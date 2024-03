Porsche i Ford si na „černém trhu” koupily pro výzkumné účely Cybertrucky za ceny kolem 5 milionů Kč, Musk si všiml před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Šéf Tesly by něčím takovým měl být teoreticky popuzen, neboť automobilka ve svých obchodních podmínkách kupčení se Cybetruckem zakazuje pod hrozbou sankcí. Musk to ale v podstatě vítá, ostatně existují cesty, jak celou operaci provést „legálně”.

Během uplynulého víkendu se na Amelia Islandu na Floridě konala dražba společnosti Broad Arrow Auctions, do které zamířilo i nedávno probírané Porsche 959. To se nakonec neprodalo, jakkoli jej firma Canepa modernizovala a naladila na výkon přesahující 800 koní. O důvodu se zatím nikdo nezmínil, prstem lze ale nejspíš ukázat na příliš ambiciózní rezervní cenu. V rámci odhadů se totiž mluvilo o minimálně 112 milionech korun, což je suma, jakou během přihazování nikdo nenabídl.

Pro nás ale v tuto chvíli není důležité, zda si klenot z Zuffenhausenu někdo koupil, podstatný je příběh s ním spojený. Vůz si totiž původně pořídil Nissan, který chtěl od Porsche „obšlehnout“ pohon všech kol pro chystané nové Skyline. Nebo se jím chtěl alespoň inspirovat. Podobná praxe je v automobilové branži běžná a přistupuje k ní i sama německá automobilka. Ta se totiž v předposlední únorový den stala majitelem Tesly Cybertruck, kterou nepřekvapivě hodlá rozpitvat. Proč tomu tak je, zkusil zhodnotit Elon Musk, který si celé transakce všiml.

„Jakmile jej rozmontují, objeví řadu nových technologií,“ uvedl šéf Tesly na sociální síti X s tím, že v rámci elektromobility Porsche stále zaostává za svými „spalovacími schopnostmi“. A celou operaci tím tak trochu legitimizoval. Je totiž třeba vzpomenout na klauzuli, kterou Tesla zakomponovala do kupní smlouvy a dle které nesmí majitelé během jednoho roku od nabytí svůj pick-up prodat. Pokud tak učiní, čeká je tučná pokuta, Tesla si může nárokovat zisk prodejem dosažený a může zákazníky odříznout od možnosti koupit si ještě někdy další Teslu.

Jenže majitelé už přišli na řadu fíglů, jak onu klauzuli obejít. Asi nejsnadnější možností je, že Cybertruck novému majiteli pronajmout za cenu odpovídající té pořizovací. A jakmile uplyne příslušný rok od původní koupě, bezplatně na něj převedou veškerá vlastnická práva. Dalším způsobem, jak poslat pick-up dál, je pak jeho přeprodej třetí straně za relativně nízkou sumu. Díky tomu si Tesla může nárokovat jen onu pokutu ve výši 50 tisíc dolarů (cca 1,167 mil. Kč), přičemž původní kupec se s prostředníkem podělí o zisk dosažený nad rázem pořizovací ceny plus 50 tisíc USD.

Podobným způsobem se Cybertruck přesunul od prvního majitele k Porsche. To jej skrze svého amerického dealera koupilo v rámci online aukce Cox Automotive, do které vůz nasadila společnost GimetheVIN. Její majitel John Clay Wolfe uvedl, že pick-up pořídil za 210 000 USD (4,9 mil. Kč). Finální příhoz při dražbě však nakonec činil 244 tisíc dolarů (5,69 mil. Kč), což je dvojnásobek pořizovací ceny. Wolfe k tomu uvedl, že se tak nestalo ani poprvé, ani naposledy.

Jeho společnost totiž den před zmíněnou aukcí v tichosti prodala jiný exemplář Tesly Cybertruck, a to za 250 tisíc dolarů (5,835 mil. Kč). Jeho majitelem se měla stát jiná automobilka - Ford. I tuto koupi Musk již okomentoval, dle něj pick-up „za to stojí“. Což ovšem z oné klauzule znovu dělá tak trochu cár papíru, neboť pokud se Tesla smířila s oněmi 50 000 USD a zbytek nechává překupníkům, je jasné, že podobných transferů jen přibude. Tedy alespoň do chvíle, než se trh Cybertrucku „přejí”.

Produkční Cybertruck je spíše jen odvarem nyní již pět let starého konceptu. Nicméně neobvyklý tvar pick-upu k novince stále přitahuje nemalou pozornost. Porsche a Fordu, kteří si již své kusy koupily, jde ale spíše o techniku pod kapotou. Foto: Tesla

Worth it — Elon Musk (@elonmusk) March 1, 2024

Zdroje: Auto Evolution, Elon Musk@Twitter

Petr Prokopec

