k novému majiteli Hondu Prelude z roku 1987. Prelude je zajímavé auto a tento kousek po prvním majiteli, který s ním najel za 36 let jen asi 6 700 km, je jistě pěkný. Ale 79 tisíc dolarů? Tedy asi 1,75 milionu Kč? Za vůz, který byl jen v této generaci prodán v USA v asi 337 tisících exemplářích a jako nový stál méně než pětinu? To je opravdu síla, nakonec dosavadní aukční rekord tento výsledek překonává dvojnásobně.

Je těžké to chápat, neboť nejde ani o úplně nový vůz, ani o auto vlastněné nějakou celebritou. Jde nepochybně o jeden z nejkrásnějších exemplářů druhé generace dnes slavného sportovního kupé Hondy, jenže za stejné peníze byste klidně mohli mít Integru Type R a Hondu S2000 z přelomu milénia, obě dohromady. I to jsou krásná auta, jsou novější, vlastně i lepší, pořád nezničená regulacemi a jsou dvě. A v USA si za takové peníze klidně koupíte také nové BMW M2, ani to není špatná volba pro nadšence v jakémkoli smyslu tohoto slova.

Je to jistě exces, přesto jde o obraz pokračujícího trendu, podle nějž se prodejní ceny Preludů druhé generace za poslední tři roky zvýšily více jak trojnásobně a za posledních pět let pětinásobně. Možná tak nakonec nebude špatné koupit si nějaké zajímavé auto v zachovalém stavu z poslední dekády dvou, která jsou pořád dostupná a přitom výhledově výjimečná. A za dalších deset dvacet let na tom mohutně vydělat. A nemusí jít o nic až tak extra, tento Prelude BA1 je poháněný obyčejným 2,0litrovým čtyřválcovým motorem o výkonu 115 koní a nemá ani natáčecí zadní nápravu, která byla u této Hondy jednou z klíčových inovací. Je to skutečně docela obyčejná Honda, přesto má dnes takovou cenu.

Nechápejte nás špatně, toto je krásný Prelude II, který bychom hned s chutí osedlali. Ale za 1,75 milionu Kč? Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

