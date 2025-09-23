Porsche říká, že hledá cesty, jak nabídnout víc 911 s manuálem hned poté, co ho vzalo téměř všem verzím
včera | Petr Prokopec
V určitých chvílích se člověk nutně musí začít ptát, jestli u Porsche ještě levá ruka ví, co dělá ta pravá. Pokud se nyní automobilka tak snaží najít cesty k nabídnutí ručně řazených 911, proč jich právě teď většinu vyřazuje z nabídky od počátku nesmyslnou hybridizací?
Pýcha skutečně předchází pád, jak aktuálně až nepříjemně intenzivně zjišťuje Porsche. To ještě před nedávnem na každém prodaném autě vydělávalo neskutečné peníze, a pokud by zůstalo věrno obchodní i technické logice, stěží by se na tom něco změnilo. Jenže v Zuffenhausenu se rozhodli, že před zákazníky dají přednost ideologii. A protože tím vsadili hromadu peněz na mrtvého koně, který žádný závod - jaké překvapení - nevyhrál, nezbylo jim než začít ořezávat náklady na vývoj a výrobu toho, co je živí. Ceny přesto rostly, načež značka začala málo nabízet míň za víc, a to s omezenou svobodou volby. Co se jen mohlo pokazit?
Aktuálně tak značka musela přepnout do plně panického režimu a hasit, co se dá. Se svým kyblíkem nyní přispěchal i Michael Rösler, šéf modelové řady 911, zdá se ale, že je zas jen plný benzinu. Ten totiž pro Evo naprosto nepochopitelně uvedl, že Porsche na své zákazníky naopak myslí od rána do večera, přičemž jednou z myšlenek, jakými se zabývá, jsou manuální převodovky.
Tato slova vzbudila v komunitě fanoušků a zákazníků velké rozpaky, však Porsche zrovna udělalo všechno proto, aby klientelu o manuály připravilo. Pokud totiž v současné době o trojici pedálů stojíte, máte v celé nabídce 911 pouze dvě možnosti, a to buď zvolit základní variantu T, či naopak jeden z vrcholných derivátů GT3. Ve všech ostatních případech byl manuál čerstvě eliminován, přičemž jedním z důvodů je hybridizace modelů, jako je GTS a všechny jeho varianty (a že jich bylo). Uvážíme-li, jaká - s prominutím - tragická pitomost tento krok je, jde o další umocnění už tak nešťastného kroku.
O manuál tak během poslední asi dekády a půl postupně přišly verze Carrera, Carrera S, GTS, GT2, GT3 RS a Turbo. A je znovu nesmyslným argumentem říci to, co vypustil z úst pan Rösler - po trojici pedálů prý evropská klientela sahala jen ve 2 až 3 procentech případů. Pochybujeme, že jde o procento kupců některé z verzí, u které byl manuál k dispozici - půjde spíš o podíl na celkové nabídce, ve které už mnoho manuálních verzí tak jako tak k dispozici nebylo.
To je samo o sobě matoucí, ale i kdyby, je to jako říci, že si verzi Dakar nekoupil nikdo v Kolíně. A jaký to má význam? Však třeba Spojených státech volila manuál skoro polovina zájemců o verzi GTS, u varianty GT3 je procento ještě vyšší. Sebírat ruční řazení takovým verzím je obchodní nonsens. A pak tvrdit, že hledáte cesty, jak ho zase nabídnout, je nonsens na druhou.
Navíc je třeba dodat, že spojení manuálu a spalovací i elektrické jednotky je možné, jen je to dražší než nabídnout jednu verzi. Takže jsme zase u nákladů. Porsche se tedy rozhodlo utrácet za mimořádně hloupou hybridizaci, která vůbec nebyla nutná, a k tomu ještě dosáhlo toho, že manuální provedení poptávané skoro 50 procenty zákazníků na klíčovém trhu zmizelo z nabídky? Čím přesně u Porsche myslí?
Jde o flagrantní potvrzení v úvodu zmíněného, tedy obrácení se zády k zákazníkům doslova pro nic. Přitom v USA si tímto způsobem Porsche odehnalo velké množství lidí, neboť Carrera T je pro ně příliš pomalá a GT3 pro změnu až moc ostrá. Pokud tedy chtějí řídit hlavně v běžném provozu a touží po manuálu, již nemají, po čem sáhnout. A nespraví to vlastně ani žádné speciální či limitované edice, za ty automobilka běžně požaduje neskutečný balík, který si stejně většina lidí nekoupí.
„Zvažujeme všechny možnosti, jak zákazníkům dodat manuál,“ říká ale i nadále Rösler. Tomu se vážně musíme smát, jakkoli výsledky značky jsou daleko spíš k pláči. Porsche si za ně ovšem může jen a pouze samo, neboť zrovna klientela této automobilky po hybridizaci a elektrifikaci rozhodně nevolala. Místo toho očekávala, že půjde o poslední místo na zemi, kde bude možné koupit takovou techniku, jakou žádá.
Rösler přitom uvedl, že mimo jiné vlastní Renault Clio RS, tedy francouzský hot hatch disponující benzinovým motorem a manuálem. Zjevně je tedy tím správným nadšencem, na jeho práci se to ale příliš neprojevuje. Zda ovšem byl k eliminaci manuálu dotlačen vedením, nebo zkrátka věřil, že klientela Porsche přijme to, co nechce, nevíme. Značka by ale rozhodně měla začít jednat, posledních pár let totiž opravdu nepůsobí prozákaznicky, ale zcela opačně. A to si při svých cenách opravdu nemůže dlouhodobě dovolit.
V Zuffenhausenu chtějí hlad po manuálech řešit s pomocí edic jako 911 S/T, nicméně ta přišla na 7 milionů korun. V takové chvíli ale oslovuje jen hrstku zákazníků, většina zájemců o ruční řazení dál nemá co koupit. Foto: Porsche
Zdroj: Evo
