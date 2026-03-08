Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie

Praktická a léty služby ověřená auta jako Škoda Octavia drží v posledních letech cenu tak, až to hezké není. A najít opravdu zajímavou ojetinu jakkoli výrazněji pod cenou nového vozu je obtížné. Tento kousek je výjimkou, tak trochu se totiž vymyká běžným škatulkám.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie

před 7 hodinami | Petr Miler

Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie

/

Foto: Autohaus Royal, publikováno se souhlasem

Praktická a léty služby ověřená auta jako Škoda Octavia drží v posledních letech cenu tak, až to hezké není. A najít opravdu zajímavou ojetinu jakkoli výrazněji pod cenou nového vozu je obtížné. Tento kousek je výjimkou, tak trochu se totiž vymyká běžným škatulkám.

Pokud dnes zatoužíte po nové Škodě Octavia, musíte si připravit nejméně 609 900 Kč. Rádi bychom řekli, že je to vtip, ale není, skutečně tak vysoko už se vyšplhala základní cena nevybavené verze s příhodným označením Essence, třebaže se můžete utěšovat tím, že místo mizerného motoru 1,0 TSI o třech válcích nyní dostanete alespoň čtyřválcovou jedna-pětku o stejném výkonu. I tak je to ale dost vysoká suma, navíc za v praxi téměř neprodávanou specifikaci - v úplném základu nebere Octavii prakticky nikdo.

Pořád nuzná stopadesátikoňová jedna-pětka Selection startuje na 720 tisících Kč, jakmile si vymyslíte cokoli navíc, jste snadno o desítky procent jinde. Už pořád nevýjimečná Octavia 2,0 TDI s automatem DSG a průměrnou výbavou Top Selection přijde na 869 tisíc korun. A to pořád není nic extra, jen první zajímavá, široce přijatelná volba. Atraktivnější dvoulitrové RS pak nekoupíte pod 1 069 900 Kč.

Auto na fotkách níže stojí o víc jak 800 tisíc míň. A i když to není RS, motoricky i výbavově je to vrchol toho, co šlo do standardní Octavie svého času pořídit. Od nového vozu jej přitom dělí jen jeden majitel, který s ním najel pouhých 42 tisíc kilometrů. A není v tom žádný fígl, stav auta je vzhledem k nájezdu a pravidelnému servisu od pohledu téměř dokonalý, na moc známek přechozího používání nenarazíte. Vůz tedy v minulosti utrpěl menší poškození na pravém boku, což si vyžádalo výměnu obou dveří, ale jinak? Podívejte se na karoserii, interiér, zavazadelník - tohle je opravdu zánovní auto.

Technicky je podle prodávajícího též 1A, mimochodem docela akční firmy sídlící ne až tak daleko od českých hranic, která disponuje i česky mluvícími prodejci, háček je jen v tom, že jde o 16 let starý vůz z dob, kdy se Octavie vyráběla ve své druhé generaci. To je ale asi tak vše, co jí lze vyčíst. A nezajímavou nabídku to z tohoto vozu rozhodně nedělá.

Problémem není ani specifikace, která je vskutku špičková. První majitel si vybral verzi liftback s téměř maximální výbavou a nejlepším motorem (mimo verze RS) 1,8 TSI. Výsledkem jistě není český Rolls-Royce, všechno podstatné ale v autě je. Krom časového stáří a neaktuální generace tu zkrátka není žádný kompromis, je to pořádně nejeté auto ve velmi pěkné verzi za peníze, za které zdaleka nekoupíte ani nejzákladnější Fabii 1,0 - i ta dnes stojí nejméně 420 tisíc. Auto totiž stojí velmi zajímavých 10 880 Eur, tedy asi 260 tisíc Kč.

Taková cena je při současných relacích na trhu s novými i ojetými auty na nevyužitý 160koňový liftback české provenience jedním slovem dobrá, dvěma velmi dobrá. Jistě, koupě ojetiny nikdy není bez kompromisů, kdo chce ale zavzpomínat na časy, kdy Škoda vládla trhu v kategorii výkon/cena, tady má možnost. Tohle auto znamená za 260 tisíc korun hromadu muziky, ale můžete mít samozřejmě jiný názor.


Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 1 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 01Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 2 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 02Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 3 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 03Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 4 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 04Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 5 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 05Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 6 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 06Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 7 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 07Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 8 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 08Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 9 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 09Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 10 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 10Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 11 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 11Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 12 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 12Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 13 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 13Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 14 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 14Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 15 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 15Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 16 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 16Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 17 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 17Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 18 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 18Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 19 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 19Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 20 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 20Pořádně nejetá Škoda Octavia s nejlepším motorem i výbavou může být vaše o 160 tisíc levněji než základní nová Fabie - 21 - Skoda Octavia II 18 TSI 2010 vybavena nejeta 2026 prodej 21
Toto je mimořádně zachovalá, i po 16 letech existence sotva pořádně jetá Škoda Octavia II 1,8 TSI a špičkovou výbavou. Je v ní po prvním majiteli pořád hromada života, přesto stojí jen 260 tisíc Kč. Foto: Autohaus Royal, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autohaus Royal@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše