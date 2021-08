Sotva jetý německý superluxus v plné polní s nej motorem jde koupit za cenu Superbu 1,5 před 3 hodinami | Petr Miler

Nic proti nové Škodě Superb, třebaže s motorem 1,5 TSI to skutečně není trhač asfaltu. Tento stroj je ale z docela jiné ligy, pořádně nejetý vrcholný model Audi s motorem 6,0 W12 a bohatou výbavou včetně ledničky a keramických brzd.

Na trhu ojetých aut se čas od času objeví hodně svérázná nabídka a tato je jednou z takových. Točí se kolem Audi A8 generace D3, luxusního kočáru, který si první majitelé obvykle kupovali na to, aby s ním v maximálním pohodlí a bezpečí zdolávali dlouhé vzdálenosti. A pokud šlo o verzi s motorem 6,0 W12, pak i v maximálním kalupu. Tohle auto ale v roce 2005 vzniklo, aby dalších 16 let sotvakdy vyjelo do provozu.

Víme i proč se to stalo - po celou tu dobu šlo o prezentační vůz samotné automobilky, která jej z nějakého důvodu neprodala ani poté, co se A8 D3 přestala vyrábět. Jestli s ní měla „muzejní úmysly” nebo se prostě nechtěla lacino zbavovat raritní krátké verze ve špičkové specifikaci, v níž jsou obvykle vyvedena jen prodloužená provedení, nevíme. Na každý pád jej nakonec pustila do oběhu a nyní máte šanci se jej zmocnit.

Jestli se na vůz někdo z manažerů Audi po celou tu dobu díval se zalíbením v oku, netušíme, ale nedivili bychom se, kdyby to tak bylo. Noblesní limuzína v černé barvě na klasických á-osmičkových kolech s hnědým koženým interiérem s dřevěným obložením je klasický krasavec svého druhu. A nakonec i šestilitrový dvanáctiválec jí sluší.

Výbava je extrémně bohatá, podle všeho jedna z nejvyšších, kterou šlo do krátkého provedení pořídit. Je tu skutečně vše, co si můžete přát - od vyhřívaných a ventilovaných polohovaných zadních sedadel přes lednici až po tehdy velmi vzácné karbon-keramické brzdy. Zkrátka superluxusní auto pro čtyři, které mohlo udělat někomu spoustu radosti, ať už by se v něm pohyboval na jakémkoli ze sedadel. Bohužel ale dělalo všechno možné, jen ne to - ve stáji Audi najelo až absurdních, pouhých 36 300 km za 16 let. Něco přes 2 000 km za rok? Skutečně nesmyslné využití pro vrcholnou A8, která mohla snadno stát k 6 milionům Kč a jezdit 50krát, 100krát intenzivněji jako nic.

Ono „bohužel” ale platí pro samotnou automobilku či její vůz, vy si jej dnes díky tomu můžete koupit velmi výhodně. Požadovaných 34 990 Eur s DPH, tedy necelých 750 tisíc bez DPH, není absolutně málo peněz, za skoro novou, raritní A8 s 451koňovým dvanáctiválcem, naprosto jasnou historií a zaručeným nájezdem, ke které dostanete zdarma i kompletní servis v momentě koupě, to opravdu není moc. Tohle auto bude výjimečné i 30 let po svém zrodu, nikdy nebude obyčejné.

Za podobné peníze koupíte leda základní Škodu Superb 1,5 TSI v některé z vyšších výbav, to není vůbec srovnatelné auto. Jistě, koupit si ojetou A8 je vždy určité riziko, tady je ale opravdu hodně malé. Oproti zmíněnému Superbu je to asi desetkrát víc auta za stejnou cenu.

Dodnes pořádně nejeté Audi A8 D3 6,0 W12 v krátké verzi s vysokou výbavou včetně karbon-keramických brzd je v prodeji opravdu rarita, za cenu Superbu 1,5 je to i výhodná nabídka. Foto: HS Automobile, publikováno se souhlasem

