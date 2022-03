Porevoluční sen mnohých Čechů a Slováků je k mání skoro nejetý, je šancí splnit si přání z roku 1989 před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RT Classic Garage, publikováno se souhlasem

Po revoluci už jsme si mohli koupit kde co, problémem bylo „jen” to, že jsme skoro na nic neměli peníze. I obyčejný VW Golf byl tehdy pro naprostou většinu lidí nesplnitelným snem, také dnes se ale dá koupit ve stavu skoro nového vozu.

Čas nejde vzít zpátky, říká se. Je to pravda, současně je ale třeba dodat, že některé věci lze prožít znovu s jistým časovým odstupem. Pravda, nebude to už úplně ono, s ženou vašich snů už si asi v 50 letech neužijete to, co ve 20, pořád je ale lepší začít později než vůbec. Podobně je to s auty - mít určitý vůz v jistých dobových kulisách nový lze jen jednou. Mít jej ale skoro nový v kulisách jiných lze ale i později.

Přesně takovou šanci skýtá VW Golf druhé generace, který vidíte na fotkách níže. Pochází z roku 1989, kdy šlo o sen mnohých Čechů a Slováků, kteří zrovna nabyli dekády marně vyhlíženou svobodu. Koupit si rázem šlo kde co, naše kupní síla ale byla tak bídná, že pro mnohé byla snem i nová barevná televize z Německa, natož pak nové auto z Německa. Kdybyste se ale do těch časů chtěli vrátit, teď můžete, protože jeden skoro nový VW Golf je k mání za peníze, které si může dovolit vydat kde kdo.

A není to jeho jediná světlá stránka. Pokud zastáváte přístup, že „co na autě není, nemůže se pokazit”, znovu tento vůz snadno oceníte. Nemá totiž turbodmychadlo, elektrická okna ani vyhřívaná sedadla. Nemá prakticky nic. Je definicí sousloví „chudá výbava” druhé poloviny 80. let. Za prvky výbavy tu lze s trochou invence označit vyhřívané zadní okno a zadní stěrač, jinak jde o provedení tak chudé, že i ze skromných šesti tlačítek na jakési středové konzole využívá pouze dvě. „Klimatizace” má auto ale také dvě - jednu v levých dveřích a druhou v levých dveřích. Obě se ovládají kličkami, jak jinak.

Tenhle kousek byl koupen jako nový v Německu v roce 1989 a od té doby zůstal v rukou jeho jediného majitele. Ten s ním dělal všechno možné, jen ne jezdil a dnes jej polský specialista na prodej podobných „relikvií” prodává s pouhými 48 000 kilometry na tachometru. Auto opravdu nemá zdaleka najeto ani 100 tisíc km, po 33 letech fascinující věc, někdo s ním nejezdil v průměru ani 4 km denně.

Takto to ale samozřejmě neprobíhalo, auto naprostou většinu času stálo v garáži. Zároveň to ale není tak, že by s vozem někdo najel 9 tisíc km a pak dekády stálo - celou dobu jej někdo alespoň sporadicky používal. Se vším zmíněným je nyní k mání a jeho největší devizou je opravdu perfektně působící stav - karoserie, laku i interiéru. Z dostupné dokumentace nevidíme žádné nedostatky, je to svým způsobem opravdu krásný kus. Netrhnete s ním žádné rychlostní rekordy, benzinová jedna-šestka pod kapotou s 75 koňmi ale jen pro ostudu nebude a prý stále běží perfektně.

Vůz může být váš za 9 800 euro, tedy asi 240 tisíc korun. Je to hodně? Na 33 let starý Golf ano, ale na stroj, který vás vrátí dok roku 1989? Máme pocit, že snad ani ne.

Po 33 letech sporadického ježdění je tohle auto k mání v téměř kompletně originálním stavu s pouhými 48 tisíci km na tachometru. Jeho stav je mimořádný. Foto: RT Classic Garage, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

