Porsche už 78krát rozebralo jedno a to samé auto, nespraví ho asi nikdy před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Vypadá to, jako by Porsche nevědělo, jak tohle auto opravit, a to opravdu hodně dlouho. Už fakt, že se tímto počinem chlubí, ale napovídá, že ho opravit ani nechce, dokola ho rozebírá pro dobrou věc.

Před pár týdny si slavný americký moderátor Jay Leno tak trochu vylil srdce, když se před kamerami rozpovídal o svém Porsche Carrera GT. Ačkoli jej auto zpočátku trápilo technickými dokonalostmi, přes jisté rozčarování si jej ale nechal déle jak dekádu až do dnešních dnů. A nemusí litovat.

Jednak na tom slušně vydělal, neboť jde o vůz, který se prodává stále dráž. To jej ale v jeho pozici až tak trápit nemusí, podstatnější je, že má opravdu výjimečné auto, jeden z posledních „analogových” supersportů nejvyšší kategorie, pro který slova jako „automat” nebo „turbo” platí za vulgarismy. Kdo jen naživo slyšel jekot jeho atmosféricky plněného desetiválce, obtížně tohle Porsche dostane z hlavy. A to je jen třešinka na dortu řidičských radostí, které tento vůz umí nadělovat.

Spíše první část Lenova příběhu ale na první pohled připomíná předvánoční tisková zpráva Porsche, podle níž automobilka má v USA v péči Carreru GT, kterou musela za posledních 16 let už 78 let kompletně rozebrat skoro do posledního šroubku a zase ji složit. To vypadá na extrémně problematické auto, za jehož servis musel majitel utratit násobně více než za jeho pořízení. Jenže oním majitelem je přímo Porsche a auto nerozebírá proto, že by mu něco chybělo.

Jde o středobod kolekce vozů všech stáří, se kterými si takto hraje divize firmy zvaná Academy Aftersales Training. Pokud ovládáte angličtinu, jistě jste se dovtípili, že jde o auto sloužící pro výcvik servisních techniků pracujících u autorizovaných dealerů značky. Ti se zkrátka někde musí naučit, jak i na tak exkluzivním voze opravit to či ono, a tak je dnes tato konkrétní Carrera GT dva- až čtyřikrát za rok rozebrána za dohledu školených techniků a za jejich pomoci zase dána dohromady. Dříve takových tréninků muselo být ještě více, neboť jinak by se automobilka těžko dopracovala až ke „skóre” 78.

„Byl jsem tu, když vyjela z nákladního Boeingu 747 Lufthansy v Atlantě v roce 2004,” vzpomíná Bob Hamilton, instruktor Porsche, který může jako jediný člověk v USA školit techniky v případě tohoto modelu a pro Porsche pracuje už od roku 2002. „Naložili jsme ji na podval a odvezli do Phoenixu, kde tehdy stálo naše tréninkové středisko,” vzpomíná dále Bob.

Dnes je auto v novém Porsche Experience Center v Atlantě, jen pár kilometrů od letiště, na kterém před 16 léty s velkou slávou přistálo. Podle Porsche má automobilka v USA podobná školící střediska hned tři, pouze v Atlantě, pouze s tímto autem a pouze pod dohledem Boba Hamiltona probíhá školení spojené s Carrerou GT. Sám ji tedy viděl rozebranou na prvočástice už skoro 80krát a tušíme, že o dílech na jeden z nejuctívanějších moderních supersportů se mu musí už zdát. Že by Porsche tuto praxi v dohledné době opustilo, je prakticky vyloučené - ve stejném centru spravuje ze stejných důvodů i o mnoho dekád starší vozy, se kterými dělá to samé.

Nevíme, jestli ji máme závidět, nebo ji litovat, ale toto konkrétní Porsche Carrera GT bylo za svou 16letou existenci už 78krát rozebráno a zase složeno. Ne proto, že by zlobilo, ale protože na něm Porsche trénuje své techniky starající se právě o tento model. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Miler